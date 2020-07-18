Сергей Рафаилов: Когда твой клуб называется «Заря» (Луганск), сложно найти болельщиков в Запорожье

«ПЕРЕЕЗД В ЗАПОРОЖЬЕ ДАЛСЯ ТЯЖЕЛО»

- Вы пришли в «Зарю» 11 лет назад из минифутбольного «Шахтера» вместе с Евгением Геллером, который купил клуб из Луганска. В каком состоянии приняли команду?

- «Заря» была на грани вылета из премьер-лиги и накопила два миллиона долларов долгов. Предыдущая владелица объявила о том, что команда прекращает свое существование. В этот момент Геллер и приобрел клуб. Мы закрыли все долги, сохранили место в УПЛ.

По сути, «Заря» выстраивалась с нуля. В первое же зимнее трансферное окно контракты с большинством футболистов были расторгнуты с выплатой зарплаты до конца сезона. Их места заняли игроки, которых предоставил нам в аренду донецкий «Шахтер». Однако вскоре клуб Рината Ахметова решил подставить плечо «Ильичевцу». В Мариуполь от нас ушли восемь человек. Мы снова остались у разбитого корыта…

С тех пор начали вести полностью самостоятельную трансферную политику – и постепенно дела пошли в гору. До того момента, когда в 2014 году произошли всем известные события – и «Заре» пришлось покинуть Луганск.

Переезд в Запорожье дался тяжело. Это же целая история – разместить на новом месте первую команду, молодежную, администрацию, сотрудников… Объездил всю Украину в поисках вариантов. Был и в Сумах, и в Виннице, и в Черкассах. В Запорожье нам пошли навстречу – разрешили играть на стадионе «Торпедо», том самом, где в 2002 году во время матча стало плохо Валерию Лобановскому, после чего он умер.

Поначалу делили тренировочные поля с местным «Металлистом». Когда этот клуб прекратил существование, арендовали всю его базу и переехали на стадион «Славутич». Это было очень накладно. Почти все наши спонсоры остались в Донецке. Пришлось искать новые источники финансирования. Но как-то выстояли, выжили.

«ДВА ГОДА ЖИЛИ НА ДЕНЬГИ ОТ ТРАНСФЕРА В «РЕАЛ» ЛУНИНА»

- В этом сезоне «Заря» получила реальный шанс попасть в Лигу чемпионов. Почему весной покинули клуб?

- Последние пять лет «Заря» жила почти исключительно на доходы от трансферов. Никто, в том числе президент клуба, не помогал. Каждые полгода приходилось отпускать лучших футболистов. Плюс – что-то капало от телевидения и еврокубков. Но поскольку два сезона кряду нам не удалось пройти в группу Лиги Европы, «Заря» оказалась на грани очередного финансового коллапса. Два года, по сути, прожили на деньги от перехода Андрея Лунина в «Реал». Зимой не получилось продать выставленных на трансфер игроков. Например, Никиту Шевченко, который травмировался на сборах. Я честно сказал президенту, что не вижу в себе сил снова вытащить клуб из такой ямы. И ушел.

За 10 лет я много поездил, часто общался с руководителями европейских клубов, с которыми «Заря» играла в еврокубках – от «МЮ» до «Лейпцига» - и вывел для себя четыре модели футбольного бизнеса. Первая – финансовый фэйр-плей, когда тратишь столько, сколько зарабатываешь. Вторая – госфинансирование, как в России или Белоруссии. Третья – смешанное финансирование, как в той же России, где у команды, помимо государства, может быть внешний инвестор. И четвертая – то, что мы имеем сейчас в Украине, когда частный владелец каждый год отстегивает деньги на существование клуба.

Если этих денег нет, нет и клуба. Примеров полно – «Металлист», «Днепр», «Таврия». Можно составить отдельную лигу из известных украинских команд, прекративших свое существование. Государство к профессиональному спорту отношения не имеет, спонсоров найти очень тяжело, болельщики на стадион не ходят.

- Но вы-то в «Заре», как сами сказали, умудрялись отбивать расходы трансферами. Вас можно сравнить с Шамилем Газизовым, который в похожем ключе вел футбольный бизнес в «Уфе», а недавно стал генеральным директором «Спартака». Сами готовы пойти на повышение?

- В Украине точно работать не буду. С одним местным клубом был разговор, но мне это неинтересно. Да и вообще сомневаюсь, что предложение поступит. Мне 67 лет. Не видел на столбах объявлений, что на работу требуются пенсионеры.

- И в Россию не поехали бы?

- Честно, даже не думал об этом. Со мной будет сложновато работать, потому что я не тот человек, который берет под козырек и быстро бежит выполнять.

