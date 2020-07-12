Сергей Хусаинов: Наши футбольные судьи с 90-х играют на ставках, но в причастность Стипиди не верю

Вспоминается случай из истории сборной СССР на ЧМ-1990. Я тогда был в команде администратором. В первом туре мы играли в Бари с румынами. В гостиницу перед матчем пришел человек азиатской наружности. Он подошел к нашему медицинскому персоналу, потом его подвели ко мне. Сказали: «Вот наш администратор, он вам все расскажет». Я спросил, что такое. Ну и выяснилось, что это был представитель азиатского подпольного тотализатора. Он сказал: «Вы завтра играете с румынами. У нас есть информация, что у вас, как стран восточного блока, будет договорняк». Я говорю: «Ничего подобного, мы точно будем играть на победу». Он мне: «Если ничьей не будет, я тебе завтра 100 долларов дам». Я говорю: «Не надо». А в результате нам поставили странный пенальти (за игру рукой Вагиза Хидиятуллина за пределами штрафной. – прим. ред. ), и мы проиграли 0:2. Это была преднамеренная судейская ошибка.

- Что арбитру проще – дать больше желтых карточек или меньше? - Это как в «Кавказской пленнице». «Скажите, доктор, это больно?» «Все зависит от диаметра иглы». Так и тут, все зависит от заинтересованности конкретных лиц.

- На что судья может делать ставку? - В основном, на количество желтых карточек, штрафных ударов. Здесь обмануть букмекера гораздо проще. Это же не исход матча, когда сговор может быть виден невооруженным глазом.

- Год назад во время посещения нашей редакции вы не исключили, что действующие российские арбитры могут делать ставки. Как в воду глядели? - Такое происходит уже давно, еще с 1990-х годов, когда появились тотализаторы. Ребята, судившие в низших лигах, рассказывали, что делали ставки. Но это происходит по всему миру.

На том турнире был еще один эпизод в матче с участием сборной СССР, когда Диего Марадона выбил мяч рукой из своих ворот. В январе 1991-го я ездил на судейский семинар в Рим. Спросил об этом моменте. Мне ответили: «Мы это не комментируем». Так я впервые услышал, что существуют моменты из категории no comment...

Можно подумать, что все это было давно, но такие ситуации никуда не исчезли. Возьмите ЧМ-2018 в России. Матч Сербия – Швейцария судил отличный арбитр из бундеслиги Феликс Брых. И там был эпизод, когда нападающего сербов в штрафной обхватили двое, но свисток промолчал. Даже VAR не стали смотреть! А почему? Да потому, что в Швейцарии находится штаб-квартира ФИФА.

«ПРЕДЛАГАЛИ 100 ДОЛЛАРОВ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНКРЕТНОМУ ИГРОКУ»

- Арбитры наверняка делают ставки не сами?

- Конечно. Все же понимают, что их быстро вычислят.

- То есть, ставят через друзей или знакомых?

- Наверное. Тогда их поймать практически невозможно.

- А по действиям на поле «заинтересованность» определить реально?

- В большинстве случаев. По поведению, по вынесению предупреждений. Но доказать что-то наверняка невозможно. В апреле 2018-го «Краснодар» принимал на своем поле «Арсенал», игру судил арбитр с красивой фамилией Артем Чистяков. И на 34-й минуте Федор Смолов в штрафной получает по ногам от Анри Хагуша, падает, поворачивается к арбитру, а тот ему – желтую карточку. Ну что это? Ты же не ДПСник, а учитель на футбольном поле. Значит, арбитр был настроен найти момент и наказать Смолова (эта желтая стала для форварда четвертой, он пропустил игру следующего тура против ЦСКА, с которым «Краснодар» боролся за третье место. – прим. ред.). Потом все СМИ обошел снимок, где видно, что у Смолова бутса порвана. Участвовал ли в Чистяков в ставках? Думаю, нет. Был ли сопричастен? Все на это указывает.

Ко мне тоже так подходили, просили дать желтую карточку тому или иному игроку, предлагали 100 долларов. Я, понятное дело, отказался.

«ЛАПОЧКИН ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ ДВОЕК И СТАЛ ЛУЧШИМ АРБИТРОМ СЕЗОНА»

- Перейдем, собственно, к нынешнему скандалу. По некоторым данным, латвийская полиция арестовала бывшего арбитра Павла Стипиди…

- Отлично знаю Пашку, он же из моего поколения – помогал Юрию Чеботареву. Хороший квалифицированный помощник. Уверен, что с его участием даже близко ничего подобного не может быть. И при чем тут Латвия? Да вы чего? Как у Станиславского: «Не верю!»

- При этом Стипиди связывают с Сергеем Лапочкиным-младшим, который якобы мог помогать осуществлять аферы в международных матчах...

