Книга антирекордов «Спартака». Как стать в Москве худшими и лучшими

Игрой в полуфинале Кубка России (поражение 1:2 от «Зенита» в Питере) и заключительном туре РПЛ (победа 2:1 над «Рубином» в Казани) спартаковцы дали надежду своим болельщикам на будущий чемпионат, который стартует уже в начале августа. Однако в целом сезон для красно-белых получился провальным. И одновременно – парадоксальным.

Удивительное дело: «Спартак» стал победителем неофициального чемпионата Москвы-2019/20! В шести матчах с «Локо», ЦСКА и «Динамо» красно-белые наскребли 11 (!) очков, потерпев от земляков лишь одно поражение (0:2 от армейцев). Но при этом в итоговой таблице РПЛ-2019/20 команда Доменико Тедеско оказалась позади остальных столичных клубов.

Это повторение антирекорда 2003 года: тогда «Спартак» занял 10-е место, ЦСКА – 1-е, «Локомотив» – 4-е, «Динамо» – 6-е, «Торпедо» – 8-е. Нынешняя седьмая строчка красно-белых – худшая для них за последние 12 лет. Ниже они опускались только в 2003-м (10-е), 2004-м и 2008-м (оба раза – 8-е). А вот по забитым мячам команда и вовсе перекрыла исторический минимум.

Он был установлен в прошлом сезоне, в котором спартаковское нападение сподобилось на 36 голов. Теперь набралось 35. Ужасный результат: меньше в завершившемся чемпионате забили только «Рубин» (18), «Уфа» (22), «Ахмат», «Динамо» (по 27), «Оренбург» (28) и «Крылья Советов» (33). Стоит ли удивляться, что «Спартак» четвертый раз в своей истории пропустит еврокубки (ранее без красно-белых обходились континентальные турниры 2005/06, 2014/15 и 2015/16)?

Самый же невероятный антирекорд «Спартака» – это, конечно, отставание от первого места. Леонид Федун может сколько угодно обвинять арбитров в симпатиях к «Зениту» и заговоре против его клуба, но «минус 33 очка» говорят сами за себя. До этого лишь трижды красно-белые отпускали чемпиона на дистанцию больше 20 очков: «-23» в сезонах-2003 и 2014/15, «-21» в сезоне-2004. А тут от первого места их отделила пропасть в 11 побед – именно столько одержали сами спартаковцы в РПЛ-2019/20...