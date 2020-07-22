Сергей Юран: Есть желание собрать в «Химках» футболистов, которые мало играют в «Спартаке»

«ДУМАЮ, МЫ ПРИВЕЗЕМ КУБОК РОССИИ В ХИМКИ»
- Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков и подтвердил, что «Химки» выступят в следующем сезоне в премьер-лиге, - начал Юран, под руководством которого подмосковный клуб финишировал на втором месте в ФНЛ-2019/20 и вышел в финал Кубка России, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге. - Мы уже обсуждаем текущие вопросы – где команда будет проводить сборы, готовиться к матчам следующего сезона. Например, есть вариант с Новогорском.
- Когда сообщили игрокам, что команда все-таки сыграет в РПЛ, а не останется в ФНЛ?
- Еще утром, до звонка министра, объявил об этом. С разрешения министра.
- Тяжело вам дался этот период неопределенности, который длился несколько месяцев?
- Врагу не пожелаю того, что пережил я. Нужно концентрироваться на команде, на тренировочном процессе, тем более, в такой сложный период после пандемии, но приходилось постоянно отвлекаться. Что помогло со всем этим справиться? Думаю, мой характер: если я за что-то берусь – иду до конца. Очень тяжело все это давалось. На кону стоит финал Кубка России, а тут публикации в СМИ – то мы в РПЛ, то чуть ли не во второй лиге... Игроки все это читают, смотрят с утра на мое настроение. Если я утром перед тренировкой в раздевалке пошутил, и они сразу раскрепощаются. Если я скован, задумчив, и они сковываются. В такой ситуации постоянно быть на позитиве непросто. Но я им сразу сказал, что «Химки» точно будут в премьер-лиге.
- Как в такой ситуации удалось найти слова, подготовить команду к полуфиналу Кубка в Екатеринбурге против «Урала»?
- У нас был четкий план подготовки, был график контрольных матчей. Но понятно, что на первом плане всегда стоит психология. Важно уметь донести до ребят психологию победителей. Ты там был, ты знаешь, каково это побеждать.
Я им объяснял: да, «Урал» - команда премьер-лиги, но мы тоже команда премьер-лиги. Я могу простить ошибку, но никогда не прощу безволие. Это я им объяснил с первого дня работы.
- «Урал» вы в Екатеринбурге обыграли 3:1. Можно ли на той же арене победить и «Зенит» в финале? Питерцы нацелились на дубль, будут рвать и метать.
- Рвать и метать? Это еще нужно доказать на поле, что ты сильнее. Непобедимых команд не бывает. А финал Кубка – это вообще особый матч. Мы знаем сильные и слабые места «Зенита». Думаем, как минимизировать их преимущества и использовать недостатки. На первый план выйдет характер.
На нас уже не будет ничего давить, мы уже прыгнули выше головы. В ребятах я уверен, и думаю, что немного фарта будет на нашей стороне. Думаю, мы привезем Кубок России в Химки.
«НАДЕЮСЬ, ФАНАТЫ «СПАРТАКА» НЕ ВСТРЕТЯТ МЕНЯ СВИСТОМ»
- Можете назвать цифры бюджета «Химок»-2020/21? Вы говорили, что 350 миллионов вам должно хватить.
- Пока у нас есть 350 миллионов. Это минимальная сумма для заявки, плюс деньги от прав на телетрансляции. И как только стало ясно, что «Химки» будут играть в премьер-лиге, стали подтягиваться сторонние спонсоры.
- Наверняка будете укрепляться?
- Несомненно. Уже есть предварительный список футболистов. Буду разговаривать с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. У «Спартака» немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играют в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи».
- В таком случае, матч со «Спартаком» для вас и команды будет особенным.
- Думаю, ближе к игре со «Спартаком» будет затрагиваться эта тема: мол, «Спартаку» нужны три очка... Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок»! Сколько разговоров ходило перед встречей «Зенита» с «Сочи». Но все мы видели, как протекала игра, и как тяжело «Зениту» досталась победа.
- Размышляете о том, как встретят вас фанаты на «Открытие Арене»?
- Когда я перешел из «Бенфики» в «Порту», команду тогда тренировал, царствие ему небесное, Бобби Робсон, а ему помогал Жозе Моуринью. И я в первом же матче забил на «Да Луш» «Бенфике». Затем меня удалили за вторую желтую, и когда я уходил, фанаты «Бенфики» аплодировали мне стоя. Они помнили, что я сделал для клуба.
Возможно, я не так много сделал для «Спартака», но тот незабываемый групповой турнир в Лиге чемпионов осенью 1995 года у многих еще в памяти. Когда я помог команде выйти в плей-офф с шестью победами. Думаю, болельщики «Спартака» все-таки не встретят меня свистом.
- Последний вопрос: отпуска у команды не получится?
- Хватит уже отдыхать, три месяца в отпуске были во время пандемии, - смеется Юран. - После финала Кубка дадим команде пару выходных и начнем готовиться к новому сезону. У нас, по-моему, уже 9 августа первый матч.