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«Секс со свиньей» для Федуна и цитата Евсеева для Медведева. Чем запомнится матч «Зенит» – «Спартак»
20 июля 09:00
автор: Иван Сергеев

«Секс со свиньей» для Федуна и цитата Евсеева для Медведева. Чем запомнится матч «Зенит» – «Спартак»

Полуфинал Кубка России в Санкт-Петербурге, как и ожидалось, прошел в атмосфере обоюдного троллинга.

После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско похвалил свою команду за хороший футбол, несмотря на поражение 1:2. О судьях итальянский немец, на сей раз, говорить ничего не стал. Видимо, боясь схлопотать очередную дисквалификацию. А вот босс «Спартака» Леонид Федун снова не удержался – его же, в отличие от гендиректора «Зенита» Александра Медведева, пока не штрафовали на круглую сумму за оскорбления...

Федун в открытую заявил, что VAR в России работает в пользу «Зенита» и против «Спартака» (на этот раз поводом послужили четыре проигнорированные видеоассистентами эпизода – два падения в чужой штрафной Александра Соболева, одно – Айртона и тянувший на прямую красную карточку фол Магомеда Оздоева). Соперника Леонид Арнольдович назвал «дутым чемпионом, который еще обязательно огребет в Лиге чемпионов, где судить будут честно». При этом Федун признал итоги сезона-2019/20 для «Спартака» неудовлетворительными. Потому что «любое место ниже второго – это неудача». Впрочем, по его мнению, «команда мужает, терпя такой произвол, – и это хорошо».

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Все это Федун говорил после поражения, оставившего красно-белых без еврокубков-2020/21. Но еще до игры он навлек на себя гнев Питера призывом запустить в соцсетях хештег #СудитеСпартакКакЗенит и жалобой, поданной «Спартаком» в КДК РФС на Медведева, который ранее, комментируя знаменитый уже «половой акт» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке в Краснодаре, пошутил, что Дзюба изобразил при помощи иранца то, что ждет красно-белых в кубковом полуфинале.

«Угроза» Медведева не воплотилась в жизнь: происходящее в воскресенье уж точно не напоминало «изнасилование» спартаковцев, которые провели, пожалуй, свой лучший матч этого лета. Зато штраф в размере 200 тысяч рублей, заплаченный зенитовским гендиром за свою «остроту ниже пояса» после кляузы москвичей, прилетел бумерангом Федуну. После финального свистка на трибунах «Газпром Арены» развернули огромный баннер с изображением Леонида Арнольдовича в разбитом телевизоре и титром внизу экрана «Черное Зеркало. Эпизод 1».

Это был отсыл к одноименному британскому научно-фантастическому сериалу, в первой серии которого премьер-министр Борис Джонсон... совокупляется со свиньей. Официальный твиттер «Зенита» тоже не остался в стороне и после победы запустил хештег #ИграйтеКак Зенит.

Очевидно, теперь «Зенит» ждет новый штраф – за использование фанатами несогласованного баннера. По мнению нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, «соперник проявил неуважение, на которое отвечать не хочется». Однако его вряд ли слышал защитник красно-белых Андрей Ещенко, который после игры показал трибунам футболку с нецензурной «цитатой» Вадима Евсеева из легендарного матча Уэльс – Россия. Под этим «призывом» был изображен мишка. Явный намек на Медведева. И полное отсутствие уважения к «Зениту»...

Медведев, кстати, в долгу не остался – и парировал Ещенко: «Наверное, парень готовился к победе и забыл снять майку». А вот анекдот про Василия Ивановича и Петьку зенитовский руководитель рассказывать не стал. Видимо, надоело платить штрафы. «Расскажу, когда выйду на пенсию», – подытожил Медведев.

Ясно, что на этом взаимные нападки не исчерпаны. В следующем сезоне нас ждет продолжение. Тем более что с 1 августа в российском футболе будет разрешено заполнять трибуны не на 10, а сразу на 50 процентов. Если бы это правило действовало в воскресенье, наверняка не обошлось бы без настоящего «огня» на «Газпром Арене».

Ну а в этом сезоне «Спартаку» и «Зениту» делить уже нечего. Москвичи, отстав от питерцев на 33 (!) очка, уже не поднимутся в итоговой таблице РПЛ выше седьмого места. А сине-бело-голубым осталось поставить эффектную точку – оформить золотой дубль в Екатеринбурге, где 25 июля им предстоит финал Кубка России против «Химок».

«Важно не то, как я пришел в «Спартак», а то, как я уйду». Тедеско – после поражения от «Зенита»

Кубок России
1/2 финала

«Зенит» – «Спартак» – 2:1
«Урал» – «Химки» – 1:3

Турнирная таблица РПЛ

источник: «Советский спорт»
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