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Андрей Червиченко: Зря «Спартак» продолжает нагнетать тему судейства. Будет только хуже
21 июля 11:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов

Андрей Червиченко: Зря «Спартак» продолжает нагнетать тему судейства. Будет только хуже

Бывший президент красно-белых не согласен с информационной политикой столичного клуба.

- Судейство в полуфинале Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) вызвало много споров. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи констатировал, что ошибок против красно-белых допущено не было, разобрав каждый проблемный эпизод. Однако руководители «Спартака» в последующем обращении к болельщикам снова «наехали» на корпус арбитров РПЛ, заявив, что «метастазы сильно разъели судейский организм». То есть, клуб, по сути, поддержал фанатов, которые накануне призвали Кашшаи после его «оправданий» подать в отставку. Что обо всем этом думаете?
- Это перманентное состояние руководства «Спартака». Нагнетание темы судейства привело к тому, что в пользу команды не принимаются решения, которые могли быть приняты без такого прессинга. Нельзя постоянно накалять атмосферу. Судьи же все это слышат - и относятся к «Спартаку» соответствующим образом. Человеческий фактор никто не от менял. Вот зачем, скажите, Доменико Тедеско после ответного гола Александра Соболева «Зениту» демонстрировал жест, что, мол, давайте, смотрите еще раз VAR, чтобы отменить и это взятие ворот? Симпатий к «Спартаку» это не добавило. Может, в том числе и поэтому, затем в паре эпизодов VAR «промолчал».
Хватит уже этих плясок! Раньше судьи регулярно тащили «Спартак» за уши. Теперь же идет оборотка. Но это все равно не катастрофа. Если красно-белые так недовольны, то что тогда делать «Ростову», который очков 15 недобрал из-за судейских ляпов?! Насколько я знаю, за пять эпизодов РФС приносил ростовчанам извинения, признав ошибки.

- Но вам не кажется, что «Спартак» в этом сезоне действительно судят предвзято? По полуфиналу Кубка России так многим показалось.
- Ну а в чем предвзятость? На Айртоне во втором тайме точно не было нарушения в штрафной. Юрий Жирков с Александром Соболевым в первом тайме друг друга тянули за майки, и не поймешь, кто больше. Вот когда Соболеву залепили по лицу, там, похоже, было нарушение. Но нельзя сказать, что этот момент сломал игру. «Зенит» был в целом сильнее и добился заслуженной победы. И «Спартак», кстати, оставил приятное впечатление. Как только Тедеско выпустил Николая Рассказова на правый фланг, который до этого постоянно проваливался, пошла равная игра. Если все это перенести на следующий сезон, «Спартак» точно займет более высокое место в РПЛ, возможно, даже будет претендовать на попадание в Лигу чемпионов.

- После игры в Питере болельщики хозяев развернули на трибуне несогласованный баннер, адресованный боссу красно-белых Леониду Федуну, а зашитник гостей Андрей Ещенко показал майку с нецензурным обращением к гендиректору «Зенита» Александру Медведеву...
- Майка Ещенко была бы уместна в случае победы «Спартака», а после поражения смотрелась нелепо... Да в любом случае это примитив, показатель недостатка интеллекта у футболиста. А вот баннер «Зенита» мне понравился. Да, там сложные ассоциации, не до любого дойдет, но креатив и интеллект - налицо.

«Секс со свиньей» для Федуна и цитата Евсеева для Медведева. Чем запомнится матч «Зенит» – «Спартак»

Андрей Червиченко

- Федун заявил, что любое место ниже второго для «Спартака» - неудовлетворительный результат. С нынешним составом команды подобные заявления уместны?
- Да как вам сказать... Вы вспомните, как против «Зенита» вышел Гус Тил, которого купили за 20 миллионов евро. Первые же три действия провальные. А Резиуан Мирзов? За него заплатили 4 миллиона. Но человек тоже ничего не показывает. А за такие деньги можно отличный состав сколотить. Значит, надо навести порядок в трансферной политике.

- Как думаете, новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заберет из «Уфы» Даниила Фомина и Остона Урунова?
- Неплохие ребята. Но по меркам маленького клуба. Я вот Мирзова упомянул - он тоже был хорош в «Арсенале». Но в «Ростове» потом не потянул - Валерий Карпин быстро разобрался, и клуб заработал четыре миллиона на недальновидности «Спартака». Большие деньги за Фомина или Урунова точно платить не стоит. А укреплять красно-белым, в первую очередь, необходимо правый фланг и позицию под нападающим. И Тедеско ни в коем случае нельзя увольнять. Его надо разве что немного угомонить, чтобы он перестал носиться как угарелый у бровки.

- Федун вроде бы выписал Тедеско карт-бланш минимум на один сезон.
- Слушайте, Федун сегодня одно говорит, а завтра возьмет и уволит тренера. Сколько раз уже это проходили. И если Тедеско тоже не дадут поработать, это будет ошибкой. Свое дело немец знает. Просто у него было не так много времени, чтобы «достроить» эту команду.

- «Спартак» пролетел мимо еврокубков. Зато в Лигу Европы по-прежнему могут попасть «Химки». Удивились их выходу в финал Кубка России?
- Я был в шоке от результата матча в Екатеринбурге. Думаю, эти 1:3 - просто несчастный случай. Ребята из «Урала» вышли с мыслями о том, сколько отгрузят «Химкам», а затем пропустили три за десять минут - и сломались.

- Поражение стоило должности главного тренера «Урала» Дмитрию Парфенову.
- Зря руководство приняло его отставку. Все в жизни бывает, кто-то в Лиге чемпионов проигрывает 0:7 - и ничего... «Урал» закрепился на хороших позициях в РПЛ в первую очередь благодаря грамотной работе Парфенова. Он очень хороший тренер. И неизвестно, удержит ли команду на плаву его преемник.

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