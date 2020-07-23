От Джанаева до Дзюбы. Символическая сборная чемпионата России-2019/20 по оценкам «Совспорта»

По традиции последних лет, в каждом матче РПЛ лучшие игроки (их может быть несколько) получают от наших экспертов звезды (от одной до пяти). Высшей оценки в пять звезд в сезоне-2019/20 не удостоился никто, зато было три случая, когда футболист зарабатывал четыре звезды. Получить такую оценку удалось Артему Дзюбе («Зенит») за матч 13-го тура против «Ростова» (с хет-триком и двумя голевыми передачами), Гжегожу Крыховяку («Локомотив») – за матч 22-го тура опять же против «Ростова» (с голом, голевой передачей и спровоцированным автоголом у Сергея Песьякова) и Маркусу Бергу («Краснодар») – за матч заключительного, 30-го тура против «Ахмата» (2+2).

Просуммировав все звезды, мы вывели следующую десятку лучших футболистов чемпионата России: Дзюба (28 звезд), Никола Влашич (ЦСКА, 24), Сердар Азмун («Зенит», 22), Евгений Луценко («Арсенал», 22), Алексей Миранчук («Локомотив», 20), Александр Соболев («Спартак»/«Крылья Советов», 19), Крыховяк (18), Элдор Шомуродов («Ростов», 18), Марио Фернандес (ЦСКА, 16) и Алексей Ионов («Ростов», 16). Но это общий рейтинг без разбивки по амплуа. А чтобы составить символическую сборную РПЛ-2019/20, мы выделили 11 футболистов, ставших лучшими на конкретных позициях в схеме 4-1-3-2.

Вот что у нас получилось.

ВРАТАРЬ

Сослан ДЖАНАЕВ («Сочи»)

13 звезд (1*** 10*)

Лидерами чемпионата России по сухим матчам стали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа») и Юрий Дюпин («Рубин»), каждый из которых 13 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. У Джанаева набралось только семь «сухарей», однако он пропустил 7 матчей из-за травм, а его команда не строила игру в настолько оборонительном ключе, как те же уфимцы или казанцы. Если бы не многочисленные подвиги вратаря, не видать сочинцам прописки в РПЛ на будущий сезон. Бесподобная игра Джанаева позволила команде отстоять гостевые ничьи с ЦСКА и «Локомотивом», победить дома «Краснодар». Кроме того, на счету 33-летнего ветерана четыре не забитых соперниками пенальти (три сейва плюс попадание в штангу Алексея Миранчука).

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)

16 звезд (4** 8*)

Провел, возможно, не самый яркий для себя сезон (три гола и три голевые передачи), но на своей любимой правой бровке доминировал так же, как и в предыдущие годы. Без Фернандеса, разгонявшего и конструировавшего большинство атак команды, ЦСКА вряд ли до последнего тура претендовал бы на попадание в Лигу чемпионов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Бранислав ИВАНОВИЧ («Зенит»)

10 звезд (10*)

Теперь уже двукратный чемпион России обеспечил надежность тылам питерской команды. При этом 36-летний ветеран, как в лучшие годы, регулярно подключался к атакам. Чего стоит его гол в ворота Акинфеева, с которого начался разгром ЦСКА (4:0) в первом после возобновления сезона туре. Говорят, Иванович летом может покинуть «Зенит». Найти полноценную замену своему капитану под Лигу чемпионов будет не так-то просто.

Самюэль ЖИГО («Спартак»)

10 звезд (1*** 7*)

Красно-белые провели самый нерезультативный сезон в истории (35 забитых мячей), но и пропустили не так много (33). Спасибо за это команда должна сказать Жиго и Георгию Джикии, которым приходилось регулярно подчищать «косяки» своих молодых партнеров – Павла Маслова, Ильи Гапонова и Николая Рассказова. Но француз (которого «Спартак» оценивает в 20 миллионов евро) оказался в нашем рейтинге выше благодаря традиционной активности в атаке: 4 гола и 2 голевые передачи. Его дубль принес в первом круге победу над ЦСКА. И Жиго можно без всякого преувеличения назвать самым обижаемым судьями игроком РПЛ-2019/20: трижды голы «Спартака» отменялись из-за офсадов у Самюэля.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Юрий ЖИРКОВ («Зенит»)

