«Химки» Юрана пока не в премьер-лиге, но уже вышли в финал Кубка России (видео)

Главный тренер «Химок» Сергей Юран играл в полуфинале Кубка – не в России, а в СССР. Автору этих строк посчастливилось вживую смотреть матч киевского «Динамо» с ЦСКА в столице Украины. Дело было в 1990-м. Хозяева не без труда победили армейцев, вернувшихся из первой лиги в высшую, со счетом 4:2. О Юране тогда говорил весь Киев – мол, есть в резерве у Валерия Лобановского форвард, который скоро затмит всех.
Этого форварда выпустили в конце матча. Юран получил мяч на линии вратарской, пробил в пустой угол, но вратарь-гренадер армейцев Михаил Еремин успел сложиться и украл у новичка гол.
В финале Юран не играл. Киевляне в Лужниках разгромили с теннисным счетом 6:1 «Локомотив» Юрия Семина, выступавший в первой лиге. Героем того матча стал Олег Саленко, оформивший хет-трик. Юран же выстрелил и сполна отработал выданные ему авансы после ЧМ-1990. Во многом благодаря его усилиям киевляне стали чемпионами и сделали золотой дубль...
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов знает вкус большой кубковой победы со скромным «Тосно». Клуб из Ленинградской области давно исчез с футбольной карты России. Но это достижение из истории не сотрешь, как и два неудачных финала команды из Екатеринбурга.
...После первого тайма матча «Урал» - «Химки» на табло горели удивительные цифры – 0:3. Лидер атак гостей Владимир Дядюн, бравший Кубок в 2012-м с «Рубином» на том же месте, но другом стадионе, в перерыве признался: «Нам легче, чем сопернику. Мы ведь планомерно готовились именно к этому матчу, а «Урал» вынужден играть через два дня на третий».
Именно по этой причине Парфенов дал отдохнуть в последнем матче чемпионата в Краснодаре основному вратарю Ярославу Годзюру.
Травма ведущего форварда Отмана Эль Кабира вынудила выйти в стартовом составе опытнейшего Павла Погребняка, чаще появляющегося на поле во втором тайме, когда соперник терял свежесть.
Гости сделали ставку на низкие кроссы с желобка правого полусреднего. На четвертой минуте Дядюн «простил» хозяев, пробив головой рядом со стойкой. Помощник Парфенова Юрий Ковтун в приснопамятном матче против сборной Исландии забил Станиславу Черчесову из куда более сложного положения.
Эта была репетиция. Вскоре капитан гостей Евгений Гапон (центральный защитник!) подкрался к точке пенальти и в падении головой замкнул навес со штрафного Артема Поляруса.
Обескураженные хозяева атаковали вяло и бесхитростно. Жара не позволяла включить скорость. Эрик Бикфалви жестами требовал играть через него, но его зорко стерегли опекуны.
На 28-й минуте бравший Кубок с «Тосно» Александр Трошечкин мог увеличить преимущество, но пробил метров с 14-15 в молоко. Работа над ошибками он провел оперативно. После очередного кросса и скидки Александра Смирнова Трошечкин хладнокровно отправил мяч под перекладину с той же точки.
Не прошло и минуты, как химчане поймали уральцев на контратаке. Кирилл Боженов бережно выложил мяч на ход Полярусу, который исполнил завершающий аккорд по высшему разряду. Мяч влетел в дальний нижний угол.
Подопечные Парфенова завершили первую половину полумоментом и ударом в перекладину поляка Рафала Августиняка.
«Когда же у гостей закончится «горючее»? – недоуменно вопрошали болельщики «Урала».
После перерыва Юран поставил перед штрафной автобус. Хозяевам сподобились лишь на гол престижа. Обороняющиеся буквально расступились перед сидящим на пятой точке Погребняком, который сначала выпрашивал штрафной, а потом откинул мяч вышедшему за замену Андрею Панюкову. Пробил тот в самую «шестерку»...
А толку? На последних секундах лишь штанга спасла уральцев от разгрома. «Химки» сенсационно вышли в финал. Спустя 15 лет. В 2005-м они в равной борьбе уступили свежеиспеченному обладателю Кубка УЕФА ЦСКА 0:1. За команду Юрана при такой игре не стыдно будет в премьер-лиге, отказываться от путевки в которую химчане теперь не имеют морального права.
Кстати, решающий матч Кубка они проведут снова в Екатеринбурге, на той же арене, где им удалось положить на лопатки «Урал». Ждем нового чуда?
Кубок России. 1/2 финала
«Урал» - «Химки» - 1:3 (0:3)
Голы: Гапон, 11 - 0:1. Трошечкин, 36 - 0:2. Полярус, 37 - 0:3. Панюков, 73 - 1:3.
Второй полуфинал «Зенит» - «Спартак» начнется 19 июля в 18.30 (мск).