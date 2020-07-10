Рейтинг наездов. «Генетальный» директор «Зенита», подстава «Спартаку» от Слуцкого и «оракул» Орлов

Красно-белые не оставили без внимания этот «ЛГБТ-наезд», направив письмо в РФС с просьбой дать оценку высказываниям официального лица «Зенита». А болельщики москвичей вот уже который день поливают помоями питерский клуб в соцсетях. Вставил свои три копейки и Назаров. Можете ознакомиться с его поэтическими изысками. На наш взгляд, они заслуживают первой строчки хит-парада «Советского спорта».

Мало того, Медведев посчитал возможным развить тему, сказав следующую фразу: «Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». И это, конечно, было уже не только за гранью корпоративной этики РПЛ, но и просто выглядело унижением игроков и команды соперника в целом.

Известный актер и давний болельщик «Спартака» Назаров опубликовал в инстаграме стихотворение «Вседозволенность», посвященное видео из чемпионской раздевалки «Зенита» в Краснодаре с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна , а также последующей реакции на это генерального директора питерского клуба Медведева. Бывший президент КХЛ, комментируя поведение нападающих своей команды, сымитировавших половой акт во время празднования чемпионства, по сути, поддержал их. Александр Иванович дал в целом верную оценку действиям игроков, подчеркнув, что они дурачились. Однако это не отменяет того, что подобные шуточки не должны появляться на публике, а они разлетелись по интернету как горячие пирожки.

Дмитрий НАЗАРОВ об Александре МЕДВЕДЕВЕ: Вот так директор генеральный немножко должность поменял. Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал.

Любить партнёра незазорно. Не важно — жёстко или с лаской.

И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!

Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…

И генеральный так упруго своих любимых поддержал.

Он обещал — уж вы простите — содомский грех. Вот вертопрах!

Забыв, что даже на «Зените» положено играть в трусах.

«Зенит» уже не намекает — он с каждым годом всё грубей.

С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.

Вот так директор генеральный немножко должность поменял.

Став безусловно генетальным. О чём, возможно, и мечтал.

2-е место

Александр МЕДВЕДЕВ о «Спартаке»:

Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче.

Не могли мы не включить в рейтинг и сами слова гендира сине-бело-голубых, которые пробудили на творчество Назарова, а руководителей «Спартака» на «телегу», направленную в комитет по этике РФС. 8 июля заместитель председателя совета директоров красно-белых Сергей Михайлов направил письмо главе этого комитета Семену Андрееву, в котором указал на недопустимость высказываний Медведева в адрес столичного клуба.

«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично. Позже генеральный директор «Зенита» А.И. Медведев заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения. В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», — говорится в письме.

Оценку все футбольное сообщество ждет с большим нетерпением и в то же время с настороженностью. Всем хочется понять степень допустимых оскорблений в дружном корпоративе РПЛ. По некоторым прогнозам, Медведеву может грозить штраф в 100 тысяч рублей. Но как-то слабо верится, что возглавляющий РФС экс-президент «Зенита» Александр Дюков позволит своим подчиненным ударить рублем по соратнику и последователю.

3-е место

Агент Дмитрий СЕЛЮК о Леониде СЛУЦКОМ:

Привет Слуцкому, я очень хорошо к нему отношусь. Но он рекомендовал Цорну купить Гуса Тила за 16 млн евро. Цорн теперь может позвонить ему и спросить: «Викторович, что же ты сделал? Может, заберешь его за полцены в «Рубин»?

Известный агент решил поучаствовать в троллинге уволенного из «Спартака» гендира Томаса Цорна, заодно высмеяв нынешнего наставника «Рубина» Слуцкого. Именно Леонид Викторович, работавший не так давно в Голландии с «Витессом», посоветовал Цорну купить нидерландского полузащитника Тила за огромные для РПЛ деньги – 16 миллионов евро.

В России уже был один Гус-голландец, и все мы его очень хорошо помним и будем еще долго благодарить. Большой тренер Хиддинк действительно привнес в наш футбол много нового и позитивного. Но Гус спартаковский, и близко не оправдавший связанных с ним надежд, оказался для красно-белых камнем на шее. И прежде всего для Цорна, которого и утащил на дно.

Очевидно, Томас слишком доверчивый человек. Не знает, что люди, которые имеют отношение к ЦСКА, ничего хорошего «Спартаку» не насоветуют. Никогда.

4- место

Василий УТКИН о чемпионстве «Зенита»:

Бюджет – 18 млрд рублей. Всё. Причем, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта.

Известный телекомментатор и блогер Уткин не увидел в футбольном чемпионстве Питера больших личностных заслуг игроков, тренеров, менеджеров и клубных боссов. Не увидел ничего, кроме больших денег, с которыми «Зенит» возвышается над всей остальной премьер-лигой.

«Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Все это имеет право на жизнь, все это абсолютная правда, тем более что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад, когда не было универсального статистического языка.

Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 млрд рублей. Все. Причем, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю.

К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы – но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить».

«Зенит» тем временем поспешил сообщить, что начинает режим жесткой экономии. Правда, суммы при этом не названы. Если сине-бело-голубые решат тратить на пару миллиардов меньше, то это никак особо не отразится на расстановке сил. У других клубов и близко нет таких денег.

5-е место

Геннадий ОРЛОВ о Мураде МУСАЕВЕ и Кирилле НОВИКОВЕ:

Ни «Краснодар», ни «Динамо» не готовы играть. Сколько у них ошибок! Поставленной игры нет, а виноваты судьи. Эти тренеры – никакие.

Заслуженный комментатор, последний из могикан посчитал нужным сказать свое мнение о тренерах «Краснодара» и «Динамо» Мусаеве и Новикове и, по сути, разнес их в пух и прах, назвав их «никакими». Фраза прозвучала два тура назад, после того как «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», и в концовке Александр Кокорин забил со 100-процентного пенальти. Новиков после матча сказал, что с футболистами они справились, а «других людей» победить не смогли.

«Ну что же это за обвинение? – удивился Орлов. - И молодой тренер Мусаев сделал заявление: «Если так будут судить, можно заканчивать чемпионат». Кто он такой, этот Мусаев? Он вообще ничего не сделал для российского футбола, а делает такое заявление. Нападающий «Краснодара» ударил соперника в штрафной, судья долго смотрел повторы и в итоге назначил пенальти. Все справедливо. Все специалисты говорят, что это верное решение.

Когда тренеры так говорят, их надо штрафовать. Комиссия по этике должна наказывать деньгами. Нельзя так оставлять. Нельзя просто так мазать наш футбол и судей... Эти тренеры – никакие, а в Англии за такое наказывают Клоппа, Моуринью», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Удивительно, но после этого оба наставника посыпались. И «Краснодар», и «Динамо» проиграли по два матча подряд. «Быки» совсем недавно виделись главными претендентами на второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов, а шансы бело-голубых на Лигу Европы были едва ли не выше, чем у всех конкурентов. Сегодня «Краснодар» уже четвертый, пропустил вперед ЦСКА. А «Динамо» упало на десятое место, находясь в 5 очках от зоны вылета.

Получается, Геннадий Сергеевич вынес тренерам своеобразный приговор. А команды своей игрой почти привели его в исполнение.