- Я в хороших отношениях с отцом Лапочкина. Сергей искренний, открытый, позитивный человек. Меня, кстати, удивило, что его сын тоже стал судить, потому что надо обладать неимоверной смелостью, чтобы предложить своим детям взяться за это неблагодарное дело. По Лапочкину-старшему вообще никаких вопросов не было, он был отличным арбитром. И красавец, как Ален Делон. Помню, как-то союзом судей поехали в летний лагерь к пионерам, сыграли с ними там матч. Естественно, вничью, чтобы порадовать ребят. Так после матча девчонки старших отрядов Сергею прохода не давали. Мы шутили, что там он и останется.

- Как оценили бы квалификацию Лапочкина-младшего?

- Никогда и не скрывал, что он не соответствует уровню РПЛ. У него недостаток судейского футбольного образования. Если у тебя не хватает налета часов, ты не сможешь стать классным боевым летчиком – уничтожать других и в то же время остаться в живых. Так и тут. Надо хорошо разбираться не только в правилах, но и в самой игре, чтобы понимать, куда пойдет атака, где расположиться, чтобы быть близко к игровому эпизоду. А для этого надо уходить от установочных схем передвижения.

Мне коллеги про его судейство говорили: «Ну, ты видел?» Видел, а чего вы хотите? Есть руководители судейского департамента, они выбирают судей. Причем не на основе их квалификации, а по принципу «свой-чужой». Так что хороших арбитров не подпускают.

Мне один инспектор рассказывал: «Я Лапочкину в том сезоне поставил две двойки, а другой колега – три. И в итоге его признали лучшим арбитром России. Как такое может быть?» Видимо, в награду за выполнение тех или иных инструкций. А потом еще в июле 2019-го дали судить Суперкубок страны.

«АРБИТРЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ВЕРИТЬ В АНТИСПАРТАКОВСКИЙ ЗАГОВОР»

- До сих пор обсуждается работа Лапочкина на недавнем матче «Спартак» - «Локомотив». Ваша оценка?

- Пенальти в ворота «Спартака» он назначил справедливо, но это был эпизод из категории, которые мы в своей среде характеризуем так: «Даже бабка, сидящая в метро, свистнет нарушение». А вот «профессиональные» нарушения он пропускает. Например, Николай Рассказов ворвался в штрафную, обводил Ведрана Чорлуку. Спартаковец пробросил мяч и пытался проскочить, а хорват – грамотный парень – ставит ему бедро. Если бы стоял, как столб, вопросов бы не было, а бедро – это хоккейный прием. Рассказов падает, Лапочкин неподалеку, но никак не реагирует. И даже VAR не вмешивается. А почему? Значит, они тоже задействованы?

Судьи сами дают почву для всяких разговоров! «Спартак» тормознули в дерби, до этого с «Тамбовом», когда забивал Александр Соболев, а в Туле в компенсированное время Евгений Турбин назначил «левый» пенальти - Виктор Кашшаи его потом отмазывал. Все, с этого момента, как судья, венгр для меня перестал существовать. Он же этим принижает авторитет всех европейских арбитров ФИФА.

- Верите в антиспартаковский заговор?

- Отвечу так. Как показывает практика, арбитры нередко вмешиваются в распределение очков и мест в турнирной таблице, чего быть, конечно, не должно. Как правило, происходит это во втором круге. В одном матче против «Спартака» назначается пенальти, а в другом – в пользу «Спартака» – не назначается. Игроки ничего не понимают, ведь за аналогичное нарушение их-то наказывали. Так арбитры дают пищу для размышлений о том, что имеет место заговор.

- А субботний эпизод в штрафной «Сочи», когда падал Эсекиэль Понсе? Был там пенальти?

- Вот там не было. В момент, когда Понсе вошел в штрафную, Николай Заболотный пошел на перехват. Каким-то образом мяч проскочил мимо вратаря, но на повторе из-за ворот было видно, что после этого Заболотный замер. Единственное, сделал уклон головы влево, чтобы не получить коленом. Вратарь «Сочи» всем своим видом показал – стою, ничего не делаю. А Понсе просто не мог уже никуда уйти от столкновения. На мой взгляд, никакого нарушения не было.

То же и по эпизоду с падением Соболева. Это классический момент. Если вратарь накрывает мяч, и нападающий наносит удар, это нарушение со стороны форварда. Потому что даже если вратарь мяч не зафиксировал, но коснулся, его уже нельзя атаковать. В этом эпизоде Заболотный мяч останавливал рукой сверху, а Соболев выбивал. Естественно, выбил и зацепился за руку. Хороший арбитр дал бы нарушение на вратаре, а Сергей Иванов назначил только удар от ворот.