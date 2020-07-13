Болею за выход «Краснодара» в Лигу чемпионов. Итоги 28-го тура с Ловчевым

«КРАСНОДАР» - «УРАЛ» - 3:0

ТЕПЕРЬ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ХВАТИТ ЛИ «БЫКАМ» СИЛ

Команда Мурада Мусаева хороша в атаке – стеночки, забегания, комбинации в центре чужой штрафной. Но если краснодарцам не дают владеть мячом на трети поля соперника и оттесняют к своим воротам, сразу проявляется не слишком высокий уровень защиты. Особенно на краях. Сергея Петрова и Кристиана Рамиреса отмечают не за умение кого-то закрыть, а потому, что оба активны впереди. Но футбол - это же не только нападение...

В этом матче «Урал» не смог навязать сопернику свою игру, отсюда результат. Такие провалы у екатеринбуржцев уже бывали. Мы помним, как они »сгорели» в Петербурге 1:7, отказавшись сидеть в своей штрафной. Очевидно, игра в атаку – философия Дмитрия Парфенова. Но вот подсдал Эрик Бикфалви, и все уже не так клеится. Пропустили гости три, а сами свою «норму» в два-три мяча не выполнили. Хотя в предыдущих встречах эти соперники радовали веселым футболом. В первом круге «Краснодар» победил в Екатеринбурге 4:2, в четвертьфинале Кубка России-2017 был счет 3:3. Болельщикам это нравится.

Мне бы хотелось, чтобы «быки» в итоге финишировали на второй строчке и вышли, наконец, в группу Лиги чемпионов. Хотелось бы посмотреть, как с такой симпатичной, активной игрой они проявят себя в главном еврокубке. Все зависит от того, хватит ли команде сил на три матча в режиме через два дня на третий. Да, конкуренты тоже теряют очки. Но и самим пройти без потерь этот отрезок будет непросто. Надо ведь еще суметь настроиться на «Крылья Советов», «Динамо», «Ахмат». В Самаре «быков» точно ждет бой.

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 3:0

ЕВСЕЕВУ НЕ НАДО НИКУДА УХОДИТЬ

Игра «Локо», в отличие от «Краснодара», не зависит от физического состояния игроков. Команда в каждом матче показывает примерно один и тот же уровень. После Юрия Семина практически ничего не изменилось, если не считать настроя, которого при Марко Николиче порой не хватает.

У «Уфы» не первый матч выделяется молодой узбекский полузащитник Остон Урунов. У меня такое впечатление, что все наши футболисты выпущены из одного инкубатора – бегают, борются, пасуют, ничем друг от друга не отличаются. Но вот появляется Урунов, который вдруг кого-то обведет, сделает что-то нестандартное, и сразу на него обращаешь внимание. Другое дело, как дальше его сильные качества разовьют тренеры...

Не уверен, что Урунов обязательно окажется в топ-клубе. «Уфа» все-таки специфическая команда, которая в каждом матче играет на ничью. Не важно, кто в соперниках - гранды, которым Евсеев не проигрывает, или середняки, у которых редко получается выиграть. Поэтому и перспективы Вадима для меня туманны. Не думаю, что ему есть смысл уходить в тот же «Спартак», куда его может позвать за собой Шамиль Газизов, или «Локо». Пусть пока набирается опыта в «Уфе», чтобы не поломать карьеру. В Москве ему времени на раскачку не дадут. Выдаст плохой отрезок - и сразу потеряет работу. Зачему ему это?

Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе во время игры показал болельщикам неприличный жест. Это говорит о неуверенности в правильности своих действий. Когда человек уверен, у него хорошее настроение, и он не будет так срываться... Не сомневаюсь, что с Семиным команда уже сейчас праздновала бы второе место. Кикнадзе это понимает. Поэтому нервничает. Ведь если в следующем туре Николич проиграет ЦСКА, даже тройка «Локомотиву» не гарантирована. А это будет полный провал.

«СОЧИ» - «СПАРТАК» - 1:0

КРАСНО-БЕЛЫМ НУЖНЫ ОПОРНИК И ПЛЕЙМЕЙКЕР

Еще до матча я спрогнозировал победу «Сочи». То же самое говорили Александр Бубнов и Александр Мостовой. Потому что у Владимира Федотова команда выстроена. Забив гол, сочинцы грамотно действовали от обороны. И уверенно удержали минимальный перевес, без паники.

Да, преимущество у «Спартака» было, но игровой рисунок не просматривался. Мячи просто подавались в штрафную в расчете на нападающих, а там все зачищали Миха Мевля и Иван Новосельцев. Лидера, который мог бы не просто втащить мяч в опасную зону, как порой делал Резиуан Миров, но и принять там правильное решение, у красно-белых нет. При такой комплектации нечего предъявлять к Доменико Тедеско высокие требования. Тем не менее, уверен, что в кубковом полуфинале против «Зенита» спартаковцы будут иметь шансы. За счет настроя и принципиальности игры.

Однако это не отменяет беспомощности «Спартака» в позиционном нападении. Чтобы исправить ситуацию, нужно купить сильных опорника и плеймейкера. Тогда можно ставить серьезные задачи на длинной дистанции.

ЦСКА - «РУБИН» - 1:1

У СЛУЦКОГО ВЫДЕЛЯЮТСЯ ХВИЧА И ДЮПИН

По этому матчу было видно, что Леонид Слуцкий более опытный тренер, чем Виктор Гончаренко. За полгода из не самого классного материала он сколотил добротную команду. Посмотрите, как заиграл Хвича Кварацхелия. Выделяется и вратарь Юрий Дюпин, запомнившийся еще по выступлениям за «Анжи». Добавить в «Рубин» пару-тройку исполнителей - и казанцы будут в лидирующей группе. Для РПЛ это очень хорошо.