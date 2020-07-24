Финиш РПЛ – 16 мая, «Алания» – снова в ФНЛ, «Кубань» – в ПФЛ. Наш футбол спланировал сезон-2020/21

Напомним, сезон-2019/20 завершится 25 июля в Екатеринбурге финалом Кубка России «Зенит» - «Химки». В этом матче определится последний участник Лиги Европы от России. В случае победы «Зенита» во второй по значимости еврокубок попадет «Динамо». Если же выиграют химчане, то они дебютируют в ЛЕ, причем сразу с группового раунда.

От исхода кубкового финала зависит и состав участников матча за Суперкубок России-2020. Он, как и ожидалось, состоится 7 августа на домашнем стадионе ЦСКА - «ВЭБ Арене». В Суперкубке «Зенит» сыграет либо снова с «Химками» либо с «Локомотивом» - вице-чемпионом России-2019/20.

В РПЛ-2020/21 стартуют 16 клубов:

«Зенит»

«Локомотив»

«Краснодар»

ЦСКА

«Ростов»

«Динамо»

«Спартак»

«Арсенал»

«Уфа»

«Рубин»

«Урал»

«Сочи»

«Ахмат»

«Тамбов»

«Ротор»

«Химки»

Первый из тридцати туров пройдет 8-10 августа, второй - 15-16 августа, третий - 19-20 августа, четвертый - 22-23 августа, пятый - 26-27 августа, шестой - 29-30 августа. Далее последует перерыв на международные матчи: 3 сентября сборная России сыграет в рамках Лиги наций дома с Сербией, 6 сентября - на выезде с Венгрией. Последний перед зимним перерывом тур пройдет 15-17 декабря. Возобновится чемпионат 26-28 февраля. А восемь игр заключительного тура начнутся одновременно 16 мая 2021 года.

Сезон-2020/21 во втором по значимости дивизионе чемпионата страны - ФНЛ - пройдет с 1 августа по 15 мая. Число участников увеличилось с 20 до 22. Последней в ФНЛ была принята владикавказская «Алания», заявку которой предпочли КАМАЗу и «Долгопрудному». В ПФЛ по итогам следующего сезона вылетят шесть команд, две лучшие поднимутся в РПЛ напрямую, третья и четвертая проведут стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ.