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Хинкель – о фоле на Понсе: Был далеко, не разглядел, но решений в пользу «Спартака» уже не ждем
11 июля 23:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Александр Ступников/ФК "Спартак"

Хинкель – о фоле на Понсе: Был далеко, не разглядел, но решений в пользу «Спартака» уже не ждем

Исполнявший обязанности главного тренера красно-белых в матче 28-го тура против «Сочи» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды.

- Как сказалось отсутствие дисквалифицированного Доменико Тедеско на игре «Спартака»?
- Я не знаю, и вряд ли кто-то даст ответ на этот вопрос. К игре мы полностью подготовились, я в гостинице провел установку. Все было проанализировано. Ребятам все рассказали. А повлияло ли отсутствие Тедеско, я не могу сказать... Мы бы хотели, чтобы он был с нами на скамейке. Однако надо принимать сложившиеся обстоятельства. Что случилось, то случилось.

- Почему «Спартак» настолько однообразен тактически?
- Я не согласен. Мы сыграли достаточно гибко. Футболисты менялись позициями, флангами. Не понимаю вопроса.

- »Спартак» не может победить уже пять туров. Это психологически давит?
- Ситуация в команде непростая, и сам сезон тоже странный в связи с пандемией. Я считаю, что для наших молодых игроков это хороший опыт на будущее. Сложности закаляют характер. Мы верим, что преодолеем все проблемы и станем сильнее.

- Был ли пенальти на Эсекиэле Понсе?
- Сейчас ничего не могу сказать. Я четко не видел момента, был далеко, игроки закрывали обзор, а повторов еще не смотрел. Но, честно, решений в пользу «Спартака» уже даже не ждем.

- Что надо сделать «Спартаку», чтобы иметь шансы на победу в полуфинале Кубка России против «Зенита»?
- Кубковые матчи отличаются от чемпионата. Я знаю это по себе, когда сам играл. В Кубке шанс всегда есть. Это же один матч. Мы сделаем все, чтобы взбодрить ребят и подвести их к «Зениту» в идеальном состоянии.

«Спартак» забил ударом скорпиона... в свои ворота и опустился ниже «Сочи» (видео)

- Очень ценные для нас очки и важная победа, - констатировал главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. - Во втором тайме давление «Спартака» было серьезное, но мы справились. Нам не хватает свежести. У нас нет длинной скамейки. Поэтому особенно благодарен ребятам за то, что выдержали все 90 минут.

- Ваша команда догнала «Спартак» в таблице. Значит ли это, что класс команд сопоставим?
- Сейчас внизу таблицы плотность очень высокая. Команды постоянно меняют свои места. И борьба за выживание пока не окончена. Мы одержали очень важную победу, но расслабляться рано.

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Хинкель – о фоле на Понсе: Был далеко, не разглядел, но решений в пользу «Спартака» уже не ждем
Хинкель – о фоле на Понсе: Был далеко, не разглядел, но решений в пользу «Спартака» уже не ждем
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