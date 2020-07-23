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Книга антирекордов «Спартака». Как стать в Москве худшими и лучшими
23 июля 12:00
автор: Иван Сергеев

Книга антирекордов «Спартака». Как стать в Москве худшими и лучшими

Сезон-2019/20 ознаменовался для самого популярного российского футбольного клуба россыпью достижений со знаком минус.

Игрой в полуфинале Кубка России (поражение 1:2 от «Зенита» в Питере) и заключительном туре РПЛ (победа 2:1 над «Рубином» в Казани) спартаковцы дали надежду своим болельщикам на будущий чемпионат, который стартует уже в начале августа. Однако в целом сезон для красно-белых получился провальным. И одновременно – парадоксальным.

Удивительное дело: «Спартак» стал победителем неофициального чемпионата Москвы-2019/20! В шести матчах с «Локо», ЦСКА и «Динамо» красно-белые наскребли 11 (!) очков, потерпев от земляков лишь одно поражение (0:2 от армейцев). Но при этом в итоговой таблице РПЛ-2019/20 команда Доменико Тедеско оказалась позади остальных столичных клубов.

Это повторение антирекорда 2003 года: тогда «Спартак» занял 10-е место, ЦСКА 1-е, «Локомотив» 4-е, «Динамо» 6-е, «Торпедо» 8-е. Нынешняя седьмая строчка красно-белых худшая для них за последние 12 лет. Ниже они опускались только в 2003-м (10-е), 2004-м и 2008-м (оба раза 8-е). А вот по забитым мячам команда и вовсе перекрыла исторический минимум.

Он был установлен в прошлом сезоне, в котором спартаковское нападение сподобилось на 36 голов. Теперь набралось 35. Ужасный результат: меньше в завершившемся чемпионате забили только «Рубин» (18), «Уфа» (22), «Ахмат», «Динамо» (по 27), «Оренбург» (28) и «Крылья Советов» (33). Стоит ли удивляться, что «Спартак» четвертый раз в своей истории пропустит еврокубки (ранее без красно-белых обходились континентальные турниры 2005/06, 2014/15 и 2015/16)?

Самый же невероятный антирекорд «Спартака» это, конечно, отставание от первого места. Леонид Федун может сколько угодно обвинять арбитров в симпатиях к «Зениту» и заговоре против его клуба, но «минус 33 очка» говорят сами за себя. До этого лишь трижды красно-белые отпускали чемпиона на дистанцию больше 20 очков: «-23» в сезонах-2003 и 2014/15, «-21» в сезоне-2004. А тут от первого места их отделила пропасть в 11 побед именно столько одержали сами спартаковцы в РПЛ-2019/20...

Тедеско, принявший команду из рук Олега Кононова прошлой осенью, успел отработать 21 матч в рамках премьер-лиги Кубка России. По проценту побед (42,9) он уступает и Кононову (44,4), и вообще всем своим предшественникам кроме Мурата Якина (40,6), Невио Скалы (37,5), Дмитрия Гунько (33,3), Микаэля Лаудрупа (31,8). Спартаковский век каждого из перечисленных специалистов был недолог...

Но самое поразительное: если рассматривать только матчи, в которых Тедеско непосредственно руководил командой, показатель будет еще хуже. Из-за дисквалификаций за желтые и красную карточки немец остался на трибуне во время игр с «Арсеналом» (3:2), «Сочи» (0:1), «Ахматом» (3:0) и «Рубином» (2:1). Отбросив эти результаты, мы получим 6 побед в 17 матчах 35,3 процента. Зато у подменявшего Тедеско Андреаса Хинкеля эффективность составила 75 процентов (3 из 4).

Может, в «Спартаке» подрастает свой Ханс-Дитер Флик, который до минувшего сезона никогда не работал самостоятельно, но, выскочив из-за спины уволенного Нико Ковача, переписал все тренерские рекорды «Баварии»?

Поживем увидим. А пока Тедеско, получив очередной карт-бланш от Федуна, уже готовит красно-белых к сезону-2020/21. Который, как надеются фанаты красно-белых, должен получиться совсем другим.

Итоговая таблица РПЛ

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источник: «Советский спорт»
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