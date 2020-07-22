Сергей Юран: Есть желание собрать в «Химках» футболистов, которые мало играют в «Спартаке»

«ДУМАЮ, МЫ ПРИВЕЗЕМ КУБОК РОССИИ В ХИМКИ»

- Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков и подтвердил, что «Химки» выступят в следующем сезоне в премьер-лиге, - начал Юран, под руководством которого подмосковный клуб финишировал на втором месте в ФНЛ-2019/20 и вышел в финал Кубка России, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге. - Мы уже обсуждаем текущие вопросы – где команда будет проводить сборы, готовиться к матчам следующего сезона. Например, есть вариант с Новогорском.

- Когда сообщили игрокам, что команда все-таки сыграет в РПЛ, а не останется в ФНЛ?

- Еще утром, до звонка министра, объявил об этом. С разрешения министра.

- Тяжело вам дался этот период неопределенности, который длился несколько месяцев?

- Врагу не пожелаю того, что пережил я. Нужно концентрироваться на команде, на тренировочном процессе, тем более, в такой сложный период после пандемии, но приходилось постоянно отвлекаться. Что помогло со всем этим справиться? Думаю, мой характер: если я за что-то берусь – иду до конца. Очень тяжело все это давалось. На кону стоит финал Кубка России, а тут публикации в СМИ – то мы в РПЛ, то чуть ли не во второй лиге... Игроки все это читают, смотрят с утра на мое настроение. Если я утром перед тренировкой в раздевалке пошутил, и они сразу раскрепощаются. Если я скован, задумчив, и они сковываются. В такой ситуации постоянно быть на позитиве непросто. Но я им сразу сказал, что «Химки» точно будут в премьер-лиге.

- Как в такой ситуации удалось найти слова, подготовить команду к полуфиналу Кубка в Екатеринбурге против «Урала»?

- У нас был четкий план подготовки, был график контрольных матчей. Но понятно, что на первом плане всегда стоит психология. Важно уметь донести до ребят психологию победителей. Ты там был, ты знаешь, каково это побеждать.

Я им объяснял: да, «Урал» - команда премьер-лиги, но мы тоже команда премьер-лиги. Я могу простить ошибку, но никогда не прощу безволие. Это я им объяснил с первого дня работы.