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Новый Слуцкий решит судьбу нового ЦСКА
12 июля 14:39
автор: Александр Федоровский
автор фото: Джалиль Губайдуллин

Новый Слуцкий решит судьбу нового ЦСКА

Центральным событием 28-го тура РПЛ обещает стать матч ЦСКА – «Рубин», от которого во многом зависит исход гонки за путевки в Лигу чемпионов.

Это будет первая за долгое время встреча Леонида Слуцкого с ЦСКА, который нынешний тренер «Рубина» возглавлял семь лет и трижды приводил к победе в чемпионате России перед тем, как в 2016-м отправиться в неоднозначное »турне» по маршруту Москва - «Халл Сити» - «Витесс» - Казань. После возобновления сезона-2019/20 команда Слуцкого уверенно набирает обороты. Сегодня казанцы могут одержать третью кряду победу. У ЦСКА тоже удачная серия - три матча были выиграны подопечными Виктора Гончаренко с общим счетом 10:0!

Единственную осечку этим летом «Рубин» допустил в домашнем поединке с «Локомотивом» (0:2) - одним из двух конкурентов армейцев в борьбе за путевки в Лигу чемпионов. Зато другой прямой конкурент красно-синих - «Краснодар» - был только что казанцами обыгран. Этой победой 1:0 Слуцкий очень помог своей бывшей команде. Теперь же он может поставить ЦСКА подножку. Если москвичи сегодня не возьмут три очка, их надежды на прямую путевку в ЛЧ-2020/21, скорее всего, растаят. Да и финишировать на итоговом третьем месте будет проблематично. Так что судьба ЦСКА действительно в руках Слуцкого.

Что такое «Рубин» прямо сейчас? Как минимум команда, которая точно знает, что ей делать на поле. Это, конечно, не бог весть какая характеристика, но при наличии огромного количества обратных примеров в РПЛ и она приятна. Победу над «Оренбургом» еще можно было списать на состав противника, который то ли лечится, то ли играет, зато одолеть по делу «Краснодар» дорого стоило. А «Рубин» в минувшем туре выглядел окровенно сильнее «быков», входящих в число лидеров нашего футбола.

Команда Слуцкого подвижна, отлично маневрирует, умело держит мяч внизу. Последнее во многом объясняется не самыми впечатляющими габаритами игроков. Кроме «мачты» имени Дмитрия Тарасова в середине поля и двухметрового защитника Силвие Бегича никто в «Рубине» ростом не выделяется.

Основное креативное звено – Хвича Кварацхелия, Иван Игнатьев, Александр Зуев, Солтмурад Бакаев. В меньшей степени Зурико Давиташвили, но и он тоже. После рестарта сезона подбирается неплохая нарезка моментов в атаке с участием перечисленных футболистов. А забивает при этом Денис Макаров. Два его удара – шесть очков! Почти как в баскетболе. Кстати, «Краснодару» Макаров забивал и ранее. Причем тоже на 51-й минуте. Только это была вторая команда «быков». А нападающий тогда выступал в ФНЛ за «Нефтехимик».

Можно ли сказать, что Слуцкий кардинально изменил «Рубин» уже сейчас, по прошествии полугода работы в Казани? Безусловно. Во-первых, Леонид Викторович изменился сам по сравнению с самим собой времен ЦСКА. Если раньше тренер раскачивался в кресле в «режиме Лобановского», то теперь мечется по бровке в стиле многих... А уж то, что Слуцкий основательно раскрепостил казанский коллектив, наглядно демонстрирует вот этот видеоролик. Насладитесь просмотром и попробуйте представить такое во времена «царствования» Курбана Бердыева. Не получится!

Как играть «Рубину» против разогнавшегося ЦСКА, в котором начал забивать даже «молчавший» с ноября Федор Чалов? Скорее всего, обе команды затаятся, зная друг друга как облупленных. Будет странно увидеть сегодня на «ВЭБ Арене» много забитых мячей. Удача, как это часто бывает, должна сыграть за тех, кто захватит середину поля. Здесь у армейцев и казанцев «узоров нету и цветы не растут», если говорить о качественных разрушителях. А вот созидатели имеются. Посмотрите лучшие моменты игры «Оренбург» - ЦСКА (0:4).

Однако вся феерия последних туров может «обнулиться», стоит армейцам споткнуться о «Рубин» с его разнообразием в полузащите. Для казанцев же открываются неплохие перспективы забраться даже на потенциально лигоевропейское шестое место. ЦСКА 19-й раз подряд обеспечил себе еврокубки. Так почему бы на возвращение в Европу не замахнуться Слуцкому?

В сети полно ироничных роликов на тему того, что, мол, посещаемость домашних матчей «Рубина» никак не зависит от пандемии коронавируса. Народ как не ходил на футбол, так и не ходит. Но если команда Слуцкого продолжит играть так же, как этим летом, болельщик повернется лицом. Для Леонида Викторовича это, можно не сомневаться, один из приоритетов работы. В том числе ради этого он и подписывал пятилетний контракт, запуская новый футбольный проект в Казани.

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