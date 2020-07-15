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Сергей Хусаинов: Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменены верно
15 июля 22:17
автор: Артем Зибрак
автор фото: Константин Рыбин

Сергей Хусаинов: Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменены верно

Арбитр международной категории разобрал для «Советского спорта» спортные эпизоды матча «Спартак» - «Ахмат» (3:0). Судейских ошибок против красно-белых он не обнаружил.

- Как оцените эпизод с отмененным пенальти на Айртоне?
- На видеоповторе очень хорошо видно, что нарушение правил произошло до штрафной. Алексей Сухой был близко к игровому моменту, но сказался недостаток опыта – надо быть не только близко, но и с оптимального ракурса видеть границы штрафной самому. Ассистент мог бы помочь с длинной линией штрафной, проекция короткой ему видна не очень хорошо. Сухой же, хотя и видел нарушение и правильно его зафиксировал, но не разглядел линию, поэтому помощь VAR была своевременной и четкой. Справедливость восторжествовала в том смысле, что это не пенальти. И желтая Максиму Ненахову была дана по делу.

- Правильно ли был отменен гол Эсекиэля Понсе в ворота «Ахмата»?
- Я считаю, что да. Потому что Самюэль Жиго в момент скидки Илья Гапонова находился в офсайде. После того, как мяч полетел в сторону француза, он вышел из неправильного положения, все перевернулось, и он из пассивного участника эпизода превратился в активного. Чем? Жиго наклонился и использовал выгоду из эпизода. Пусть мяча он и не коснулся, но это нарушение правил.

- Сначала арбитры засчитали гол «Спартака». Не заметили офсайда?
- Как я понял, ассистент сразу поднял флажок. Главный же судья не мог видеть офсайд.

Сергей Хусаинов

- Чем объяснить реакцию лайнсмена, обрадовавшегося решению VAR отметить гол?
- Это эмоции. Если он действительно дал сигнал о вне игры, я бы решил, что он порадовался тому, что принял правильное решение, и VAR его подтвердил. Куча его коллег не обратили бы внимание на данный нюанс, и он оказался один против всех. Однако футбольный бог подтвердил его правоту. Это радость от хорошо выполненной работы.

- Был ли пенальти в эпизоде, когда Андрей Семенов рукой коснулся мяча в штрафной?
- Он не использовал руку ради спасения собственных ворот. Он оказался в данной ситуации, когда упал на газон, и ничего уже сделать не мог. Если бы он с использованием рук вступил в отбор или пытался прервать передачу, тогда это пенальти. А тут случайный эпизод. Бывает, что атакующий игрок попадет в руку защитнику и требует пенальти. Когда такое случается на любительском уровне, я всегда спрашиваю: «Поставил бы такой пенальти в свои ворота? Быстро отвечай – раз, два, три! Нет, ну тогда какие вопросы?» И это на любительском уровне. Что уж говорить о профессионалах?

Бывает, что защитник идет в подкат в штрафной, и мячом ему попадают в опорную руку. Но в данном случае он сам упал рукой на мяч. Судьи обращают внимание на такой нюанс?
- Конечно, но в данном конкретном эпизоде в действиях Семенова не было умысла.

Судьи опять пытались убить «Спартак», но он все-таки победил (видео)

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Сергей Хусаинов: Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменены верно
Сергей Хусаинов: Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменены верно
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