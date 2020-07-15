Сергей Хусаинов: Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменены верно

- Как оцените эпизод с отмененным пенальти на Айртоне?

- На видеоповторе очень хорошо видно, что нарушение правил произошло до штрафной. Алексей Сухой был близко к игровому моменту, но сказался недостаток опыта – надо быть не только близко, но и с оптимального ракурса видеть границы штрафной самому. Ассистент мог бы помочь с длинной линией штрафной, проекция короткой ему видна не очень хорошо. Сухой же, хотя и видел нарушение и правильно его зафиксировал, но не разглядел линию, поэтому помощь VAR была своевременной и четкой. Справедливость восторжествовала в том смысле, что это не пенальти. И желтая Максиму Ненахову была дана по делу.

- Правильно ли был отменен гол Эсекиэля Понсе в ворота «Ахмата»?

- Я считаю, что да. Потому что Самюэль Жиго в момент скидки Илья Гапонова находился в офсайде. После того, как мяч полетел в сторону француза, он вышел из неправильного положения, все перевернулось, и он из пассивного участника эпизода превратился в активного. Чем? Жиго наклонился и использовал выгоду из эпизода. Пусть мяча он и не коснулся, но это нарушение правил.

- Сначала арбитры засчитали гол «Спартака». Не заметили офсайда?

- Как я понял, ассистент сразу поднял флажок. Главный же судья не мог видеть офсайд.

- Чем объяснить реакцию лайнсмена, обрадовавшегося решению VAR отметить гол?

- Это эмоции. Если он действительно дал сигнал о вне игры, я бы решил, что он порадовался тому, что принял правильное решение, и VAR его подтвердил. Куча его коллег не обратили бы внимание на данный нюанс, и он оказался один против всех. Однако футбольный бог подтвердил его правоту. Это радость от хорошо выполненной работы.