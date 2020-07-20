Исправляем Федуна: из 11 обращений к VAR одно все-таки сыграло в пользу «Спартака»

Федун в сердцах заявил: «11 обращений к видеоассистентам по «Спартаку» – ноль решений в нашу пользу. А у «Зенита» 10 положительных вердиктов из 14. Видимо, другим судейство в России быть не может»...

Мы решили проверить статистику сезона-2019/20 и убедились, что Леонид Арнольдович лишь самую малость согрешил против истины. Был эпизод в ноябре прошлого года, когда использование видеоповтора все-таки пошло «Спартаку» на пользу. Прямую красную карточку тогда получил Срджан Мияйлович из «Крыльев Советов»... Но в остальном – полный мрак. В матчах чемпионата и Кубка России с участием «Спартака» VAR использовался еще десять раз. И во всех десяти... судьи принимали сторону соперников красно-белых.

А сколько было эпизодов, когда видеоповтор напрашивался, но не использовался арбитром вопреки требованиям спартаковцев, и не сосчитаешь... Мы решили собрать вместе 11 обращений к VAR в играх красно-белых этого сезона.

1 сентября 2019 года

8-й тур РПЛ

«Спартак» – «Зенит» – 0:1

Судья: Мешков. VAR-судья: Вилков.

На 33-й минуте при счете 0:0 Зелимхан Бакаев забил гол. После просмотра взятие ворот отменили, усмотрев у полузащитника игру рукой.

9 ноября 2019 года

16-й тур РПЛ

«Спартак» – «Крылья Советов» – 2:0

Судья: Мешков. VAR-судья: Сухой.

На 69-й минуте при счете 1:0 Мияйлович, лежа на газоне, ударил в бедро Эсекиэля Понсе. После просмотра сербу показали прямую красную карточку. Вот видео того «уникального» удаления. Мягко говоря, спорного...