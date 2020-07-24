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После ухода Погребняка «Урал» рискует вылететь в ФНЛ или обанкротиться. Доказано «предшественниками»
24 июля 13:08
автор: Иван Сергеев

После ухода Погребняка «Урал» рискует вылететь в ФНЛ или обанкротиться. Доказано «предшественниками»

Нападающий Павел Погребняк покинул клуб из Екатеринбурга и, возможно, завершит карьеру. Для «Урала» это дурной знак.

Погребняк - замечательный футболист, который и в свои 36 лет приносил екатеринбургскому клубу огромную пользу. В минувшем сезоне ветеран отметился дублем в выездном матче с «Крыльями Советов» (3:2) и победным мячом на второй компенсированной минуте в ворота «Динамо» (2:1)...

В Клубе Григория Федотова лучших советских и российских бомбардиров Погребняк со 121 голом занимает высокое 38-е место, уступая из действующих игроков только Артему Дзюбе (175 голов)... Одна беда - вот уже много лет действует какое-то проклятье для команд, подписывающих контракт с бывшим нападающим «Спартака» и «Зенита».

Напомним, через год после триумфального сезона-2007/08, когда Погребняк в составе питерцев стал победителем и лучшим бомбардиром (10 голов, в том числе два в ворота «Баварии») Кубка УЕФА, а также выиграл Суперкубок Европы, его к себе пригласил немецкий «Штутгарт». На тот момент это была одна из ведущих команд бундеслиги. В 2007-м »швабы» стали чемпионами, при Погребняке в 2009 - 2012 годах цеплялись за зону еврокубков, а после его ухода постепенно скатились в число аутсайдеров и с тех пор успели дважды вылететь во вторую бундеслигу, чего до этого с ними не случалось с 1975 года!

Последние полгода контракта со «Штутгартом» Погребняк провел в аренде в клубе АПЛ «Фулхэм». Это был середняк премьер-лиги, до прихода россиянина ни разу не вылетавший в низший дивизион в XXI веке. Сезон-2011/12 с Погребняком «белые» завершили на девятом месте, но после его ухода результаты резко пошли на спад. Спустя два года «Фулхэм» оказался в чемпионшипе, откуда выбрался обратно в АПЛ в 2018-м, чтобы прошлой весной снова рухнуть вниз. Сейчас бывшей команде Погребняка предстоит плей-офф за путевку в премьер-лигу. В полуфинале «Фулхэм» сырает с «Кардиффом», в возможном финале - с победителем пары «Брентфорд» - «Суонси».

После «Фулхэма» Погребняк отыграл три сезона в АПЛ за «Рединг», куда его позвал российский владелец клуба Антон Зингаревич. Однако амбициозный проект быстро зачах. По итогам первого же сезона команда выбыла в чемпионшип, откуда до сих пор не вернулась, а по итогам второго сменила собственника - в «Рединг» пришли китайские инвесторы. Тем временем Погребняк отправился в Россию... ставить «черную метку» другим клубам.

В 2015-м баснословный трехлетний контракт с Павлом подписало «Динамо». И что вы думаете? В первом сезоне маститый нападающий ограничился единственным забитым мячом (в ворота «Спартака»), а бело-голубые впервые в своей истории - что российской, что советской - покинули высший дивизион страны. Впрочем, в ФНЛ Погребняк практически не играл, продолжая получать (пусть и нерегулярно) огромную зарплату. А когда «Динамо» без его помощи вернулось в РПЛ, контракт с форвардом был расторгнут в ходе сезона. Потом началась судебная тяжба между клубом и бывшим победителем «Баварии».

Многие думали, что Погребняк уже не вернется на серьезный уровень. Однако он успел отметиться в «Тосно» - команде, которая по итогам дебютного для себя в премьер-лиге сезона-2017/18 умудрилась выиграть Кубок России. К завоеванию трофея, впрочем, Павел имел всьма условное отношение, получив тяжелую травму. И «Тосно» он, как обычно, счастья не принес. Летом 2018-го клуб не только не дебютировал в Лиге Европы, а вообще прекратил существование из-за банкротства.

И вот, наконец, испытывать на себе «проклятье Погребняка» решился «Урал». За два сезона в составе екатеринбургского клуба Павел показал очень приличную статистику: 8 голов в 33 матчах (до этого за три сезона в «Динамо» и «Тосно» у него набежало только 5 мячей). Летом 2020-го ветеран переболел коронавирусом, причем в досаточно тяжелой форме. Однако вернулся на поле - и в 27-м туре РПЛ-2019/20 забил тот самый гол «Динамо».

Теперь он прощается с «Уралом». И за клуб, который недавно решил расстаться с главным тренером Дмитрием Парфеновым (после сенсационного поражения от «Химок» в домашнем полуфинале Кубка России) действительно становится страшно. «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо», «Тосно»... Не пополнит ли «Урал» скорбный список жертв «проклятия»?..

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После ухода Погребняка «Урал» рискует вылететь в ФНЛ или обанкротиться. Доказано «предшественниками»
После ухода Погребняка «Урал» рискует вылететь в ФНЛ или обанкротиться. Доказано «предшественниками»
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