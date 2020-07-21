Дмитрий Селюк: Смолов никому не нужен со своим голом «Барселоне». Там и моя бабушка не промазала бы

– Что теперь делать «Локомотиву»? Контракт Смолова не истек. Огромная зарплата висит на бюджете. – Не знаю, что делать. Продать его невозможно, потому что Ткаченко уже не работает в «Анжи». Думаю, «Локо» придется еще два года тащить на себе этот тяжелый груз.

– Но постойте. А как же два гола, которые забил Смолов «Реалу» и «Барселоне»? – Звучит красиво. Но вы вспомните, как он забил «Барсе». В пустые ворота, с метра. Там и моя покойная бабушка не промахнулась бы. И, кстати, после гола все партнеры Смолова бросились поздравлять не его, а футболиста, который отдал пас. Это тоже говорит об отношении к россиянину в коллективе. Гол «Реалу»? Там было сложнее, но все равно все сделал Яго Аспас . А в других матчах Смолов не забивал и передач не отдавал... Грустно, что наши футболисты только за российский паспорт получают огромные деньги. А сами часами играют в интернете вместо того, чтобы над собой работать. Чем Федя запомнится в «Сельте»? Научил трех игроков ругаться матом по-русски.

– «Сельта» чудом сохранила прописку в испанской примере, но, по сообщениям СМИ, не намерена выкупать у «Локомотива» контракт Смолова. Ожидаемо? – Конечно. Я вам больше скажу: Смолов вообще вряд ли сейчас кому-то нужен. Просто его агент Герман Ткаченко раздувал эту фигуру вбросами про «Реал» и прочие суперклубы. Закончилось все арендой в проблемную команду, которая боролась за выживание. Но даже в такой беззубой «Сельте» Федор себя не проявил. Привет Илье Геркусу! Купить в «Локомотив» такого нападающего за 10 миллионов и положить зарплату 3 миллиона в год мог только ничего не понимающий в футболе человек. Или же коррупционер... Смолову когда-то повезло с «Краснодаром», где на него работала вся команда, а он стоял впереди и больше ничего не делал. Но так же могло продолжаться вечно. И вот итог: в «Локомотиве» Федор не прижился, в «Сельте» – тоже.

«ИНТЕР» ПЫТАЛСЯ ПРИСТРОИТЬ КУДА-ТО МАРИУ – НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб может договориться с «Интером» о том, чтобы сохранить арендованного Жоау Мариу еще на один сезон. Похоже на правду?

– Кикнадзе будет отстаивать Мариу до конца. Он на нем хорошо зарабатывает. «Интер» его пытался куда-нибудь пристроить, но не получилось. Никто португальца у миланцев за объявленные деньги не купит. Теперь Кикнадзе через своего знакомого алжирского агента Набиля Мерабтена сделает все, чтобы удержать Мариу хотя бы в аренде.

– Как почти о свершившеся факте говорят о трансфере в «Локомотив» 18-летнего полузащитника сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова...

– Мегатрансфер! У паренька рост 1 метр 70 см и вес 40 кг. Если Артем Дзюба наберет скорость, он его растопчет и даже не заметит.

– Его агент Юрий Белоус сказал, что это «самый талантливый футболист своего возраста» и что «Жалолиддинов посильнее Мариу будет».

– Юра любит давать громкие интервью. Но в результате его работы в «Москве» Михаил Прохоров потерял всякое желание заниматься футболом. Отдать миллион за мальчика, у которого нет шансов проявить себя в силовой игре в РПЛ... Может, лет через пять, если с ним правильно работать, из него что-то и получится. Но сейчас «Локомотиву» надо укрепляться под Лигу чемпионов.

И это не все минусы этого трансфера. Футболист с узбекским паспортом везде будет считаться иностранцем. Если же «Локо» вкладывается в Жалолиддинова на перспективу, то кому потом собирается его перепродавать?

«НИКОЛИЧА В МОСКВЕ НИКТО НЕ СЛУШАЕТ»

– «Локомотив» пробился напрямую в Лигу чемпионов и обеспечил себе солидный бонус от УЕФА. Получится ли в этом турнире у нового главного тренера команды Марко Николича?

– Когда Николич привел «Партизан» к чемпионству в Сербии, у него играли два моих футболиста – Леонардо и Седрик Гогуа, который сейчас в ЦСКА. Леонардо забил в том сезоне 28 голов... Я предлагал этого форварда «Локо», но клуб отказался. Причем Юрий Семин игрока знал – по работе в «Габале». Как только мои футболисты ушли, «Партизан» повалился...

– Так что все-таки с перспективами Николича?

– Непросто ему будет. Уже по трансферу Жалолиддинова мы видим, почему убрали Юрия Палыча и пригласили Николича. Переход узбека Семин заблокировал бы, а Николича, к сожалению, никто там не слушает. Мне его жаль.

– Что делать сейчас Александру Кокорину? Нового контракта с «Зенитом» пока нет, а интерес со стороны «Локо» вроде бы просматривается.

– Саша – очень хороший игрок. Хотя, его игра многое говорит об уровне РПЛ: как правильно подметил Андрей Аршавин, человек вышел из тюрьмы, не тренировался больше года и сейчас один из лучших... Аренда в «Сочи» помогла Кокорину. Он пришел в себя, набрал кондиции. Учитывая, как в «Зените» все партнеры к Саше относятся, как его хочет вернуть Сергей Семак, думаю, надо договариваться с Питером.

- Босс «Спартака» Леонид Федун сказал, что клуб готов расстаться с Самюэлем Жиго за 20 миллионов евро. Не завышен ли ценник, учичтывая новые реалии рынка после пандемии?

– Федун может заявлять, что угодно. Такую цену за Жиго «Спартак» получит только в одном случае: если партнером по сделке с той стороны будет условный Кикнадзе.