Андреас Хинкель: Хештег #СудитеСпартакКакЗенит? Раз Федун предложил, значит, я поддерживаю

- Я очень рад за нашу команду, - заявил Хинкель. - Мы прервали серию из пяти матчей без побед, которая давила на игроков психологически. Контролировали игру с самого начала. В первом тайме забили, я не понимаю, почему гол отменили. Тем не менее, никто рук не отменил, и после перерыва мы добилоись своего. Роману Зобнину удался великолепный удар. Он воодушевил остальных. Отмечу голевую передачу Самюэля Жиго на Александра Соболева. Все - молодцы. Теперь готовимся к полуфиналу Кубка России в Петербурге.

- Замены Айртона и Зелимхана Бакаева объяснялись тем, что вы держали в голове предстоящий матч с «Зенитом»?

- Некоторые замены и перестановки действительно были рподиктованы подготовкой к Кубку. Мы имели план - и четко его выполнили, чтобы соранить силы ведущих футболистов. Матч против «Зенита» для «Спартака» очень важен.

- Оцените перевод Павла Маслова на правый фланг. Связано ли это с его автоголом в предыдущей игре? И как вам связка Маслова с Ильей Гапоновым?

- Я считаю, что Павел и против «Сочи» провел отличный матч. Автоголы бывают, просто не повезло. Но в последних играх он хорошо выступал. Сегодня попробовали его правым защитником, и у него неплохо получилось. Их взаимодействие с Гапоновым было почти идеальным.

- Настрою на «Зенит» способствуют некорректные высказывания в адрес «Спартака» гендиректора питерцев Александра Медведева?

- Я не в курсе, кто что сказал. А в дополнительной мотивации мы не нуждаемся. Нам будет противостоять чемпион России. На кону путевка в финал Кубка. Все понимают ответственность момента.

- Босс «Спартака» Леонид Федун предложил хештег #СудитеСпартакКакЗенит. По его мнению, в этом случае команда станет чемпионом...

- Я не очень хорошо ориентируюсь в соцсетях, поэтому не знаю ничего про хештеги. Но если наш президент говорит подобное, значит, это правильно.