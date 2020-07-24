Кокорин выбирает между Дзюбой и Смоловым

Александр воспитанник интерната «Локомотива», но взрослую карьеру начал в «Динамо» - почти в одно время со Смоловым. Они и свои первые голы в чемпионате России забили с разницей в неделю. Федор сделал это 27 сентября 2008-го в поединке против «Крыльев Советов», а Александр 4 октября в игре с «Сатурном».

При таком раскладе клубу, который претендует на хорошее выступление в обоих турнирах, необходимо три форварда. Эдер – точно не прима. Если железнодорожники оставят Смолова, которого не пожелала выкупать команда из Виго, то свободна одна вакансия. Кокорин был бы одним из лучших вариантов для москвичей.

«Локо» очень нужен сильный нападающий. Минувший сезон красно-зеленые завершали с одним Эдером . 32-летний португалец провел в чемпионате 23 матча, забив 5 мячей. Лидером он никогда не был, это видно по статистике (к примеру, полузащитники Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк на двоих забили 21 мяч). Но после ухода Федора Смолова в аренду в испанскую «Сельту» выбор у Николича просто отсутствовал. В итоге несколько дней назад с Эдером продлили контракт еще на год. Ведь всего через две недели «Локомотиву» стартовать в новом сезоне РПЛ, а осенью прибавятся еще и матчи Лиги чемпионов.

В пятницу появилась информация о встрече Кокорина с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем . Это серьезный знак в пользу интереса игрока к данному клубу. Раз переговорный процесс дошел до стадии общения с тренером, то значит, финансовое предложение от железнодорожников Кокорина в принципе может устроить. Диалог с тренером – это уже беседы на тему того, как тебя собираются использовать в команде. Ну и личное знакомство тоже важно. Мало ли, возникнет антипатия с первых минут. Лучше потратить время на свидание, чем потом сожалеть о непродуманной сделке.

В ближайшие дни бывший узник Бутырки должен определиться со своим будущим. Предложений у экс-игрока сборной России уже море – сиди да выбирай. Именно этим вместе со своим агентом он в настоящий момент и занимается.

Классно было бы посмотреть снова за этой связкой, если, конечно, они окажутся в одной команде. Да, дело это недешевое – содержать такую пару форвардов, но ведь можно отбить вложения хорошей игрой в еврокубке, так как за победу в матче ЛЧ платят 2,7 миллиона евро. Если «Локо» не продаст Алексея Миранчука (дешево, как уверял гендир Василий Кикнадзе, вроде бы не хотят, а дорого сегодня продать трудно), то атакующая линия железнодорожников при наличии еще и второго Миранчука могла бы стать одной из самых мощных в РПЛ.

Вариант с «Локо» привлекателен для Кокорина тем, что клуб московский, а футболист провел в столице большую часть жизни, и что красно-зеленые попали в группу Лиги чемпионов. Такая же «фора» - участие в основной стадии ЛЧ - есть только у «Зенита». И можно не сомневаться, что по деньгам Питер в состоянии перебить конкурентов. Но надо ли это клубу – во-первых, а во-вторых, нельзя не учитывать, что, выйдя из тюрьмы, Кокорин мечтал вернуться в »Зенит», а в итоге был сослан в команду, которая боролась за выживание в чемпионате. Еще вопрос, простит ли такую обиду сам футболист.

Помимо этого, в составе чемпионов России-2020 имеется уже наигранный тандем нападающих Артем Дзюба – Сердар Азмун, которые стали лучшими бомбардирами сезона. Кокорину придется вытеснять кого-то из основы. Не факт, что получится. Хотя главный тренер «Зенита» Сергей Семак, судя по всему, к игроку абсолютно лоялен. Семак был противником ссылки нападающего в «Сочи». И регулярно открыто заявляет, что хотел бы иметь Кокорина в »Зените».

Куда точно не стоит идти Кокорину – так это в «Спартак». Хотя на днях об интересе к игроку говорил гендиректор красно-белых Шамиль Газизов. После личного разговора Александр не захотел комментировать подробности. А вот после встречи с Николичем появилась информация, что стороны остались довольны услышанным.

В «Спартаке», создается впечатление, пока полная неразбериха. Непонятные ежедневные жалобы на судейство отодвинули в сторону анализ настоящих причин, повлиявших на провальные результаты сезона. Когда не делаются серьезные выводы, ждать улучшений бессмысленно. Кокорин жаждет вернуться на прежний высокий уровень и в сборную, а потому нестабильный «Спартак», пролетевший к тому же мимо еврокубков-2020/21, не лучшее место для восстановления пошатнувшегося реноме.

Не прибавляет авторитета клубу поспешная и необъяснимая смена гендиректора по ходу чемпионата, да и положение Доменико Тедеско сегодня не кажется прочным, несмотря на все уверения руководства клуба о полном доверии тренеру. Можно добавить к этому, что в стане красно-белых Кокорин попадет под жесточайший прессинг со стороны болельщиков. И нет никакой гарантии, что все из них примут бывшего игрока «Зенита» - на сегодня главного врага «Спартака».

Между тем времени для выбора у Кокорина в обрез. 26 июля открывается летнее трансферное окно, а 8 августа уже первые матчи нового сезона. К тройке вышеперечисленных и самых богатых клубов страны в плане притязаний на услуги дорого футболиста, участника двух чемпионатов Европы (2012 и 2016 годов), теоретически могут добавиться «Динамо» и «Рубин». Однако у бело-голубых с составом все не так плохо, а нынешняя Казань по сравнению с «Зенитом» и «Локо» - кот в мешке. Рисковать в 29 лет при заключении большого контракта Кокорин вряд ли захочет.

Как и ехать в Европу, куда его сватали с началом рестарта чемпионата-2019/20, сразу после ухода в аренду в Сочи. Тогда, напомним, пошли разговоры о том, что якобы заполучить футболиста хотят итальянские и французские клубы. Глядя на неудачную попытку Смолова закрепиться в основе команды, которая боролась за выживание в испанской примере, понимаешь, что шансы Кокорина заиграть в приличном зарубежном клубе вряд ли сильно выше. Да и не мальчик он уже, чтоб так круто менять свою жизнь.

Была еще новость о предложении «Сочи» на три миллиона евро за год. Но в это вериться с трудом. Клуб Бориса Ротенберга, конечно, в состоянии осилить такие траты. Но дело в том, что игроку, которому весной 2021-го исполнится 30 лет, нет смысла подписывать однолетний контракт. Потому что с каждым годом он будет терять в цене в силу возраста.

У Александра последняя возможность «срубить бабок», заключив соглашение на три-четыре года с зарплатой 3-3,5 млн евро за сезон. И длинное соглашение на большие деньги – это все-таки не про южан, выполняющих роль фарм-клуба питерского гранда. В этом плане «Сочи» - однозначно не лучший вариант. Если у игрока остались спортивные амбиции – а похоже, что так и есть, то с «пляжниками» ему явно не по пути. Скорее с «Зенитом» или «Локомотивом». А если есть еще и большое честолюбие – то точно не с чемпионами России-2020.