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Зидан выиграл первый большой титул без Роналду. И с составом, который два года назад сгорал ЦСКА 0:3
17 июля 10:00

Зидан выиграл первый большой титул без Роналду. И с составом, который два года назад сгорал ЦСКА 0:3

Факты о новом чемпионстве Зинедина Зидана в качестве главного тренера «Реала».

Свой 11-й титул у руля королевского клуба 48-летний француз оформил в домашнем матче с «Вильярреалом» (2:1). Как выяснилось, мадридцам и не требовалось побеждать команду из пригорода Валенсии. Ведь в параллельном матче «Барселона» сенсационно уступила дома «Осасуне» (1:2). Так что даже если бы «Реал» проиграл «Вильярреалу» 0:100, все равно в 34-й раз стал бы чемпионом Испании. Кстати, каталонцы нашли в себе силы поздравить главного конкурента с досрочным (впереди еще один тур) триумфом. А их лидер Лионель Месси признал такой исход сезона справедливым.

Да, все по делу. После возобновления чемпионата «Реал» Зидана набрал 30 очков из 30 возможных! Француз в начале июня обещал, что каждая из оставшихся игр станет для команды маленьким финалом – и, таким образом, «спрограммировал» чемпионство. Ведь Зидан главный европейский специалист по финалам: в Лиге чемпионов выиграл три титульных матча из трех, на клубных чемпионатах мира два из двух. Так что эти десять из десяти не должны никого удивлять.

А ведь перед уходом на карантин «Реал» выдал в чемпионате кошмарный отрезок из четырех матчей с двумя поражениями, ничьей и победой. Правда, победа эта была одержана... над «Барселоной» (2:0). И именно в той игре мадридцы показали идеал, к которому стремился в нынешнем сезоне Зидан. Его «Реал»-2019/20 не делал ставку на зрелищность, но был способен сковать по рукам и ногам любое самое изощренное нападение (браво, Серхио Рамос и Каземиро) и наказать соперника за любой малейший прокол в защите (брависсимо, Карим Бензема).

Для такого футбола требовалась 100-процентная физическая готовность. К весне «Реал» откровенно подсел, и тогда сил хватило только на «Барсу» (при этом мадридцы успели вылететь из Кубка Испании, уступив дома «Реалу Сосьедад» (3:4), и проиграть «Ман Сити» (1:2) первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу»). Зато в карантинной паузе Зидан сумел полностью восстановить команду и привести ее в такое состояние, что свой идеальный футбол (неброский, но максимально эффективный) она начала показывать в каждой игре даже в сумасшедшем режиме «через два дня на третий».

Символично, что оба мяча в чемпионском матче забил именно Бензема безусловно, ключевая фигура в атакующих построениях Зидана (наряду с прибавляющим на глазах Федерико Вальверде). Теперь уже никто не скажет, что два француза не способны на что-то великое без Криштиану Роналду, с которым зидановский «Реал» взял девять трофеев. Хотя, когда португалец в 2018-м ушел в «Ювентус», королевский клуб действительно на какое-то время погрузился во тьму. При Хулене Лопетеги и Сантьяго Солари мадридцы часто напоминали середняков с весьма ограниченным потенциалом. Менее двух лет назад «Реал» дважды по делу проигрывал в Лиге чемпионов ЦСКА (0:1 в Москве, 0:3 в Мадриде) и в то, что та команда без кадровой революции способна подняться на былые высоты, категорически не верилось.

Однако вскоре вернулся (как считали многие опрометчиво) Зидан и вот спустя полтора года практически с тем же составом, что безнадежно «сгорал» армейцам, мадридцы кладут всех на лопатки в Испании. Никакой кадровой революции не произошло. На ведущих ролях в «Реале» те же лица. А самое звездное приобретение клуба Эден Азар еще только готовиться стать лидером. Сезон-2019/20 у бельгийца из-за травм получился не просто скомканным, а откровенно провальным (один гол в 21 матче всех турниров). Однако для Зидана это не проблема. Здесь кроется колоссальный ресурс. Представляете, на что будет способен «Реал», когда Азар наберет «проектную мощь»?

Кстати, у бельгийца еще есть шанс спасти этот сезон. 7 августа состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Ман Сити» на стадионе, где Азар не раз вытворял чудеса в составе «Челси». При нынешнем уровне футбола «Реал», даже имея в пассиве домашнее поражение 1:2, вовсе не обречен в противостоянии с командой Хосепа Гвардиолы. И если мадридцы совершат камбэк, потом эту машину будет не остановить. Самое время для Азара показать товар лицом. Наверняка Зидан сделает на него главную ставку в Манчестере.

Ну а в заключительном матче примеры-2019/20 (19 июля в гостях против «Леганеса») мадридцам желательно отыграть на ноль. В этом случае падут два клубных рекорда: по наименьшему числу пропущенных за сезон мячей (сейчас 23 вдумайтесь, «Реал» пропускает реже «Атлетико»!) и количеству «сухарей» (пока у Тибо Куртуа их 18 столько же, сколько было у Пако Буйо). При максималисте Зидане всегда есть к чему стремиться.

Тренерские титулы Зидана с «Реалом»

  • Чемпион Испании (2): 2016/17, 2019/20
  • Обладатель Суперкубка Испании (2): 2017, 2020
  • Победитель Лиги чемпионов (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
  • Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2016, 2017
  • Победитель клубного чемпионата мира (2): 2016, 2017

Тренеры, выигрывавшие чемпионат Испании с «Реалом» не менее двух раз

  • 9: Мигель Муньос
  • 3: Луис Моловни, Лео Беенхаккер
  • 2: Зинедин Зидан, Хуан Вильялонга, Милян Милянич, Фабио Капелло, Висенте Дель Боске

Голы «Реала» в чемпионате Испании-2019/20

  • 21: Бензема
  • 10: Рамос
  • 4: Каземиро, Кроос
  • 3: Винисиус, Модрич
  • 2: Асенсио, Бэйл, Вальверде, Варан, Васкес, Йович, Родриго
  • 1: Азар, Диас, Иско, Карвахаль, Марсело, Менди, Начо, Хамес

Победы в чемпионатах Испании

  • 34: «Реал»
  • 26: «Барселона»
  • 10: «Атлетико»
  • 8: «Атлетик»
  • 6: «Валенсия»
  • 2: «Реал Сосьедад»
  • 1: «Депортиво», «Севилья», «Бетис»

Чемпионат Испании. 37-й тур

«Реал» «Вильярреал» 2:1 (1:0)
Голы: Бензема, 29 1:0. Бензема, 77 с пенальти 2:0. Иборра, 83 2:1.

«Барселона» «Осасуна» 1:2 (0:1)
Голы: Арнаис, 15 0:1. Месси, 62 1:1. Торрес, 90+4 1:2.

источник: «Советский спорт»
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