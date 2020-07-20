«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»

Кашшаи вынес следующий вердикт по спорным эпизодам матча «Зенит» - «Спартак», обойденным вниманием VAR:

1) Юрий Жирков в первом тайме при счете 0:0 не фолил на Александре Соболеве - и судьи правильно не назначили пенальти;

2) Все тот же Соболев во втором тайме упал в чужой штрафной сам, без помощи Вильмара Барриоса - и тут поводов для пенальти не было;

3) Не было после перерыва и фола в штрафной «Зенита», когда Айртон рухнул на газон в результате контакта с Йорданом Осорио;

4) Сергей Иванов правильно не стал наказывать прямой красной карточкой Магомеда Оздоева за грубый подкат против того же Айртона на исходе игры.