«МАЛИНОВСКОГО РАСКРЫЛИ, БОНАВЕНТУРУ НАШЛИ НА УЛИЦЕ»

- Расскажите, как удавалось долгое время вести эффективную трансферную политику в «Заре».

- Футбольный бизнес – тонкая штука. Бесплатных игроков не бывает, за всех надо платить. Вопрос в том, когда – сразу или после перепродажи. Мы в «Заре» за неимением финансирования пошли по второму пути и старались со всеми договориться, что заплатим процент от последующего трансфера. «Берем нераскрученного молодого футболиста. Мы завтра даем ему играть, а вы начнете продавать. Деньги делим согласно нашей договоренности». Примерно так строился диалог. И мы никогда никого не обманывали.

Искали футболистов, которых можно привлечь недорого. На внешнем рынке работали со скаутом и агентом Олегом Мавренковым, на внутреннем - с Вадимом Шаблием. И при этом не забывали о своих воспитанниках. Ведь тем, кого продаешь, надо оперативно подыскать замену. Поэтому регулярно собирались с тренерами первой и второй команд, даже школы и смотрели, кого можно подтянуть к основе. Если таких не было, выходили на внешний рынок. Видя, как мы работаем, агенты соглашались на сотрудничество. Схема устраивала всех: в «Заре» игрок мог засветиться и за хорошие деньги уйти в топ-клуб.

Примеров - масса. Тот же Руслан Малиновский. Он не был нашим футболистом, приезжал в аренду из «Шахтера», но за Донецк провел в чемпионате Украины один матч, а раскрылся в «Заре», откуда уехал в Бельгию. Сейчас он один из лидеров «Аталанты» и стоит огромных денег. У нас до уровня сборной доросли Никита Шевченко, Максим Малышев… Сейчас взяли Богдана Леднева и Назария Русина из Киева. В «Динамо» у них не было игрового времени, оба болтались в дубле.

А Эммануэля Бонавентуру вообще нашли на улице. У нас он получал 10 тысяч гривен (это примерно 400 долларов), быстро закрепился в первой команде и перешел в «Брюгге» за полтора миллиона евро. Сегодня к Бонавентуре присматриваются очень серьезные клубы, его трансферная стоимость доходит до 15 миллионов!

Конечно, нашему главному тренеру Юрию Вернидубу, который работал в «Заре» до нынешнего сезона, было неприятно каждые полгода терять лучших игроков. Мне больших трудов стоило уговаривать его расставаться с лидерами, но это было необходимо. Клуб жил исключительно на эти деньги. Но стоило нам зимой по разным причинам никого не продать, и сразу пошли задержки по зарплате. Сейчас они в «Заре» составляют почти три месяца.

«СКРИПНИК ПРИВНЕС ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД»

- Почему в прошлое межсезонье Вернидуба сменил Виктор Скрипник?

- С Вернидубом за девять лет мы пережили всякие времена – команда стояла на вылет, переезжала в Запорожье. Но последние два года показали, что у него начался застой творческой мысли. Может, просто устал. Есть такое выражение – сгорел на работе. А про него можно сказать: «выгорел». Я его понимаю, ему было тяжело в виду нестабильной обстановки и потерь лучших футболистов.

В начале прошлого сезона я предупреждал, что если не попадем в группу Лиги Европы, будет очень тяжело, но достучаться, видимо, не удалось. С лидерами играли хорошо, а с командами ниже классом теряли очки и финишировали только на пятом месте, после чего приняли решение о смене тренера.

«Заре» предлагали иностранных специалистов, но я хотел, чтобы это обязательно был русскоязычный тренер с зарубежным опытом работы. А Скрипник 20 лет играл и тренировал в Германии. Знает русский и немецкий, может общаться и с украинскими футболистами, и с иностранцами. В общем, идеальная кандидатура.

Долго уговаривать Скрипника не пришлось. Мой принцип таков: рассказываю о клубе и условиях, никому ничего не обещаю. И того же требую от тренера. Интересно – отлично, нет – значит, нет. Рассказал, что нам важен как минимум выход в групповой этап Лиги Европы. Лига чемпионов, понятно, тоже интересна, но «Заре» через квалификацию в группу пробиться сложно.

Почему Скрипник после золотого дубля с «Ригой» согласился? Думаю, в том числе сыграла роль ностальгия. У него семья из Новомосковска Днепропетровской области. Это в 100 километрах от Запорожья. Плюс ему было что доказать в Украине. О зарплате он спросил в последнюю очередь.

- Привнес ли Скрипник в «Зарю» что-то из немецкого футбола?

