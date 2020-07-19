«Химки» Юрана пока не в премьер-лиге, но уже вышли в финал Кубка России (видео)

Главный тренер «Химок» Сергей Юран играл в полуфинале Кубка – не в России, а в СССР. Автору этих строк посчастливилось вживую смотреть матч киевского «Динамо» с ЦСКА в столице Украины. Дело было в 1990-м. Хозяева не без труда победили армейцев, вернувшихся из первой лиги в высшую, со счетом 4:2. О Юране тогда говорил весь Киев – мол, есть в резерве у Валерия Лобановского форвард, который скоро затмит всех.

Этого форварда выпустили в конце матча. Юран получил мяч на линии вратарской, пробил в пустой угол, но вратарь-гренадер армейцев Михаил Еремин успел сложиться и украл у новичка гол.

В финале Юран не играл. Киевляне в Лужниках разгромили с теннисным счетом 6:1 «Локомотив» Юрия Семина, выступавший в первой лиге. Героем того матча стал Олег Саленко, оформивший хет-трик. Юран же выстрелил и сполна отработал выданные ему авансы после ЧМ-1990. Во многом благодаря его усилиям киевляне стали чемпионами и сделали золотой дубль...

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов знает вкус большой кубковой победы со скромным «Тосно». Клуб из Ленинградской области давно исчез с футбольной карты России. Но это достижение из истории не сотрешь, как и два неудачных финала команды из Екатеринбурга.

...После первого тайма матча «Урал» - «Химки» на табло горели удивительные цифры – 0:3. Лидер атак гостей Владимир Дядюн, бравший Кубок в 2012-м с «Рубином» на том же месте, но другом стадионе, в перерыве признался: «Нам легче, чем сопернику. Мы ведь планомерно готовились именно к этому матчу, а «Урал» вынужден играть через два дня на третий».