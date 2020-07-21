ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Так на какие три буквы пошлют «Химки»? Сага о футбольном клубе из Подмосковья близка к развязке
21 июля 19:45
автор: Алексей Андронов

Так на какие три буквы пошлют «Химки»? Сага о футбольном клубе из Подмосковья близка к развязке

Обсуждение судьбы ФК «Химки» тянется уже несколько месяцев. Завтра, 22 июля, заключительный тур РПЛ, а до сих пор никто не знает, сколько команд вылетит в ФНЛ и сколько оттуда поднимется.

Все мы радовались в мае. Радовались, что российский футбол возвращается. На фоне трусливой Франции, запретившей все мероприятия, подразумевающие скопления людей. Они чемпиона назначили. Мы - его определим (хоть он и был определен еще в сентябре прошлого года).

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов даже опубликовал по этому поводу духоподъемный твит.

Параллельно было принято решение остановить чемпионат в ФНЛ - и это тоже выглядело логично. У клубов нет денег, чтобы летать чартерами, путь из Волгограда в Хабаровск весьма сложен, а значит - нечего рисковать. Все вроде бы логично и правильно.

К этому моменту на местах, подразумевающих выход в РПЛ, находились «Ротор» и «Химки». И если цель волгоградцев была понятна еще той же осенью 2019-го, то с химчанами возник вопрос. Еще зимой они официально сняли задачу выхода в элитный дивизион, после чего команду покинул тренер Андрей Талалаев.

Но вот только «Химки» (а скорее Химки) не учли, что назначенный в клуб Сергей Юран - человек более чем амбициозный. Ему нельзя поставить задачу «слиться». Если бы сезон продолжался в нормальном формате - это, не исключено, произошло бы естественным образом. Но - на момент его остановки - Юран и «Химки» оказались вторыми. Это означало путевку в РПЛ. И это очень раздражало Химки (населенный пункт).

Почему?

Так уж устроен наш футбол. Долгие годы в первой лиге ярко играл и привлекал к себе большое внимание КАМАЗ. При том, что его задача всегда была - быть поближе к верхушке, но ни в коем случае не выходить в высшую лигу. Это даже озвучивали разнообразные представители власти (спонсирующей клуб) на встречах с командой. Смысл - очень прост. В первом дивизионе КАМАЗ способен выиграть 15 матчей из 20. Дать людям оптимизм. В РПЛ он выиграет 2 из 20. Зачем людям такое настроение?

Но в Химках все-таки не учли особенностей человека, которого пригласили. Я не большой поклонник Юрана - но у него нельзя отнять стержня, характера. Он помогал ему и в годы игроцкой карьеры, помогает и теперь. Напомню, что Юран уже поднимал дивизионом выше «Алмаз», ставропольское «Динамо» и «Шинник». Спасал от вылета те же «Химки». Так вышло и сейчас. Несмотря на снятую задачу, Юран хотел побеждать. И победил.

Сергей Юран: Есть информация, что место «Химок» в РПЛ продано. Я обратился в РФС и прокуратуру

Сергей Юран

Еще в апреле начались разговоры. Хедлайнером футбольных новостей стал министр спорта Московской области Роман Терюшков. Который всячески - и в каждом своем выступлении - давал понять: «Химки» не собираются играть в премьер-лиге. Несмотря на то, что вышли туда по спортивному принципу (пусть и подкорректированному в период карантина).

Это нашло непонимание (прекрасно объяснимое) у руководства ФК «Химки» и лично Юрана. Играть в премьер-лиге - гораздо интереснее, выгоднее и комфортнее. Нет тяжелых выездов на другой конец страны, 4 соперника вообще представляют Москву, а тульский «Арсенал» - достижим автобусом. Все остальное - рейсы из «Шереметьево», которое рядом. «Химки» могут собирать полный стадион на некоторых домашних матчах. Наконец, они могут показать своих игроков, и потом их успешно продать. Как это делала «Уфа» при Шамиле Газизове.

Но в итоге вышло - как в недавнем обращении Дмитрия Гордона к Владимиру Соловьеву: »От накала, от такого - у него на пол-шестого». Область и Химки категорически противятся подъему «Химок» в премьер-лигу.

Почему?

Опять же, так устроен российский футбол. Скорее всего, в марте или апреле в Химках действительно не понимали, зачем им премьер-лига. И решили согласиться с невыходом. Что успокоило многих в премьер-лиге - например, «Ахмат», находившийся тогда на последнем месте.

Но сегодня? После того, как Юран с «Химками» сокрушил на выезде в полуфинале Кубка «Урал» (предельно мотивированный, уже настраивавшийся на домашний финал в Екатеринбурге и принявший после фиаско отставку Дмитрия Парфенова)?..