- Конечно. И не только в «Зарю», но и в весь чемпионат Украины. Ментально он уже немец, на все смотрит по-европейски. Многие главные тренеры просто стоят на тренировках у бровки и раздают задания помощникам, а он сам руководит процессом изнутри. Скрипника футболисты называют по имени – Виктор, как это принято в Германии. Никаких криков и понуканий. Все четко и по делу.

У Скрипника очень хороший помощник Веселин Атанасов, который долгое время работал с Николаем Костовым в донецком «Металлурге». Они там классный футбол показывали. Я его всегда сравнивал с футболом «Спартака» в эпоху Олега Романцева – мяч все время на земле, короткий пас. Со Скрипником у них сложился отличный дуэт.

При этом главный тренер «Зари» - разносторонне развитый человек. Как-то звонил ему, он долго не брал трубку. Потом перезванивает, говорит: «Мы с женой в опере». Как я потом выяснил, он регулярно посещает оперу, театр. Для футбола это нетипично.

- Правда ли, что к Скрипнику проявляют интерес российские клубы?

- О том, что происходит сейчас, ничего не знаю. Зимой ходили такие разговоры. Был интерес не только из России, но и из Европы. Но до официальных переговоров дело не дошло.

- А Скрипник готов работать в России? Большинство украинских футболистов и тренеров говорят, что ни за что не поедут на заработки в нашу страну из-за политики…

- Когда кто-то что-то говорит, надо немного включать мозги… О позиции Скрипника лучше спрашивать у него самого, но могу сказать, что он взвешенный и разумный человек со своим личным мнением и пониманием того, что происходит в мире и Украине.

Сам я никогда никому не ставил вопрос: «Ты за белых или за красных?» За себя ответить могу, а других спрашивать, ставя в тупик, не хочу. В Украине сейчас это принято, когда даже на уровне закона ты не можешь думать о том, чей Крым, каков его статус. Это подразумевает под собой уголовную ответственность. Но это политика.

Так что пусть сначала сделают Скрипнику такое предложение из России. Он умный человек – разберется и примет правильное решение.

«БОЛЕЛЬЩИКИ «ЗАРИ» РАЗБРОСАНЫ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ»

- Как в «Заре» обстоят дела с болельщиками?

- В Запорожье до 2017 года был свой клуб – «Металлист». А наш болельщик остался в Луганске. Да, многие оттуда уехали, но люди разбросаны по всей Украине, кто-то сейчас в России. Надо же понимать: в стране война идет. А команда у нас по-прежнему называется «Заря» (Луганск), поэтому непросто завоевать популярность среди запорожцев. При вместимости в 12 тысяч стадион на наших домашних матчах в среднем посещали две тысячи болельщиков. Впрочем, и посещаемость всего чемпионата Украины очень низкая. Даже в Киеве, где население три миллиона, на матч с «Зарей» приходило 3-5 тысяч. И это игра участников еврокубков.

Ну а что вы хотите? В Украине крайне нестабильная обстановка, трудности в экономике. Людям не до футбола.

«ЛЕТОМ «ЗАРЮ» РАЗБЕРУТ ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛУБЫ»

- В четверг «Заря» проиграла в Киеве «Динамо» матч за путевку в Лигу чемпионов. В заключительном туре – матч с «Десной» за попадание в группу Лиги Европы…

- Еврокубки для клуба – это вопрос жизни и смерти. Чемпионат Украины в Европе не смотрят. Единственная возможность для футболистов засветиться – это большие международные матчи. Поэтому так важно было выйти в квалификацию Лиги чемпионов. Увы, не получилось. Оттуда, в случае поражения, автоматом попадаешь в группу Лиги Европы. Сейчас же еще нужно удержать третье местов УПЛ. Если «Заря» проиграет «Десне», то придется участвовать в тяжелом отборе без всяких гарантий успеха. А группа Лиги Европы – это 3 миллиона евро. Для «Зари» огромные деньги.

- Что будет с клубом без этих трех миллионов?

- Мое мнение: коллапс. С того момента, как я написал заявление об уходе, с президентом не общался. Может быть, он где-то найдет деньги, появится какой-то спонсор, но верится с трудом.

Уже известно, что по окончании сезона «Зарю» покинут многие ведущие футболисты. «Андерлехт» вроде бы подписал предварительный контракт с Богданом Михайличенко. Евгений Чеберко уходит в ЛАСК. У Артема Громова срок соглашения истек.

При этом, как я уже говорил, в «Заре» накопились задолженности. В Европе к этому отношение очень серьезное. Вариант «Ман Сити» тут не пройдет, могут последовать санкции УЕФА.

Чемпиона Украины. Решающий раунд. Положение за тур до конца