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«Никакого коронавируса в «Уфе» нет. Есть механические травмы». Евсеев – после ничьей с «Локомотивом»
12 июля 19:33
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Константин Рыбин

«Никакого коронавируса в «Уфе» нет. Есть механические травмы». Евсеев – после ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер уфимского клуба подвел итоги матча 28-го тура РПЛ на «РЖД Арене» (1:1).

- Как вам игра? И уточните, почему шесть футболистов основного состава »Уфы» не вышли против «Локо»?
- Мы сыграли вничью. Могли не пропустить мяч, могли забить еще. Вышли те игроки, которые были у нас с начала сезона, с первого тура. Многие не на своих позициях сыграли. Мы ни в чем не уступили сопернику, который борется за попадание в Лигу чемпионов.

- Ходили разговоры, что в «Уфе» вспышки коронавируса...
- У игроков травмы. Кто-то по карточкам пропускал матч. Мы перед «Ростовом» получили два предупреждения. Перед этой игрой у одного футболиста случилось четвертое предупреждение.

- Какого рода травмы у отсутствовавших игроков?
- Механические.

- Ожидали такой реакции трибун, которые вас тепло приветствовали?
- Меня всегда хорошо приветствуют в Москве - что болельщики «Локомотива», что «Спартака».

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- Мы не довольны результатом и качеством игры, - отметил главный тренер «Локомотива» Марко Николич. – В первые сорок пять минут у нас было десять невынужденных ошибок. Простых ошибок. Мы буквально отдавали мяч, давали »Уфе» шансы убегать в контратаку. После замен во втором тайме играли лучше, но этого не хватило, чтобы победить. Ничья закономерна, но это не то, на что мы рассчитывали.

- В чем причина двойной замены в перерыве?
- Мурило имел желтую карточку. Был риск, что он получит вторую. А Антон Миранчук пока не набрал идеальных кондиций.

- Джефферсон Фарфан вышел на замену впервые за год. Как оцените его игру?
- Рад, что Фарфан забил. Он показал свой класс. Надеемся на его помощь в двух оставшихся турах.

- Гилерме и Дмитрий Баринов сыграют в следующем матче против ЦСКА?
- Нет. Думаю, их не будет.

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