Сегодня говорить о неготовности «Химок» к премьер-лиге может только дурак. Никакой особенной готовности и не требуется. Ограниченого бюджета хватит. Осталось решить, кто за что. Юран и «Химки» - за футбол. А Химки - по-прежнему против. Парадокс…

О том, под какими тремя буквами пройдет для химчан сезон-2020/21 - РПЛ или ФНЛ, официально должны объявить в среду, 22 июля. Если это все-таки будет премьер-лига, вторым неудачником чемпионата-2019/20 станут «Крылья Советов» Талалаева. Вот это поворот! Судьба Талалаева зависит от «Химок», которые он тренировал еще зимой.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уайт подтвердил назначение даты боя Нурмагомедов - ГэтжиХаритонов проведет боксерский поединок с американцем ДжонсономМеждународный союз конькобежцев выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристки АлександровскойФигуристка Александровская трагически погиблаВратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клубТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Так на какие три буквы пошлют «Химки»? Сага о футбольном клубе из Подмосковья близка к развязке
Так на какие три буквы пошлют «Химки»? Сага о футбольном клубе из Подмосковья близка к развязке
Обсуждение судьбы ФК «Химки» тянется уже несколько месяцев. Завтра, 22 июля, заключительный тур РПЛ, а до сих пор никто не знает, сколько команд вылетит в ФНЛ и сколько оттуда поднимется.
21.07.2020 19:45
Футбол
автор: Алексей Андронов
«Спартак» против «Зенита» и судей, но за Дюкова. А кто ответит за потерю 29 очков?
«Спартак» против «Зенита» и судей, но за Дюкова. А кто ответит за потерю 29 очков?
За день до завершения, возможно, самого провального сезона в своей истории красно-белые опять определились с приоритетами. Обозреватель «Советского спорта» считает, что «Спартак» продолжает идти по ложному пути.
21.07.2020 17:18
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Селюк: Смолов никому не нужен со своим голом «Барселоне». Там и моя бабушка не промазала бы
Дмитрий Селюк: Смолов никому не нужен со своим голом «Барселоне». Там и моя бабушка не промазала бы
Известный футбольный агент высказался о форварде «Сельты» Федоре Смолове, трансферной политике «Локомотива» и будущем Александра Кокорина.
21.07.2020 16:07
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Червиченко: Зря «Спартак» продолжает нагнетать тему судейства. Будет только хуже
Андрей Червиченко: Зря «Спартак» продолжает нагнетать тему судейства. Будет только хуже
Бывший президент красно-белых не согласен с информационной политикой столичного клуба.
21.07.2020 11:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
3 по 50! Роналду открыл бомбардирский клуб имени самого себя
3 по 50! Роналду открыл бомбардирский клуб имени самого себя
Криштиану Роналду первым в истории достиг отметки 50 забитых мячей в трех разных европейских топ-чемпионатах.
21.07.2020 10:16
Футбол
автор: Иван Сергеев
Роналду догнал Иммобиле, но на «Золотой мяч» он не претендент, а «Химки» мечутся между лигами
Роналду догнал Иммобиле, но на «Золотой мяч» он не претендент, а «Химки» мечутся между лигами
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
21.07.2020 08:03
Футбол
автор: Олег Чикирис
«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»
«Чемодан, вокзал, Венгрия». Глава российских судей Кашшаи привел в бешенство фанатов «Спартака»
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал подробные разъяснения решений арбитров в полуфинале Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1). И спровоцировал бурю негодования в соцсетях. Причем не только красно-белых.
20.07.2020 21:22
Футбол
автор: Иван Сергеев
Месси сохранит «Золотой мяч» еще на год. И это полный абсурд
Месси сохранит «Золотой мяч» еще на год. И это полный абсурд
Французское издание France Football решило не определять лучшего футболиста 2020 года. Очень плохая новость для некоторых звезд, проводивших сезон жизни.
20.07.2020 20:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Как утешить обиженный «Спартак»? Отдать VAR на аутсорсинг европейским судьям
Как утешить обиженный «Спартак»? Отдать VAR на аутсорсинг европейским судьям
Видеоповторы не снизили количество судейских скандалов в России. Кубковый полуфинал «Зенит» – «Спартак» показал неумение наших арбитров работать с VAR.
20.07.2020 14:30
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Поправляем Федуна: из 11 обращений к VAR одно все-таки сыграло в пользу «Спартака»
Поправляем Федуна: из 11 обращений к VAR одно все-таки сыграло в пользу «Спартака»
После поражения от «Зенита» Федун посетовал на то, что VAR постоянно принимает решения против «Спартака». И все же он привел не совсем корректную статистику.
20.07.2020 12:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика