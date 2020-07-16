«Багаж Семина» доехал до Лиги чемпионов, «Локомотив» победил ЦСКА (видео)

Дзагоев против Гилерме

Плей-офф в чемпионате России пока не ввели (и судя по всему, не планируют), так что нам остается довольствоваться очными матчами претендентов на еврокубки в концовке сезона. Московское дерби на сей раз имело важнейшее значение для обоих участников, борющихся наряду с «Краснодаром» за второе место, дающее путевку в групповой раунд в Лиге чемпионов. Ничья гарантировала железнодорожникам как минимум третью строчку, но ставила под сомнение вторую. ЦСКА нужна была только победа.

Поставленные задачи определили стартовые составы команд. Марко Николич с первых минут выпустил сразу троих номинальных опорников Гжегожа Крыховяка, Дмитрия Баринова (он пропустил последние две недели из-за повреждения) и Станислава Магкеева. Место на поле уступил Антон Миранчук, выходивший в основе в трех последних турах. Вернулся в ворота Маринато Гилерме, пропустивший несколько матчей из-за травм.

Виктор Гончаренко приготовил лишь один сюрприз – в отсутствие дисквалифицированного Арнора Сигурдссона пару Николе Влашичу составил Алан Дзагоев, выходивший летом на поле лишь раз, на 10 минут в прошлом туре с «Рубином». Более вероятным виделось появление Кристиана Бистровича (Иван Обляков или Константин Марадишвили могли бы подняться выше) или Константина Кучаева, но Гончаренко всех обхитрил.

Пушка Дивеева, ярость Акинфеева



В виду высочайшего значения результата игра ожидалась закрытой. В таком футболе результат зачастую делают удачно разыгранные стандарты и индивидуальные ошибки. Уже в начале встречи проявилось то и другое. Сначала после подачи Жоау Мариу классно в чужой штрафной выпрыгнул Мурило, но пробил рядом со штафнгой. А затем не имевший долгое время практики Гилерме неудачно выскочил из ворот, подарив Федору Чалову выход почти на пустые ворота. Форвард не ожидал такого подарка и позволил защитнику себя настичь. Все-таки не зря ЦСКА подписал контракт с нападающим Адольфо Гайчем.

В другом эпизоде Кирилл Набабкин слабо покатил мяч Игорю Акинфееву, и вратарь попал в выскочившего на перехват Эдера. На его счастье мяч вновь разминулся с воротами. Игорь Дивеев ответил пушечным выстрелом со штрафного, назначенного метрах в 30 от ворот. Мяч попал в крестовину.

Плотности добавляло еще и то, что крен атак обеих команд пришелся на один фланг, где действовал Марио Фернандес. У ЦСКА причины этого понятны – его атакующий потенциал заметно превосходит навыки с мячом Георгия Щенникова. А Николич сделал сознательную ставку, освободив противоположную бровку. Формально там располагался Алексей Миранчук, но при атаках он сваливался в центр к Баринову, Крыховяку и Магкееву. Этим ходом Николич убивал двух зайцев – создавал преимущество на центральной оси, освобождая правый край, и нагружая Фернандеса, замены которому у армейцев нет.

Вопреки ожиданиям, первый тайм получился довольно ярким. Команды на двоих нанесли 15 ударов. Правда, в створ – только один. С такой точностью не удивительно, что единственный мяч был забит с пенальти. За редким появлением Миранчука справа последовала точная передача в штрафную на Эдера. Португалец опередил Дивеева и был сбит. Арбитр Евгений Турбин фола не заметил, но его поправил VAR. Миранчук с «точки» развел Акинфеева и мяч по разным углам, чем вызвал его ярость. Вратарь посчитал, что железнодорожник во время разбега остановился, но заработал лишь желтую карточку. Повтор подтвердил, что он не прав. Это шестой мяч Миранчука после паузы из семи, забитых красно-зелеными.

Чудесная развязка

В перерыве Николич удивил заменой заработавшего пенальти Эдера на Рифата Жемалетдинова, игравшего при Юрии Семине на правом фланге полузащиты. Видимо, Николич посчитал, что скоростной россиянин будет полезнее в контратаках. Правда, мяч до него дошел лишь через пять минут после возобновления матча – неудачная обработка и потеря.

Во втором тайме картина стала простой – ЦСКА всеми силами шел отыгрываться, «Локо» опустился в оборону и стоял за результат. Дзагоев 10 минут отыграл на позиции второго нападающего, дважды забрался в офсайд, пару раз проиграл единоборства, неточно пробил головой и уступил место Илье Шкурину, ни разу не выходившему на поле после рестарта сезона.

До ответного гола опасных моментов стало значительно меньше. Акинфеев вообще мог без риска разложить пасьянс, а вот у ворот Гилерме напряжение было велико. Пусть и без конкретики. Однако за 20 минут до конца игру на себя взял Влашич. Сначала никем не встреченный ворвался в опорную зону (Ведран Чорлука жестко выговорил за этот эпизод Магкееву), но пробил в сантиметрах от дальнего угла, а затем воспользовался отскоком мяча от Мурило, неудачно прервавшего прострел Щенникова. Отразить удар в ближний угол с нескольких метров Гилерме шансов не имел.

Ничья играла на руку «Краснодару», поэтому «Локо» был вынужден вернуть игру на чужую половину поля. Дважды Крыховяк и Миранчук здорово прикладывались к мячу из-за пределов штрафной, но первый пробил в руки Акинфееву, а второй промахнулся.

Все катилось к ничьей 1:1, но... Кирилл Набабкин зачем-то вытянул руку в штрафной и заблокировал удар Чорлуки головой. Турбин фола опять не заметил, и вновь его поправил VAR. Гол Алексея Миранчука ценой в пару десятков миллионов евро окончательно лишил ЦСКА шансов на второе место и, скорее всего, лишил надежды на третье.

А Николич доехал на «багаже Семина» до Лиги чемпионов. Де-юре до квалификации. Де-факто - до группового турнира.

РПЛ. 29-й тур

«Локомотив» - ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: Ал. Миранчук, 33 – 1:0. Влашич, 71 – 1:1. Ал. Миранчук, 90+2 - с пенальти - 2:1.

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев, Грыховяк, Ал. Миранчук, Мариу (Фарфан, 69), Эдер (Жемалетдинов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Марадишвили, Обляков, Щенников, Дзагоев (Шкурин, 57), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Магкеев, 21. Акинфеев, 34. Чорлука, 38.

Судья: Турбин (Дмитров).

Турнирная таблица