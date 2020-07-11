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11 июля 18:00
автор: Антон Липкин
Луценко снова забил. Видео всех голов 28-го тура
«Советский спорт» собрал видео всех голов 28-го тура РПЛ.
РПЛ
28-й тур
«Арсенал» (Тула) – «Тамбов» (Тамбов) – 2:1 (1:0)
Голы: Пантелев, 20, с пенальти. Луценко, 84 – Костюков, 55.
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: Иванов, 6.
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