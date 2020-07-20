«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»

Кашшаи вынес следующий вердикт по спорным эпизодам матча «Зенит» - «Спартак», обойденным вниманием VAR:
1) Юрий Жирков в первом тайме при счете 0:0 не фолил на Александре Соболеве - и судьи правильно не назначили пенальти;
2) Все тот же Соболев во втором тайме упал в чужой штрафной сам, без помощи Вильмара Барриоса - и тут поводов для пенальти не было;
3) Не было после перерыва и фола в штрафной «Зенита», когда Айртон рухнул на газон в результате контакта с Йорданом Осорио;
4) Сергей Иванов правильно не стал наказывать прямой красной карточкой Магомеда Оздоева за грубый подкат против того же Айртона на исходе игры.
Короче, с точки зрения венгерского специалиста, поводов для недовольства судейством у «Спартака» быть не должно. И зря красно-белые грешат на невнимательный VAR. Как сказал Кашшаи, видеоассистент должен вмешиваться в игру лишь в самых очевидных случаях, к числу которых перечисленные не относятся...
Реакция болельщиков «Спартака» (и не только) не заставила долго ждать. Люди возмущены. Приводим некоторые цитаты.
- - Соболев поскользнулся - и лицо не разбито, и сам толкал. Короче, слава Богу, что Соболя не удалили...
- - Какая же он гнида...Такого беспредела, как при этом Кашшаи, давно не было.
- - Кашшаи надо отвезти в Воронеж, на кладбище, где закопали 200 тысяч венгров, и напомнить ему про приказ Ватутина «Мадьяр в плен не брать!»
- - Пацаны, многие из лагеря ЦСКА вас поддерживают. То, что с вами сейчас делают, - это натуральный беспредел. Такие вещи нельзя спускать. На вашем месте, кстати, могли быть и мы... Хоть другую лигу создавай, где не было бы бомжей.
- - Вы ожидали другого от этого проплаченного?
- - С такой логикой и пеналя в ворота «Спартака» не было. Можно сказать, Гапонов случайно и не сильно ударил по ноге Азмуна. Это футбол.
- - Коротко. Кашшаи топит за «Зенит».
- - Всё. Хана нашему футболу.
- - Короче, маски сброшены, всем теперь все ясно и понятно!
- - А может, команде не стоит выходить на последний матч чемпионата?
- - Чемодан, вокзал, Венгрия. Позорный, продажный цыган, вон из России!