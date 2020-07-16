ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Кто-то в нашем футболе обманывает, а кто-то честен». Червиченко – об эпидемии коронавируса в «Сочи»
16 июля 18:40
автор: Юлия Григорьевская

«Кто-то в нашем футболе обманывает, а кто-то честен». Червиченко – об эпидемии коронавируса в «Сочи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» ситуацию в сочинском клубе, девять представителей которого заразились COVID-19 перед матчем 29-го тура РПЛ с «Тамбовом».

- Теперь «Сочи» запишут техническое поражение, а «Тамбов» за счет этого выиграет борьбу за выживание в премьер-лиге у «Крыльев Советов»... Это честно?
- Я сразу говорил, что проблем почти никто не избежит. И я согласен с Валерием Карпиным: кто-то скрывает заражения, кто-то - нет. Так что результаты многих игр во время пандемии можно ставить под сомнение... Что тут можно сказать? Остается пожелать футболистам «Сочи» скорейшего выздоровления.

- Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что возможен перенос игры на 19 июля, но ясно, что «Тамбов» откажется.
- Если бы у сочинцев было на 2-3 очка меньше,наверняка нашли бы какие-то варианты сыграть. А так. Хозяин - барин. Если никому не выгоден перенос, значит, его и не будет. Да и смысла нет играть, скажем, детьми. Мы же видели, что из этого получается, когда «Сочи» положил десять голов «Ростову».

Андрей Червиченко

- Вас не удивляет, что девять инфицированных обнаружились в составе «Сочи» сразу после того, как клуб гарантировал прописку в премьер-лиге?
- Да я почти уверен: зараженные есть абсолютно во всех командах. Где-то их больше, где-то меньше. Наши футболисты совершенно недисциплинированный народ. А уж если команда не решает никаких турнирных задач... Да и как всех отследишь? Болезнь часто проходит бессимптомно, а тесты все равно имеют погрешность. Смущает же то, что к одним и тем же ситуациям применяют разный подход. Опять же вспомню матч «Сочи» - «Ростов». Ну почему ту игру не перенесли на 19 июля? Варианта два: либо глава РПЛ Сергей Прядкин обслуживал чьи-то интересы, либо он организационный импотент. Ситуация авральная. Здесь нужны решительные действия, а сидеть, как раньше, и жевать сопли - большого ума не надо. Тогда можно на место Прядкина любого дворника взять - он справится не хуже.

- С августа на трибуны в российском футболе будут пускать уже не 10, а 50 процентов зрителей. Не рановато?
- Мое мнение: коронавирусом переболеют все. И разницы, как рассаживать болельщиков - через одно кресло или два - не вижу. Носитель инфекции может заразить, просто проходя мимо. Так что все эти цифры - формальность.

- Думаете, «Крылья» вылетят в ФНЛ? Или их спасет отказ «Химок» от повышения в классе?
- Для меня »Химки» - большая загадка. Представьте себе, у вас есть пропуск в VIP-ложу. И даже если вы не мылись три дня, плохо одеты, какой смысл выбрасывать билет? А «Химки», получив лицензию, раздумывают, играть им в РПЛ или нет. Я не понимаю этого. Экономически премьер-лига не более накладная история, чем ФНЛ. Там больше московских матчей, меньше переездов. И стадион будет забит до отказа, значит, повысится билетная выручка. Если «Химки» в итоге добровольно откажутся от путевки, это можно будет считать демаршем.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Командирская» посадка водителя в новом Range Rover Sport 21 модельного года«Куньлунь» переезжает из Пекина в МытищиПесков ответил на петицию миллионеров с требованием увеличить налоги на богатствоМодель надела крошечный купальник вверх ногамиЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаСоловьев заявил о смерти Родченкова
Спортивный принцип в чемпионате России по футболу отменен. Самара и Оренбург – невинные жертвы
Спортивный принцип в чемпионате России по футболу отменен. Самара и Оренбург – невинные жертвы
16 июля пришли новости, ставшие уже привычными для доигровки РПЛ-2019/20. В очередном клубе – на этот раз «Сочи» – выявлены массовые случаи заболевания COVID-19.
16.07.2020 19:18
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Кто-то в нашем футболе обманывает, а кто-то честен». Червиченко – об эпидемии коронавируса в «Сочи»
«Кто-то в нашем футболе обманывает, а кто-то честен». Червиченко – об эпидемии коронавируса в «Сочи»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Советскому спорту» ситуацию в сочинском клубе, девять представителей которого заразились COVID-19 перед матчем 29-го тура РПЛ с «Тамбовом».
16.07.2020 18:40
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Вровень с Лукаку и Мартинесом. Дзюба и Азмун идут на великий рекорд Вагнера-Думбия
Вровень с Лукаку и Мартинесом. Дзюба и Азмун идут на великий рекорд Вагнера-Думбия
Форварды «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун забили в РПЛ-2019/20 уже 33 мяча и могут стать самым результативным атакующим дуэтом в истории российских футбольных чемпионатов.
16.07.2020 10:22
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак», играй как «Зенит» – и станешь чемпионом
«Спартак», играй как «Зенит» – и станешь чемпионом
После разгрома «Ахмата» в 29-м туре РПЛ владелец красно-белых Леонид Федун заявил: если бы «Спартак» судили как «Зенит», то команда стала бы чемпионом. Обозреватель «Советского спорта» предлагает спартаковскому боссу запустить совсем другой хештег.
16.07.2020 07:27
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Сергей Хусаинов: Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменены верно
Сергей Хусаинов: Гол «Спартака» и пенальти в ворота «Ахмата» отменены верно
Арбитр международной категории разобрал для «Советского спорта» спортные эпизоды матча «Спартак» - «Ахмат» (3:0). Судейских ошибок против красно-белых он не обнаружил.
15.07.2020 22:17
Футбол
автор: Артем Зибрак
Шедевры Бикфалви и Соболева и гол из офсайда «Зенита». Все голы 29-го тура РПЛ
Шедевры Бикфалви и Соболева и гол из офсайда «Зенита». Все голы 29-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал видео всех голов 29-го тура РПЛ.
15.07.2020 22:00
Футбол
Андреас Хинкель: Хештег #СудитеСпартакКакЗенит? Раз Федун предложил, значит, я поддерживаю
Андреас Хинкель: Хештег #СудитеСпартакКакЗенит? Раз Федун предложил, значит, я поддерживаю
Исполнивший обязанности главного тренера «Спартака» вместо дисквалифицированного Доменико Тедеско немецкий специалист прокомментировал крупную победу над «Ахматом» (3:0) в 29-м туре РПЛ.
15.07.2020 21:26
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Судьи опять пытались убить «Спартак», но он все-таки победил (видео)
Судьи опять пытались убить «Спартак», но он все-таки победил (видео)
Красно-белые прервали 5-матчевую безвыигрышную серию, забив в 29-м туре в ворота «Ахмата» с третьей попытки – после отмененных видеоассистентами Алексея Сухова пенальти и гола.
15.07.2020 19:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Румынский легионер «Урала» забил самый красивый гол российского футбольного сезона (видео)
Румынский легионер «Урала» забил самый красивый гол российского футбольного сезона (видео)
Полузащитнику Эрику Бикфалви удался невероятный удар в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала».
15.07.2020 17:16
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак» – чемпион Москвы! А станет ли ЦСКА вице-чемпионом? Интриги 29-го тура РПЛ
«Спартак» – чемпион Москвы! А станет ли ЦСКА вице-чемпионом? Интриги 29-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
15.07.2020 10:33
Футбол
автор: Алексей Безъязычный
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика