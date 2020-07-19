«Спартак» проиграл «Зениту», и судья Иванов в этом не виноват (видео)

После того матча подал в отставку глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов . А Иванова Сергея не назначали на игры «Спартака» два с лишним года. Однако в марте 2020-го именно он судил четвертьфинал Кубка «Спартак» — ЦСКА (3:2). Красно-белые с его работой «справились». Несмотря на то что Иванов оставил их в меньшинстве, удалив Эсекиэля Понсе совершенно не по делу (глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи позже признал ошибку), «Спартак» сумел вырвать победу вдесятером.

2 октября 2016-го Иванов обслуживал матч чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (4:2), после которого москвичи выражали бурное недовольство скандальным, по их мнению, арбитражем. Иванов действительно тогда сильно накосячил, с подачи помощника Романа Усачева не зафиксировав фол Доменико Кришито на Квинсе Промесе и не показав питерскому игроку вторую желтую карточку. Да и в целом, как показалось многим, симпатизировал зенитовцам.

Федун намекал на то, что Вилков не единожды проявлял излишнюю лояльность по отношению к питерской команде. Незадолго по полуфинала главный спартаковец еще раз поднял эту тему, подчеркнув, что «можно не выходить на игру, если будет судить Вилков». А заодно предложил запустить в соцсетях хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. В итоге вместо самого нелюбимого судьи красно-белые получили Сергея Иванова , с которым их также связывают неоднозначные отношения и истории.

Кстати, о свистке. Судейская тема перед матчем обсуждалась как никогда бурно. «Спартак» начал артподготовку по потенциальным арбитрам полуфинала в начале лета. Босс красно-белых Леонид Федун был тогда крайне недоволен решением РФС провести этот матч в Санкт-Петербурге, полагая, что раз была допущена ошибка с определением хозяина поля в регламенте соревнований, что и признали футбольные власти, то принимающую сторону должен назначать жребий. Комментируя выбор места проведения встречи, Леонид Арнольдович заявил также, что осталось назначить на игру арбитра Михаила Вилкова , и все у «Зенита» будет хорошо.

Потерявший в последнее время былую популярность Кубок России получил новую жизнь благодаря встрече в полуфинале двух непримиримых соперников. Не припомнишь так сразу, когда кубковый матч в стране ждали с таким нетерпением. Сама по себе игра «Зенита» и «Спартака» - всегда громкая афиша. А тут еще так случилось, что целый ряд событий, которые предшествовали поединку, довели градус противостояния до точки кипения задолго до стартового свистка.

Эхо той игры ударило по москвичам воскресным вечером в Санкт-Петербурге. Понсе, который в последних матчах был в рядах спартаковцев одним из самых активных, игру пропускал из-за дисквалификации. Как и Роман Зобнин, в том мартовском матче удостоившийся от Иванова предупреждения, которое стало вторым в Кубке. И если на замену аргентинцу есть Александр Соболев, то потеря Зобнина – пожалуй, лучшего игрока гостей коронавирусного периода – для «Спартака» невосполнима.

В результате кадровых перетрясок у гостей с первых минут вышел Соболев, составивший атакующую связку с Джорданом Ларссоном. А вот в защите «Спартака» возникла ощутимая брешь на правом фланге. Николая Рассказова в составе на этот раз не оказалось, так как Доменико Тедеско предпочел выпустить молодых Илью Гапонова и Павла Маслова. Главный тренер москвичей руководил своими подопечными на этот раз у кромки поля, а до этого, как известно, пропустил два матча своей команды в чемпионате из-за дисквалификации, которая не распространяется на Кубок России.

Гапонов в итоге и стал соавтором первого мяча хозяев, когда на экваторе первого тайма неосторожно сыграл в своей штрафной, сфолив на Сердаре Азмуне. Иранец был первым на мяче, но если бы устоял на ногах, то не создавал видимых угроз воротам «Спартака», уходя в угол штрафной. Однако неопытность спартаковца сыграла свою роль – Илья, не успев к мячу, ударил соперника по ноге.

Иванов момент в динамике просмотрел, но после просмотра VAR указал на точку. Артем Дзюба пробил без шансов для Александра Максименко, отправив мяч точнехонько в левый от себя нижний угол ворот.

Не сказать, что «Спартак» играл на отбой, но большей частью игра предсказуемо шла на его половине поля. Шансы гостей на успех перед матчем в Питере букмекеры, например, расценивали в четыре раза меньше. Просто сегодня «Зенит» и «Спартак» - команды разного уровня, судя по итогам сезона. Спартаковцы идут в чемпионате девятыми, отставая от досрочного победителя чемпионата страны-2020 на 33 (!) очка. Когда такое было?

В плюс красно-белым в первые минуты можно занести тот факт, что почти вся центральная ось питерцев «села» на желтые карточки. Дуглас Сантос схватил горчичник уже на исходе второй минуты, а спустя четверть часа наказание настигло Вильмара Барриоса. Причем оба раза фолить соперника заставили действия Зелимхана Бакаева. Чуть позже желтую получил и центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Долгое время ощутимой остроты у ворот соперника «Спартаку» создавать не удавалось. Однако в концовке тайма все резко изменилось. Предвестником перемен стала стычка Дзюбы и Соболева, которых пришлось разнимать главному арбитру и партнерам по команде. Началась же пятиминутка гостей с прохода Айртона. Бразилец протащил мяч по бровке со своей половины, убежав от троих соперников, и лишь опыт Бранислава Ивановича помог остановить спартаковца.

Стандарт гости исполнили классически: навес на большого Соболева, его скидка головой на Самюэля Жиго, который, вытянув вперед ногу, дотянулся до мяча и отправил его в ворота. 1:1? Как бы не так. VAR который уже раз в период доигровки сыграл против красно-белых. Нога Жиго оказалась в офсайде.

Однако следом «Спартак» снова забил. Соболев откликнулся на навес справа, выпрыгнул выше всех и головой пробил Михаила Кержакова, который в этом матче заменил в основе травмированного Андрея Лунева.

Тут бы москвичам успокоиться и довести игру до перерыва с ничейным счетом, чтобы рассчитывать на итоговый успех. Однако «Зенит» почти моментально вернул себе преимущество. Снова провалился правый фланг обороны гостей с Гапоновым и Масловым. Малком ушел от обоих, прострелил во вратарскую, где Далер Кузяев был первым на мяче. 2:1. А ведь если бы не VAR, могло быть 1:2. Все-таки огромное влияние оказала видеосистема на течение матчей, что не говорите. Не только у нас. В Англии от нее больше других выиграл «МЮ», семь голов в ворота которого отменили после видеосеансов.

Тедеско на этот раз решениям судей не возмущался, не прыгал и руками не размахивал. Хотя внутри эмоции у наставника «Спартака» наверняка били ключем. Но тут как раз тот случай, когда все судейские вердикты были очевидными. На экране монитора все нарушения выглядели стопроцентными. Не на кого москвичам было сваливать вину за пропущенный и не засчитанный голы.

Вскоре после перерыва провалившего игру Гапонова сменил Рассказов, который вполне мог бы стать автором голевой передачи, если бы более точен был Соболев. Однако навес защитника партнер-гренадер на 72-й минуте не претворил в забитый мяч, головой отправив его рядом со стойкой ворот Кержакова. И это был самый опасный момент у гостей во втором тайме.

«Спартак», играя на выезде с чемпионом, на удивление смотрелся солидно для команды-середняка, которая недавно проигрывала дома «Тамбову», пропуская три. Игра постепенно чуть замедлилась, Дзюба с Азмуном немного «наелись», начали отлынивать от отбора при потере мяча. Хотя в первом тайме дуэт, недавно устроивший скандал своим поведением в чемпионской раздевалке, что в итоге привело к штрафным санкциям для гендиректора «Зенита» Александра Медведева, был в центре внимания, постоянно терзая оборону соперника.

Возможно, ударная концовка первого тайма в исполнении красно-белых сказалась на действиях хозяев. Они после отдыха стали играть осторожнее, понимая, что воскресный «Спартак» чертовски опасен. И очень сильно мотивирован. Поражение в кубковой встрече, по сути, означало для москвичей, что сезон они провалили, не попав по его итогам в еврокубки.

Остроты во вторые 45 минут поуменьшилось. Команды чаще стали зависать в середине поля, где москвичи не уступали сопернику, но угроз ворот Кержакову создать не смогли. В последнюю десятиминутку гости постарались устроить осаду штрафной «Зенита», но хватило их минуты на две-три. Сине-бело-голубые грамотно засушили игру, перевели ее на чужую половину поля и довели до победы тяжелейший матч. Пожалуй, лучший для летнего «Спартака». Но даже этого не хватило команде Тедеско для выхода в финал Кубка.

В нем сыграют «Химки», сенсационно победившие «Урал», и «Зенит», имеющий великолепные шансы для того, чтобы сделать золотой дубль в этом странном коронавирусном сезоне. «Спартак» же пролетел мимо Лиги Европы. Но подарил своим болельщикам по крайне мере оптимизм игрой в Питере. Маловато, конечно, для столь амбициозного клуба. Но могло быть и хуже.

Кубок России. 1/2 финала

«Зенит» - «Спартак» - 2:1 (2:1)

Голы: Дзюба, 24 - с пенальти - 1:0. Соболев, 45+1 - 1:1. Кузяев, 45+3 - 2:1.

Финал «Зенит» - «Химки» пройдет 25 июля в Екатеринбурге.