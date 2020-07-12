«Никакого коронавируса в «Уфе» нет. Есть механические травмы». Евсеев – после ничьей с «Локомотивом»

- Как вам игра? И уточните, почему шесть футболистов основного состава »Уфы» не вышли против «Локо»?

- Мы сыграли вничью. Могли не пропустить мяч, могли забить еще. Вышли те игроки, которые были у нас с начала сезона, с первого тура. Многие не на своих позициях сыграли. Мы ни в чем не уступили сопернику, который борется за попадание в Лигу чемпионов.

- Ходили разговоры, что в «Уфе» вспышки коронавируса...

- У игроков травмы. Кто-то по карточкам пропускал матч. Мы перед «Ростовом» получили два предупреждения. Перед этой игрой у одного футболиста случилось четвертое предупреждение.

- Какого рода травмы у отсутствовавших игроков?

- Механические.

- Ожидали такой реакции трибун, которые вас тепло приветствовали?

- Меня всегда хорошо приветствуют в Москве - что болельщики «Локомотива», что «Спартака».

- Мы не довольны результатом и качеством игры, - отметил главный тренер «Локомотива» Марко Николич. – В первые сорок пять минут у нас было десять невынужденных ошибок. Простых ошибок. Мы буквально отдавали мяч, давали »Уфе» шансы убегать в контратаку. После замен во втором тайме играли лучше, но этого не хватило, чтобы победить. Ничья закономерна, но это не то, на что мы рассчитывали.