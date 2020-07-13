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Узбекский креатив, швед на острие и Заболотный в воротах. Символическая сборная 28-го тура РПЛ
13 июля 10:54
автор: Иван Сергеев
автор фото: Александр Ступников

Узбекский креатив, швед на острие и Заболотный в воротах. Символическая сборная 28-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ («Сочи»)
Подменяющий травмированного Сослана Джанаев 30-летний голкипер оформил свой первый в сезоне «сухарь», выстояв под напором «Спартака», в котором когда-то начинал профессиональную карьеру. Многим показалось, что Заболотный нарушал правила в штрафной на Эсекиэле Понсе и Александре Соболеве. Но так как судья Сергей Иванов фолы не зафиксировал, можно сказать, что вратарь сочинцев нейтрализовал аж два выхода один на один.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)
После матча ЦСКА - «Рубин» главный тренер гостей и бывший наставник армейцев Леонид Слуцкий сказал, что, даже зная до мельчайших подробностей особенности игры лидера красно-синих, найти ему противоядие на поле практически невозможно. Вот и на этот раз Фернандес, по привычке, царствовал на своем фланге. И не его вина, что в итоге хозяева не удержали победу, «привезя» в концовке пенальти в ворота Игоря Акинфеева.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Миха МЕВЛЯ («Сочи»)
На пару с Иваном Новосельцевым безошибочно отработал все 90 минут матча со «Спартаком», лишив красно-белых преимущества в борьбе на втором этаже.

КАЙО («Краснодар»)
В матче с «Уралом» уступил по числу касаний мяча только своего одноклубнику Кристиану Рамиресу, уверенно начинал атаки команды, нанес два удара голвой и свел практически к нулю КПД Павла Погребняка и Эрика Бикфалви внутри штрафной «быков».

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ («Сочи»)
Заслужил попадание в символическую сборную в не меньшей степени, чем Мевля. Конечно, Новосельцев - не фланговый игрок, он располагался слева в трио центральных защитников сочинского клуба. Но не отметить его колоссальный вклад в победу над «Спартаком» невозможно, поэтому название амплуа в данном случае непринципиально.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Остон УРУНОВ («Уфа»)
19-летний универсал из сборной Узбекистана незаметно превратился в ключевой элемент системы Вадима Евсеева. В ситуации, когда уфимцы выставили против «Локо» не самый оптимальный состав, Урунов взял на себя лидерские функции: шел в обводку, бил по воротам, разгонял атаки острыми передачами. Именно его пас на Артема Голубеву привел к 11-метровому, с которого гости открыли счет.

Жоау МАРИУ («Локомотив»)
В матче с «Уфой» за красно-зеленых впервые после перерыва в чемпионате забил не Алексей Миранчук. А вот португальский лидер «Локо» снова не ушел с поля без голевой передачи, закрутив мяч точно на голову Джефферсону Фарфану в идеальную для удара точку. Пожалуй, Мариу - главный специалист РПЛ по таким навесам.

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ («Рубин»)
Очередной качественный матч грузинского полузащитника, по поводу ухода которого до сих пор кусает локти гениректор «Локо» Василий Кикнадзе. Своей активностью на левом фланге в конце концов вынудил ЦСКА нарушить правила в своей штрафной - в отборе против Кварацхелии неаккуратно сыграл Иван Обляков. Сначала, правда, Алексей Матюнин расценил падение лидера «Рубина» как симуляцию, но благодаря VAR изменил решение и поставил пенальти, который, возможно, поставил крест на надеждах армейцев попасть в Лигу чемпионов.

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📹 «Рубин» уходит от поражения благодаря голу Евгения Маркова с пенальти. ⠀ #ЦСКАРубин

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

НАПАДАЮЩИЕ

Евгений ЛУЦЕНКО («Арсенал»)
Принес тулякам победу в самой концовке матча с «Тамбовом», продлив свою голевую серию до шести туров (рекорд РПЛ-2019/20). Несмотря на заочный спор с Артемом Дзюбой за звание лучшего бомбардира (у Луценко стало 15 голов, у зенитовца их 16) не стал исполнять пенальти в первом тайме, предоставив это право Владиславу Пантелееву.

Федор ЧАЛОВ (ЦСКА)
Держал в напряжении оборону «Рубина» в первом тайме, а после перерыва забил эстетский гол - несильным, но очень рассчетливым ударом в дальний угол ворот Юрия Дюпина. Чалов отличился в третьем туре подряд. И, возможно, его досрочный уход с поля стал ошибкой Виктора Гончаренко. Без своего основного нападающего армейцы забыли об атаке - и не удержали столь важную для них победу.

Маркус БЕРГ («Краснодар»)
После провала в Казани нападение «быков» отыгралось на «Урале»: помимо шведского форварда можно отметить Даниила Уткина, Вандерсона и Мануэла Фернандеша. Победный мяч Берг забил головой, классно подстроившись под сильный удар Уткина со штрафного. В другом эпизоде скандинав повторным ударом с острого угла попал в штангу.

Символическая сборная 28-го тура

Н. Заболотный - Фернандес - Кайо, Мевля - Новосельцев - Урунов, Мариу, Кварацхелия - Луценко, Чалов, Берг

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