«Кто-то в нашем футболе обманывает, а кто-то честен». Червиченко – об эпидемии коронавируса в «Сочи»

- Теперь «Сочи» запишут техническое поражение, а «Тамбов» за счет этого выиграет борьбу за выживание в премьер-лиге у «Крыльев Советов»... Это честно?

- Я сразу говорил, что проблем почти никто не избежит. И я согласен с Валерием Карпиным: кто-то скрывает заражения, кто-то - нет. Так что результаты многих игр во время пандемии можно ставить под сомнение... Что тут можно сказать? Остается пожелать футболистам «Сочи» скорейшего выздоровления.

- Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что возможен перенос игры на 19 июля, но ясно, что «Тамбов» откажется.

- Если бы у сочинцев было на 2-3 очка меньше,наверняка нашли бы какие-то варианты сыграть. А так. Хозяин - барин. Если никому не выгоден перенос, значит, его и не будет. Да и смысла нет играть, скажем, детьми. Мы же видели, что из этого получается, когда «Сочи» положил десять голов «Ростову».

- Вас не удивляет, что девять инфицированных обнаружились в составе «Сочи» сразу после того, как клуб гарантировал прописку в премьер-лиге?

- Да я почти уверен: зараженные есть абсолютно во всех командах. Где-то их больше, где-то меньше. Наши футболисты совершенно недисциплинированный народ. А уж если команда не решает никаких турнирных задач... Да и как всех отследишь? Болезнь часто проходит бессимптомно, а тесты все равно имеют погрешность. Смущает же то, что к одним и тем же ситуациям применяют разный подход. Опять же вспомню матч «Сочи» - «Ростов». Ну почему ту игру не перенесли на 19 июля? Варианта два: либо глава РПЛ Сергей Прядкин обслуживал чьи-то интересы, либо он организационный импотент. Ситуация авральная. Здесь нужны решительные действия, а сидеть, как раньше, и жевать сопли - большого ума не надо. Тогда можно на место Прядкина любого дворника взять - он справится не хуже.

- С августа на трибуны в российском футболе будут пускать уже не 10, а 50 процентов зрителей. Не рановато?

- Мое мнение: коронавирусом переболеют все. И разницы, как рассаживать болельщиков - через одно кресло или два - не вижу. Носитель инфекции может заразить, просто проходя мимо. Так что все эти цифры - формальность.