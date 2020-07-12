«Локомотив» спасся с «Уфой», но всерьез рискует пролететь мимо Лиги чемпионов (видео)

Гости были ослаблены отсутствием семижильного Джемала Табидзе и талантливого Йонуца Неделчару . Не попал в заявку и Алексей Никитин . Заметно обновленную тройку центральных защитников «Уфы» составили Александр Сухов , 36-летний ветеран Павел Аликин (7 матчей в РПЛ) и – главная неожиданность – полузащитник Игорь Безденежных (дебют за команду в сезоне). Впрочем, система Евсеева такова, что имена исполнителей роли не играют. Поэтому «Локо» получил минимум моментов.

Общеизвестно, что подопечные Вадима Евсеева могут вымотать любого соперника, не только перекрыв все подступы к штрафной, но и постоянно угрожая своими контратаками. Вскрывать уфимскую оборону »Локо» требовалось в отсутствие ряда основных игроков. Впрочем, главные потери напрямую к атаке отношения не имели: Дмитрий Баринов и Гилерме травмированы, Мацей Рыбус отбывал дисквалификацию.

В предыдущих трех турах «Локо» набрал три очка и едва не растерял все преимущество в борьбе за второе место с «Краснодаром» и ЦСКА. Повезло, что «быки» потерпели поражение в Казани, позволив команде Марко Николича вновь оказаться выше по потеряным очкам. Но календарь у красно-зеленых непростой. В следующем туре им играть с наступающими на пятки армейцами, поэтому матч против «Уфы», потерпевшей во втором круге всего одно поражение, имел для хозяев определяющее значение.

Общий рисунок предсказывался заранее. Хозяева значительно больше владели мячом (75 процентов времени) и чаще били по воротам (8-5), но обострение давалось им очень тяжело. Гости не запирались на своей половине и здорово выходили из обороны. Более того, их попытки атаковать выглядели перспективнее и интереснее. На этом фоне скандирования болельщиков москвичей, требовавших увольнения руководителей, расставшихся с Юрием Семиным, звучали не так уж нелогично. После 20-й минуты часть фанатов традиционно покинула трибуны.

Со входом в чужую штрафную у «Локо» в нынешнем сезоне и без того большие сложности, чему способствует не самая выдающаяся игра Эдера. Большинство опасных ударов наносятся издалека, и на сей раз точности им не хватало. Александру Беленову пришлось вступить в игру только после »выстрелов» Алексея Миранчука со штрафного и его брата Антона в руки вратарю да попытки Гжегожа Крыховяка поразить дальний угол.

Самым ярким игроком первого тайма стал Остон Урунов, от которого исходила основная опасность воротам Антона Коченкова. В одном эпизоде он получил мяч в центре штрафной, убрал на замахе защитника и пробил (слабо в руки вратарю). В другом - приложился издалека: выше ворот. А в концовке Урунов разогнал контратаку, выдержал паузу и сделал сильную проникающую передачу ворвавшемуся в штрафную Артему Голубеву. Мурило не успел к мячу и скосил уфимца. Пенальти уверенно реализовал Даниил Фомин, которого сватают в «Спартак» вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАРФАНА

В перерыве Николич провел двойную замену, выпустив Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Рыбчинского. Выход новых игроков повлек перестановки. Поле покинул Мурило, его место в центре обороны занял Станислав Магкеев, Жоау Марио опустился глубже, а его позицию занял Жемалетдинов. Схема игры 4-2-3-1 при этом не изменилась.

Преимущество хозяев во владении мячом стало еще большим, появились возможности для ударов, в том числе из пределов штрафной. Уфимцы стали уставать, чаще фолить и практически отказались от контригры. Редкие выходы из обороны по-прежнему полностью лежали на плечах 19-летнего Урунова, кайфовавшего от обводки одного-двоих оппонентов. Он не стеснялся обыгрывать ни на своей половине поля, ни на чужой. Кажется, «Уфа» открыла еще одного талантливого футболиста.

На последние 20 минут Николич выпустил героя чемпионского сезона-2017/18 Джефферсона Фарфана. Это было событие исторического масштаба, поскольку перуанец последний раз выходил на поле 14 (!) месяцев назад. Тем не менее, что уже четыре минуты спустя Фарфан отметился желтой карточкой, а еще через шесть отозвался на подачу Мариу справа, блестяще выбрав позицию, и сравнял счет!

Концовка благодаря этому голу получилась горячей. Воодушевленные хозяева бросились забивать победный мяч, задавили соперника и забросали штрафную Беленова фланговыми подачами. Правда, ничего кроме навала придумать так и не смогли, да еще пропустили пару опасных контратак и едва не пропустили после удара Аликина при розыгрыше углового – Коченков выручил партнеров. В другом эпизоде Магкеев выбил мяч с линии ворот после удара Даниила Емельянова.

Как итог - спраедливая ничья. «Уфа» еще прочнее вцепилась в шестую строчку, которая может стать еврокубковой. А вот «Локо» теперь всерьез рискует не попасть в Лигу чемпиоров. Если в следующем туре красно-зеленые проиграют ЦСКА, то Николичу несдобровать. Со второго места можно рухнуть на четвертое...

РПЛ. 28-й тур

«Локомотив» - «Уфа» - 1:1 (0:1)

Голы: Фомин, 39 – с пенальти – 0:1. Фарфан, 81 – 1:1.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов (Фарфан, 70), Чорлука (Кверквелия, 90+2), Мурило (Рыбчинский, 46), В. Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 46), Мариу, Ал. Миранчук, Эдер (Т. Сулейманов, 71).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Голубев, Терентьев, Безденежных, Круговой, Урунов (Тиль, 90+2), Фомин, Ан. Козлов (Вомбергар, 90+2), Бизяк (Емельянов, 73).

Турнирная таблица