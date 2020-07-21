Так на какие три буквы пошлют «Химки»? Сага о футбольном клубе из Подмосковья близка к развязке

Но вот только «Химки» (а скорее Химки) не учли, что назначенный в клуб Сергей Юран - человек более чем амбициозный. Ему нельзя поставить задачу «слиться». Если бы сезон продолжался в нормальном формате - это, не исключено, произошло бы естественным образом. Но - на момент его остановки - Юран и «Химки» оказались вторыми. Это означало путевку в РПЛ. И это очень раздражало Химки (населенный пункт).

К этому моменту на местах, подразумевающих выход в РПЛ, находились «Ротор» и «Химки». И если цель волгоградцев была понятна еще той же осенью 2019-го, то с химчанами возник вопрос. Еще зимой они официально сняли задачу выхода в элитный дивизион, после чего команду покинул тренер Андрей Талалаев .

Параллельно было принято решение остановить чемпионат в ФНЛ - и это тоже выглядело логично. У клубов нет денег, чтобы летать чартерами, путь из Волгограда в Хабаровск весьма сложен, а значит - нечего рисковать. Все вроде бы логично и правильно.

Все мы радовались в мае. Радовались, что российский футбол возвращается. На фоне трусливой Франции, запретившей все мероприятия, подразумевающие скопления людей. Они чемпиона назначили. Мы - его определим (хоть он и был определен еще в сентябре прошлого года).

Почему?

Так уж устроен наш футбол. Долгие годы в первой лиге ярко играл и привлекал к себе большое внимание КАМАЗ. При том, что его задача всегда была - быть поближе к верхушке, но ни в коем случае не выходить в высшую лигу. Это даже озвучивали разнообразные представители власти (спонсирующей клуб) на встречах с командой. Смысл - очень прост. В первом дивизионе КАМАЗ способен выиграть 15 матчей из 20. Дать людям оптимизм. В РПЛ он выиграет 2 из 20. Зачем людям такое настроение?

Но в Химках все-таки не учли особенностей человека, которого пригласили. Я не большой поклонник Юрана - но у него нельзя отнять стержня, характера. Он помогал ему и в годы игроцкой карьеры, помогает и теперь. Напомню, что Юран уже поднимал дивизионом выше «Алмаз», ставропольское «Динамо» и «Шинник». Спасал от вылета те же «Химки». Так вышло и сейчас. Несмотря на снятую задачу, Юран хотел побеждать. И победил.

Еще в апреле начались разговоры. Хедлайнером футбольных новостей стал министр спорта Московской области Роман Терюшков. Который всячески - и в каждом своем выступлении - давал понять: «Химки» не собираются играть в премьер-лиге. Несмотря на то, что вышли туда по спортивному принципу (пусть и подкорректированному в период карантина).

Это нашло непонимание (прекрасно объяснимое) у руководства ФК «Химки» и лично Юрана. Играть в премьер-лиге - гораздо интереснее, выгоднее и комфортнее. Нет тяжелых выездов на другой конец страны, 4 соперника вообще представляют Москву, а тульский «Арсенал» - достижим автобусом. Все остальное - рейсы из «Шереметьево», которое рядом. «Химки» могут собирать полный стадион на некоторых домашних матчах. Наконец, они могут показать своих игроков, и потом их успешно продать. Как это делала «Уфа» при Шамиле Газизове.

Но в итоге вышло - как в недавнем обращении Дмитрия Гордона к Владимиру Соловьеву: »От накала, от такого - у него на пол-шестого». Область и Химки категорически противятся подъему «Химок» в премьер-лигу.

Почему?

Опять же, так устроен российский футбол. Скорее всего, в марте или апреле в Химках действительно не понимали, зачем им премьер-лига. И решили согласиться с невыходом. Что успокоило многих в премьер-лиге - например, «Ахмат», находившийся тогда на последнем месте.

Но сегодня? После того, как Юран с «Химками» сокрушил на выезде в полуфинале Кубка «Урал» (предельно мотивированный, уже настраивавшийся на домашний финал в Екатеринбурге и принявший после фиаско отставку Дмитрия Парфенова)?..

Сегодня говорить о неготовности «Химок» к премьер-лиге может только дурак. Никакой особенной готовности и не требуется. Ограниченого бюджета хватит. Осталось решить, кто за что. Юран и «Химки» - за футбол. А Химки - по-прежнему против. Парадокс…

О том, под какими тремя буквами пройдет для химчан сезон-2020/21 - РПЛ или ФНЛ, официально должны объявить в среду, 22 июля. Если это все-таки будет премьер-лига, вторым неудачником чемпионата-2019/20 станут «Крылья Советов» Талалаева. Вот это поворот! Судьба Талалаева зависит от «Химок», которые он тренировал еще зимой.