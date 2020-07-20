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«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»
20 июля 21:22
автор: Иван Сергеев

«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал подробные разъяснения решений арбитров в полуфинале Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1). И спровоцировал бурю негодования в соцсетях. Причем не только красно-белых.

Кашшаи вынес следующий вердикт по спорным эпизодам матча «Зенит» - «Спартак», обойденным вниманием VAR:

1) Юрий Жирков в первом тайме при счете 0:0 не фолил на Александре Соболеве - и судьи правильно не назначили пенальти;

2) Все тот же Соболев во втором тайме упал в чужой штрафной сам, без помощи Вильмара Барриоса - и тут поводов для пенальти не было;

3) Не было после перерыва и фола в штрафной «Зенита», когда Айртон рухнул на газон в результате контакта с Йорданом Осорио;

4) Сергей Иванов правильно не стал наказывать прямой красной карточкой Магомеда Оздоева за грубый подкат против того же Айртона на исходе игры.

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Короче, с точки зрения венгерского специалиста, поводов для недовольства судейством у «Спартака» быть не должно. И зря красно-белые грешат на невнимательный VAR. Как сказал Кашшаи, видеоассистент должен вмешиваться в игру лишь в самых очевидных случаях, к числу которых перечисленные не относятся...

Реакция болельщиков «Спартака» (и не только) не заставила долго ждать. Люди возмущены. Приводим некоторые цитаты.

  • - Соболев поскользнулся - и лицо не разбито, и сам толкал. Короче, слава Богу, что Соболя не удалили...
  • - Какая же он гнида...Такого беспредела, как при этом Кашшаи, давно не было.
  • - Кашшаи надо отвезти в Воронеж, на кладбище, где закопали 200 тысяч венгров, и напомнить ему про приказ Ватутина «Мадьяр в плен не брать!»
  • - Пацаны, многие из лагеря ЦСКА вас поддерживают. То, что с вами сейчас делают, - это натуральный беспредел. Такие вещи нельзя спускать. На вашем месте, кстати, могли быть и мы... Хоть другую лигу создавай, где не было бы бомжей.
  • - Вы ожидали другого от этого проплаченного?
  • - С такой логикой и пеналя в ворота «Спартака» не было. Можно сказать, Гапонов случайно и не сильно ударил по ноге Азмуна. Это футбол.
  • - Коротко. Кашшаи топит за «Зенит».
  • - Всё. Хана нашему футболу.
  • - Короче, маски сброшены, всем теперь все ясно и понятно!
  • - А может, команде не стоит выходить на последний матч чемпионата?
  • - Чемодан, вокзал, Венгрия. Позорный, продажный цыган, вон из России!

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«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»
«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»
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