После ухода Погребняка «Урал» рискует вылететь в ФНЛ или обанкротиться. Доказано «предшественниками»

Погребняк - замечательный футболист, который и в свои 36 лет приносил екатеринбургскому клубу огромную пользу. В минувшем сезоне ветеран отметился дублем в выездном матче с «Крыльями Советов» (3:2) и победным мячом на второй компенсированной минуте в ворота «Динамо» (2:1)...

В Клубе Григория Федотова лучших советских и российских бомбардиров Погребняк со 121 голом занимает высокое 38-е место, уступая из действующих игроков только Артему Дзюбе (175 голов)... Одна беда - вот уже много лет действует какое-то проклятье для команд, подписывающих контракт с бывшим нападающим «Спартака» и «Зенита».

Напомним, через год после триумфального сезона-2007/08, когда Погребняк в составе питерцев стал победителем и лучшим бомбардиром (10 голов, в том числе два в ворота «Баварии») Кубка УЕФА, а также выиграл Суперкубок Европы, его к себе пригласил немецкий «Штутгарт». На тот момент это была одна из ведущих команд бундеслиги. В 2007-м »швабы» стали чемпионами, при Погребняке в 2009 - 2012 годах цеплялись за зону еврокубков, а после его ухода постепенно скатились в число аутсайдеров и с тех пор успели дважды вылететь во вторую бундеслигу, чего до этого с ними не случалось с 1975 года!

Последние полгода контракта со «Штутгартом» Погребняк провел в аренде в клубе АПЛ «Фулхэм». Это был середняк премьер-лиги, до прихода россиянина ни разу не вылетавший в низший дивизион в XXI веке. Сезон-2011/12 с Погребняком «белые» завершили на девятом месте, но после его ухода результаты резко пошли на спад. Спустя два года «Фулхэм» оказался в чемпионшипе, откуда выбрался обратно в АПЛ в 2018-м, чтобы прошлой весной снова рухнуть вниз. Сейчас бывшей команде Погребняка предстоит плей-офф за путевку в премьер-лигу. В полуфинале «Фулхэм» сырает с «Кардиффом», в возможном финале - с победителем пары «Брентфорд» - «Суонси».