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Луценко снова забил. Видео всех голов 28-го тура
11 июля 18:00
автор: Антон Липкин

Луценко снова забил. Видео всех голов 28-го тура

«Советский спорт» собрал видео всех голов 28-го тура РПЛ.

РПЛ
28-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Тамбов» (Тамбов) – 2:1 (1:0)

Голы: Пантелев, 20, с пенальти. Луценко, 84 – Костюков, 55.

«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: Иванов, 6.

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