13 звезд (1*** 1** 8*)

Эта позиция для российского чемпионата не один год остается самой проблемной: сильных левых защитников в РПЛ днем с огнем не сыщешь. Неудивительно, что всех опередил многоопытный зенитовец, принявший участие только в 21 матче и лишь трижды проведший на поле 90 минут. Жирков отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. А его победный мяч в ворота «Спартака» стал одним из украшений сезона.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Гжегож КРЫХОВЯК («Локомотив»)

18 звезд (1**** 3** 8*)

После рестарта сезона поляка было не узнать, но это не отменяет его феноменальной игры до начала пандемии. При Юрии Семине он забил в РПЛ-2019/20 девять голов и добавил к ним мяч в ворота «Байера» в Лиге чемпионов. Кроме того, Крыховяк трижды ассистировал партнерам, и после его дальнего удара сам себе забил голкипер «Ростова» Песьяков. А ведь польский опорник успевал проделывать огромный объем черновой работы, обеспечив «Локо» второе место в таблице. Этот сезон – безоговорочно лучший в его карьере (ранее он никогда не отличался чаще четырех раз).

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)

20 звезд (1*** 3** 11*)

Если Крыховяк зажигал при Семине, то старший из братьев-близнецов Миранчуков предстал во всей красе с приходом Марко Николича. Из девяти летних голов «Локо» Алексей записал на свой счет семь, став лучшим бомбардиром РПЛ после пандемии (на пару с Сердаром Азмуном). Четыре из этих мячей, правда, были забиты с 11-метровой отметки, однако Миранчук был хорош не только на острие, но и как плеймейкер, спокойно меняя позиции на поле. Что в центре, что на флангах его эффективность была одинаково высокой.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

24 звезды (1*** 4** 13*)

Возможно, лидер армейского нападения сыграл не так ярко, как в прошлом сезоне, тем не менее, на голом мастерстве «наскреб» 17 очков за результативность (12 голов плюс 5 передач). В момент, когда летом ЦСКА оказался на грани вылета из зоны еврокубков, именно хорват взял на себя бремя лидерства – и своим дублем в дерби со «Спартаком» вдохновил команду на спурт, который едва не вывел красно-синих в ЛЧ-2020/21.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

ВАНДЕРСОН («Краснодар»)

15 звезд (3** 9*)

Подтвердил реноме одного из самых техничных футболистов нашего чемпионата: в скоростном дриблинге с ним может сравниться, разве что, Хвича Кварацхелия из «Рубина». Как и весь «Краснодар», Вандерсон не избежал спадов. Но даже в тех матчах, когда у него не все получалось (в ключевой игре с «Зенитом» бразилец при счете 1:1 не забил пенальти), все равно был лидером команды, легко меняя фланги. Путевка «быков» в квалификацию Лиги чемпионов – во многом его заслуга.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем ДЗЮБА («Зенит»)

28 звезд (1**** 5** 14*)

Перекрыл свой прошлогодний результат (24 звезды), когда тоже стал лучшим футболистом чемпионата России по оценкам «Советского спорта». В последний момент упустил звание единоличного лидера бомбардирской гонки (17 голов также забил его одноклубник Азмун), но при этом остался лучшим распасовщиком (12 голевых передач; некоторые источники указывают 13, ошибочно приписав Дзюбе пас-фантом в матче с «Тамбовом»). Артем – олицетворение чемпионского «Зенита» двух последний лет. Осталось перенести эту феерию на еврокубки.

Сердар АЗМУН («Зенит»)

22 звезды (1*** 4** 11*)

Связка иранца с Дзюбой работала как часы не только в чемпионской раздевалке в Краснодаре, где два зенитовцы не слишком удачно пошутили, спровоцировав последующий конфликт со «Спартаком». 17 голов за сезон – лучший результат в карьере Азмуна. В РПЛ-2018/19 он, выступая за «Рубин» и «Зенит», отличился 13 раз. К продаже в европейский топ-клуб за хорошие деньги Сердар подготовил себя идеально.

Турнирная таблица РПЛ (»Сочи» будет записано техническое поражения 0:3 за матч с «Крыльями Советов»)