Исправляем Федуна: из 11 обращений к VAR одно все-таки сыграло в пользу «Спартака»

Федун в сердцах заявил: «11 обращений к видеоассистентам по «Спартаку» – ноль решений в нашу пользу. А у «Зенита» 10 положительных вердиктов из 14. Видимо, другим судейство в России быть не может»...
Мы решили проверить статистику сезона-2019/20 и убедились, что Леонид Арнольдович лишь самую малость согрешил против истины. Был эпизод в ноябре прошлого года, когда использование видеоповтора все-таки пошло «Спартаку» на пользу. Прямую красную карточку тогда получил Срджан Мияйлович из «Крыльев Советов»... Но в остальном – полный мрак. В матчах чемпионата и Кубка России с участием «Спартака» VAR использовался еще десять раз. И во всех десяти... судьи принимали сторону соперников красно-белых.
А сколько было эпизодов, когда видеоповтор напрашивался, но не использовался арбитром вопреки требованиям спартаковцев, и не сосчитаешь... Мы решили собрать вместе 11 обращений к VAR в играх красно-белых этого сезона.
1 сентября 2019 года
8-й тур РПЛ
«Спартак» – «Зенит» – 0:1
Судья: Мешков. VAR-судья: Вилков.
На 33-й минуте при счете 0:0 Зелимхан Бакаев забил гол. После просмотра взятие ворот отменили, усмотрев у полузащитника игру рукой.
9 ноября 2019 года
16-й тур РПЛ
«Спартак» – «Крылья Советов» – 2:0
Судья: Мешков. VAR-судья: Сухой.
На 69-й минуте при счете 1:0 Мияйлович, лежа на газоне, ударил в бедро Эсекиэля Понсе. После просмотра сербу показали прямую красную карточку. Вот видео того «уникального» удаления. Мягко говоря, спорного...
20 июня 2020 года
23-й тур РПЛ
«Арсенал» – «Спартак» – 2:3
Судья: Турбин. VAR-судья: Кукуян.
На 97-й минуте при счете 1:3 Гиа Григалава, низко опустив голову, ударился в ногу Андрею Ещенко. После просмотра у спартаковца усмотрели опасную игру – был назначен пенальти, реализованный при помощи добивания Даниилом Лесовым.
27 июня 2020 года
24-й тур РПЛ
«Спартак» – «Уфа» – 0:0
Судья: Безбородов. VAR-судья: Казарцев.
На 90-й минуте Александр Соболев принял подачу с углового Романа Зобнина и забил гол. После просмотра взятие ворот отменили, усмотрев активный офсайд в момент удара у Самюэля Жиго.
На 94-й минуте после удара Соболева Александр Беленов, как показалось, завалился вместе с мячом за линию ворот. Однако после просмотра посчитали, что мяч полностью не пересек «ленточку».
30 июня 2020 года
25-й тур РПЛ
ЦСКА – «Спартак» – 2:0
Судья: Еськов. VAR-судья: Карасев.
На 8-й минуте при счете 0:0 Зобнин ворвался в штрафную и упал после контакта с Хердуром Магнуссоном. Видеопросмотр пенальти не зафиксировал.
На 77-й минуте при счете 1:0 Зобнин в середине поля отмахнулся от Ивана Облякова, ударив того локтем. После просмотра лидеру красно-белых показали прямую красную карточку.
15 июля 2020 года
29-й тур РПЛ
«Спартак» – «Ахмат» – 3:0
Судья: Сухой. VAR-судья: Безбородов.
На 26-й минуте при счете 0:0 был назначен пенальти за фол на Айртоне. После просмотра 11-метровый отменили, посчитав, что нарушение было за пределами штрафной площади.
На 29-й минуте при счете 0:0 Понсе забил головой. После просмотра взятие ворот отменили, так как Жиго находился в офсайде.
19 июля 2020 года
Полуфинал Кубка России
«Зенит» – «Спартака» – 2:1
Судья: Иванов. VAR-судья: Турбин.
На 21-й минуте при счете 0:0 Илья Гапонов, выбивая мяч, ударил по ноге Сердара Азмуна, но фола судья не заметил. Пенальти, с которого забил Артем Дзюба, был назначен после вмешательства видеоассистента.
На 42-й минуте при счете 1:0 Жиго подставил ногу под скидку Соболева и начал было праздновать забитый мяч. Однако после просмотра у француза обнаружили офсайд – и гол отменили.