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Финиш РПЛ – 16 мая, «Алания» – снова в ФНЛ, «Кубань» – в ПФЛ. Наш футбол спланировал сезон-2020/21
24 июля 15:51
автор: Иван Сергеев

Финиш РПЛ – 16 мая, «Алания» – снова в ФНЛ, «Кубань» – в ПФЛ. Наш футбол спланировал сезон-2020/21

Исполком РФС утвердил контуры календаря следующего российского футбольного сезона.

Напомним, сезон-2019/20 завершится 25 июля в Екатеринбурге финалом Кубка России «Зенит» - «Химки». В этом матче определится последний участник Лиги Европы от России. В случае победы «Зенита» во второй по значимости еврокубок попадет «Динамо». Если же выиграют химчане, то они дебютируют в ЛЕ, причем сразу с группового раунда.

От исхода кубкового финала зависит и состав участников матча за Суперкубок России-2020. Он, как и ожидалось, состоится 7 августа на домашнем стадионе ЦСКА - «ВЭБ Арене». В Суперкубке «Зенит» сыграет либо снова с «Химками» либо с «Локомотивом» - вице-чемпионом России-2019/20.

В РПЛ-2020/21 стартуют 16 клубов:

  • «Зенит»
  • «Локомотив»
  • «Краснодар»
  • ЦСКА
  • «Ростов»
  • «Динамо»
  • «Спартак»
  • «Арсенал»
  • «Уфа»
  • «Рубин»
  • «Урал»
  • «Сочи»
  • «Ахмат»
  • «Тамбов»
  • «Ротор»
  • «Химки»

Первый из тридцати туров пройдет 8-10 августа, второй - 15-16 августа, третий - 19-20 августа, четвертый - 22-23 августа, пятый - 26-27 августа, шестой - 29-30 августа. Далее последует перерыв на международные матчи: 3 сентября сборная России сыграет в рамках Лиги наций дома с Сербией, 6 сентября - на выезде с Венгрией. Последний перед зимним перерывом тур пройдет 15-17 декабря. Возобновится чемпионат 26-28 февраля. А восемь игр заключительного тура начнутся одновременно 16 мая 2021 года.

Сезон-2020/21 во втором по значимости дивизионе чемпионата страны - ФНЛ - пройдет с 1 августа по 15 мая. Число участников увеличилось с 20 до 22. Последней в ФНЛ была принята владикавказская «Алания», заявку которой предпочли КАМАЗу и «Долгопрудному». В ПФЛ по итогам следующего сезона вылетят шесть команд, две лучшие поднимутся в РПЛ напрямую, третья и четвертая проведут стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ.

В ФНЛ-2020/21 стартуют следующие 22 клуба:

  • «Крылья Советов»
  • «Оренбург»
  • «Чертаново»
  • «Торпедо»
  • «Нефтехимик»
  • «СКА-Хабаровск»
  • «Балтика»
  • «Шинник»
  • «Томь»
  • «Чайка»
  • «Нижний Новгород»
  • «Енисей»
  • «Краснодар-2»
  • «Спартак-2»
  • «Текстильщик»
  • «Факел»
  • «Акрон»
  • «Алания»
  • «Велес»
  • «Волгарь»
  • «Динамо» Брянск
  • «Иртыш»

Исполком РФС ожидаемо разрешил краснодарскому клубу «Урожай», выступающему в зоне «Юг» ПФЛ, сменить название на «Кубань». Напомним, что одноименная команда в 2018 году утратила профессиональный статус, пройдя процедуру банкротства. И вот теперь «Кубань» возвращается на футбольную карту России, ставя задачу выйти через несколько сезонов в РПЛ, где еще в 2016-м Краснодар был представлен двумя клубами.

Также РФС утвердил сроки трансферных окон: для предстоящего сезона: летнее будет открыто с 26 июля по 17 октября, зимнее - с 29 января по 25 февраля. Добавим, что в еврокубках-2021/22 от России выступят не шесть, как до сих пор, а пять клубов (два - в Лиге чемпионов). Четыре путевки будут разыграны в РПЛ-2020/21, одна в Кубке России-2020/21.

Футбольный цикл по-русски: банкротство, взятка, амнистия. Клуб «Урожай» переименуют в «Кубань»

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