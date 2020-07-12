Чалов забил в третьем туре подряд, но ЦСКА упустил победу над Слуцким (видео)

Возвращение к истокам виделось рискованным, потому что из-за дисквалификаций матч пропускали Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин . В основу ЦСКА вернулись Виктор Васин и Вадим Карпов , не выходившие в старте с памятного матча с «Зенитом» (0:4). Обоим защитникам не хватает скорости и умения правильно выбрать позицию...

Неудивительно, что с первых минут хозяева бросились забивать и к 10-й минуте уже дважды пробили по воротам одного из лучших вратарей сезона Юрия Дюпина . План Виктора Гончаренко оказался тем же, что до его «белорусских каникул»: армейцы действовали без мяча очень агрессивно и большими силами прессинговали, не давая защитникам легко начинать атаки.

Армейцы вышли на игру с «Рубином» в отличном расположении духа. Мало того, что три последних матча они завершили со счетом 10:0, победив попутно «Спартак», так еще и «Локо» четвертый раз подряд сыграл вничью, позволив красно-синим, в случае победы над «Рубином», приблизиться ко второму месту на расстояние двух очков. А ведь в следующем туре армейцев ждет очная встреча с железнодорожниками!

Чтобы не допустить провалов сзади, армейцам приходилось фолить. Уже на старте дважды нарушил правила Георгий Щенников, быстро заработали по предупреждению Арнор Сигурдссон и Константин Марадишвили. Все – игроки, вступающие в борьбу в середине поля. Для исландца карточка стала четвертой, так что матч с «Локо» он пропустит.

Столь интенсивный футбол позволил хозяевам завладеть инициативой. Их подходы к штрафной были перспективнее, позиции для ударов опаснее, моменты острее. Великолепный шанс упустил Никола Влашич, получивший в штрафной передачу в касание от Федора Чалова. Хорват пытался перебросить мяч через Дюпина, но вратарь вовремя поднял руки.

Вообще завершающий удар – главная проблема армейцев. Щенникова партнеры дважды выводили на убойную позицию, но обе попытки у Георгия откровенно не получились. В результате в перерыве его заменил Константин Кучаев. А ближе всех, к голу был, пожалуй, Сигурдссон, закручивавший мяч в дальний угол ударом метров с 23. Задев перекладину, мяч ушел за лицевую. Еще раз неплохо приложился по воротам Иван Обляков, но Дюпин успел среагировать.

VAR СПАСАЕТ «РУБИН»

На второй тайм Гончаренко выпустил не только Кучаева, но и Кристияна Бистровича. Не сказать, что с ними армейцы заиграли лучше. Напротив, опасности у ворот Дюпина стало заметно меньше. Тем не менее, на исходе часа хозяева открыли счет, а Бистрович записал на свой счет результативную передачу. Правда, забили красно-синие в большинстве. Оливер Абильгор получил повреждение и отправился за медицинской помощью, а в ходе голевого эпизода выбыл из игры и столкнувшийся с Влашичем Пабло Сантос. Воспользовавшись свободой в опорной зоне соперника, Чалов получил мяч перед штрафной и аккуратно пробил в правый от Дюпина угол. Форвард отличился в третьем туре кряду, хотя до этого «молчал» с ноября.

⚽ Федор Чалов забивает в третьем туре подряд!



📺 #ЦСКАРубин на Матч ТВ

💻 https://t.co/Z4ZiHAXhmphttps://t.co/7KRBFHzh07 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020

Оба травмированных футболиста «Рубина» вскоре покинули поле. Слуцкому, с которым ЦСКА последний раз становился чемпионом России, надо было менять рисунок игры, и он пошел на интересный шаг, заменив бразильца на форварда Евгения Маркова. С выходом Ильи Самошникова вместо проведшего посредственный матч Дарко Йевтича гости перестроились на 4-4-2.

В обороне казанцев стало больше свободных зон, но ничего извлечь из этого Гончаренко не удалось. Голевой удар Чалова так и остался для ЦСКА единственным в створ во втором тайме. Тренеры сделали серию замен, самой примечательной из них оказался выход Алана Дзагоева вместо Чалова. В линию нападения ушел Яка Бийол.

Пассивность армейцев привела к тому, что гости отыгрались. Техничный Хвича Кварацхелия в штрафной вовремя убрал мяч от несшегося на него Облякова и получил по ногам. Сначала Алексей Матюнин не поверил грузинскому легионеру и даже выписал ему предупреждение за симуляцию (упал тот действительно картинно), но затем лично сходил к монитору и назначил в ворота Игоря Акинфеева 11-метровый. Пенальти уверенно реализовал Марков.

📹 «Рубин» уходит от поражения благодаря голу Евгения Маркова с пенальти.#ЦСКАРубин https://t.co/khNCdgh9Yf — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020

В результате ЦСКА упустил минимальную победу и возможность впотную приблизиться к «Локо» перед очной встречей. Теперь для прямой путевки в Лигу чемпионов армейцам мало набрать 6 очков. Нужно ждать осечек от железнодорожников и «Краснодара».

РПЛ. 28-й тур

ЦСКА - «Рубин» - 1:1 (0:0)

Голы: Чалов, 62 – 1:0. Марков, 88 – с пенальти – 1:1.

ЦСКА: Акинфеев, В. Карпов, Васин, Магнуссон, Фернандес, Марадишвили (Бистрович, 46), Обляков, Щенников (Кучаев, 46), Сигурдссон (Бийол, 66), Влашич, Чалов (Дзагоев, 80).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос (Марков, 68), Зуев, Абильгор (Тарасов, 63), Иг. Коновалов, Макаров (Давиташвили, 78), Йевтич (Самошников, 68), Кварацхелия, И. Игнатьев (С. Бакаев, 78).

Турнирная таблица