Хинкель – о фоле на Понсе: Был далеко, не разглядел, но решений в пользу «Спартака» уже не ждем

- Как сказалось отсутствие дисквалифицированного Доменико Тедеско на игре «Спартака»?

- Я не знаю, и вряд ли кто-то даст ответ на этот вопрос. К игре мы полностью подготовились, я в гостинице провел установку. Все было проанализировано. Ребятам все рассказали. А повлияло ли отсутствие Тедеско, я не могу сказать... Мы бы хотели, чтобы он был с нами на скамейке. Однако надо принимать сложившиеся обстоятельства. Что случилось, то случилось.

- Почему «Спартак» настолько однообразен тактически?

- Я не согласен. Мы сыграли достаточно гибко. Футболисты менялись позициями, флангами. Не понимаю вопроса.

- »Спартак» не может победить уже пять туров. Это психологически давит?

- Ситуация в команде непростая, и сам сезон тоже странный в связи с пандемией. Я считаю, что для наших молодых игроков это хороший опыт на будущее. Сложности закаляют характер. Мы верим, что преодолеем все проблемы и станем сильнее.

- Был ли пенальти на Эсекиэле Понсе?

- Сейчас ничего не могу сказать. Я четко не видел момента, был далеко, игроки закрывали обзор, а повторов еще не смотрел. Но, честно, решений в пользу «Спартака» уже даже не ждем.

- Что надо сделать «Спартаку», чтобы иметь шансы на победу в полуфинале Кубка России против «Зенита»?

- Кубковые матчи отличаются от чемпионата. Я знаю это по себе, когда сам играл. В Кубке шанс всегда есть. Это же один матч. Мы сделаем все, чтобы взбодрить ребят и подвести их к «Зениту» в идеальном состоянии.