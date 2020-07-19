Сергей Юран: Есть информация, что место «Химок» в РПЛ продано. Я обратился в РФС и прокуратуру

- Итак, «Химки» пока не в премьер-лиге, но уже в финале Кубка России. Подведите краткие итоги матча в Екатеринбурге - первого официального для вашей команды с весны.
- Могу сказать спасибо всем ребятам. Действительно, было тяжело после пандемии вывести игроков на пик формы, правильно выстроить сборы, подготовить игроков психологически. На протяжении трех месяцев шли эти вбросы о нашем клубе... Воспользуемся ли мы путевкой в премьер-лигу или не воспользуемся... Нам нужно было ограждать команду от всей этой информации... И сегодня «Химки», считаю, доказали, что мы по праву вышли в РПЛ и должны там играть. За бортом в Кубке у нас остались «Рубин», «Оренбург», «Торпедо», теперь - «Урал». И мы в гостях победили эту сильную команду. Что еще нужно?
- Артем Полярус выдал очередной яркий матч. Удастся его удержать в команде?
- У него еще год контракта. Наверняка по нему будут предложения, но я думаю, что он захочет остаться в «Химках». В принципе, этого все ребята хотят.
- С кем хотелось бы сыграть в финале?
- Сложно говорить о предпочтениях. Наверное, со «Спартаком».
- С красно-белыми будет проще, чем с «Зенитом»?
- Да со всеми непросто. Но я хотел бы сыграть со «Спартаком».
- Каковы шансы у «Химок» выиграть Кубок?
- Пятьдесят на пятьдесят. Это же Кубок. Каждый раунд – как отдельный турнир. Шансы всегда равные. Сколько себя помню - что игроком, что тренером. А теренером я выигрывал Кубок в Эстонии.
- Важно было убедитьcя, что по игре «Химки» в этом составе готовы к РПЛ?
- Да мы и так это знали. Но надо было еще показать это «доброжелателям». Теперь, думаю, всем всё доказали. Если после выхода в финал продолжаться разговоры о том, что «Химки» должны остаться в ФНЛ, то я уже не знаю... Это же престиж Московской области. Мы, в том числе, и за него бились. Если отказаться от путевки в РПЛ, как потом руководители региона будут в глаза болельщикам смотреть?
- Но вы допускаете, что клуб в итоге не воспользуется путевкой, честно завоеванной благодаря второму месту в ФНЛ?
- Скажу так. Уже на протяжении двух недель из разных источников поступает информация, что за спиной клуба, генерального директора и главного тренера команды продано наше место в РПЛ. Не буду утверждать, что «Крыльям Советов». И что деньги уже лежат не депозите. Но, тем не менее, разговоры идут. Я уже обратился в РФС и прокуратуру Московской области, чтобы ситуацию взяли на контроль.
- Бюджета «Химкам» на РПЛ хватает?
- Ну мы же прошли лицензирвание РФС. 350 миллионов рублей нам хватит. У нас есть 150. И я разговаривал с генеральным директором, который прилетел на матч - 250 миллионов нам выделила область. Впрочем, некоторые препоны по-прежнему остаются. Будем преодолевать.
- Знаете, что после матча главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов ушел в отставку?
- Я слышал. Но скорее это заявление на эмоциях. Зная президента «Урала» Григория Иванова, допускаю, что никуда Парфенов не уйдет.