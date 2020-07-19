Сергей Юран: Есть информация, что место «Химок» в РПЛ продано. Я обратился в РФС и прокуратуру

- Итак, «Химки» пока не в премьер-лиге, но уже в финале Кубка России. Подведите краткие итоги матча в Екатеринбурге - первого официального для вашей команды с весны.

- Могу сказать спасибо всем ребятам. Действительно, было тяжело после пандемии вывести игроков на пик формы, правильно выстроить сборы, подготовить игроков психологически. На протяжении трех месяцев шли эти вбросы о нашем клубе... Воспользуемся ли мы путевкой в премьер-лигу или не воспользуемся... Нам нужно было ограждать команду от всей этой информации... И сегодня «Химки», считаю, доказали, что мы по праву вышли в РПЛ и должны там играть. За бортом в Кубке у нас остались «Рубин», «Оренбург», «Торпедо», теперь - «Урал». И мы в гостях победили эту сильную команду. Что еще нужно?

- Артем Полярус выдал очередной яркий матч. Удастся его удержать в команде?

- У него еще год контракта. Наверняка по нему будут предложения, но я думаю, что он захочет остаться в «Химках». В принципе, этого все ребята хотят.

- С кем хотелось бы сыграть в финале?

- Сложно говорить о предпочтениях. Наверное, со «Спартаком».

- С красно-белыми будет проще, чем с «Зенитом»?

- Да со всеми непросто. Но я хотел бы сыграть со «Спартаком».

- Каковы шансы у «Химок» выиграть Кубок?

- Пятьдесят на пятьдесят. Это же Кубок. Каждый раунд – как отдельный турнир. Шансы всегда равные. Сколько себя помню - что игроком, что тренером. А теренером я выигрывал Кубок в Эстонии.