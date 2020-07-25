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Анатолий Бышовец: Помните, как питерское «Динамо» победило «Зенит» в Кубке? Вот и «Химки» могут
25 июля 11:00
автор: Иван Медведев

Анатолий Бышовец: Помните, как питерское «Динамо» победило «Зенит» в Кубке? Вот и «Химки» могут

Бывший наставник сборной России, тренировавший «Зенит» и работавший вице-президентом «Химок», поделился ожиданиями от сегодняшнего финала Кубка России в Екатеринбурге (начало игры – в 17.00 мск).

«ОТ АЗМУНА И ДЗЮБЫ ЗАВИСЕЛА БЫ ЛЮБАЯ КОМАНДА»

- В РПЛ-2019/20 «Зенит» привез второму месту 15 очков. Чемпион настолько сильнее всех?
- Столь большое преимущество «Зенита» закономерно. В заключительных восьми турах команда одержала семь побед при одной ничьей. Это 22 очка, а ставший вторым «Локомотив» летом набрал только 15… После возобновления сезона у всех преследователей возникли проблемы. «Локо» с приходом нового главного тренера искал игру, испытывая сложности с созиданием, «Краснодару» помешали переносы сразу двух матчей, по разным причинам не смогли в полной мере реализовать свой потенциал ЦСКА и «Ростов». «Зенит» же всех этих трудностей избежал, поэтому совершенно логично увеличил отрыв.

- Тем не менее, команду Сергея Семака продолжают критиковать. В первую очередь за предсказуемый футбол и зависимость от связки Сердар Азмун – Артем Дзюба…
- Это актуально для многих российских команд – сильная зависимость от ведущих футболистов. В случае с «Зенитом» можно говорить не только о нападающих, но и об игроках центральной оси. Полузащитники и защитники команды тоже не имеют равноценной альтернативы. А в нападении, помимо Азмуна и Дзюбы, нужно обязательно отметить вернувшегося после травмы Малкома. Бразилец добавил атаке «Зенита» скорости и разнообразия.

«У СЕМАКА В «ЗЕНИТЕ» - САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС»

- «Зенит» критикуют за не слишком эффективное позиционное нападение против соперников, действующих вторым номером.
- Замечание по делу. Казалось бы, «Зенит» забил в чемпионате на 18 мячей больше любой другой команды, однако позиционная атака у сине-бело-голубых поставлена не слишком хорошо. И это заметно снижает шансы на успешное выступление в Лиге чемпионов. Умение действовать первым номером позволяет изматывать соперника, вскрывать плотную оборону и перестраиваться по ходу матча.

- Для улучшения комбинационной игры «Зениту» нужны новые футболисты? Или можно обойтись внутренними резервами?
- Это головная боль Семака. Будет ли «Зенит» приглашать новичков или же придумает что-то новое с нынешним составом – одна из главных интриг следующего сезона.
При этом хочу заметить: Семак, как тренер, постоянно прогрессирует. У Роберто Манчини в составе тоже было много очень сильных исполнителей, но итальянец провалился. А Семаку удалось создать настолько позитивную атмосферу, что большинство футболистов реализуют себя по максимуму, и команда за последний год заметно добавила в надежности достижения результата, стала непобедимой в России. На мой взгляд, самый большой прогресс в «Зените» - именно у Семака.

Анатолий Бышовец

«АМБИЦИИ ЮРАНА ПОДСТЕГИВАЮТ ФУТБОЛИСТОВ В ЛЮБОЙ ИГРЕ»

- У вас в сборной в 90-х играли и Семак, и нынешний главный тренер «Химок» Сергей Юран. Как распределятся ваши симпатии во время субботнего финала Кубка России?
- По справедливости. Кто в большей степени реализует свой потенциал, тот и будет достоин победы в Кубке. Очевидно, что «Зенит» - фаворит. Питерцы не так часто выходят в финал Кубка, для многих в команде он будет первым, так что с настроем проблем не будет. К тому же есть шанс оформить золотой дубль, впервые за 10 лет.
И на недооценку со стороны соперника «Химкам» рассчитывать не стоит. «Зенит» наверняка учтет опыт «Урала», который в полуфинале Кубка дорого заплатил за отсутствие концентрации, пропустив от химчан три мяча в первом тайме.

- Получается, «Химки» обречены?
- Вовсе нет. Наоборот, я жду настоящего финала. С высочайшим психологическим накалом, плотной борьбой и обоюдными шансами. За «Химки» - характер Юрана. Зимой я видел эту команду на Кипре, когда она в блестящем стиле выиграла Кубок ФНЛ. «Химки» запомнились хорошей организацией и выучкой. Максимализм и амбиции Юрана подстегивают футболистов в любой игре. Тем более - в финале Кубка.

«КЛЮЧ К УСПЕХУ «ХИМОК» - НЕ ПОЗВОЛИТЬ РАКИЦКОМУ ДЕЛАТЬ УДОБНЫЕ ПЕРЕДАЧИ НА ДЗЮБУ»

- В чем шансы «Химок» против «Зенита»?
- Многое будет зависеть от эффективности их защиты против Дзюбы и Азмуна. Первый постоянно выигрывает верховую борьбу, точно скидывает мяч партнерам и продавливает соперников. Второй – получив передачу, идет в обводку и бьет с разных позиций. И наверху Азмун тоже очень хорош.

- Но как именно «Химки» могут нейтрализовать связку Дзюбы и Азмуна, если в РПЛ это почти ни у кого не получается?
- Вы просите меня дать установку «Химкам» вместо Юрана? (Смеется.) Для победы всегда есть key-factor, ключевое условие. Ты должен лишить соперника привычных способов ведения игры. Один из главных козырей «Зенита» – быстрый перевод Ярославом Ракицким мяча к чужой штрафной. Значит, «Химкам» надо уплотнить игру на половине зенитовцев, лишить их пространства для удобных передач на Дзюбу.
Впрочем, Дзюба и Азмун все равно будут получать мяч. Поэтому многое будет зависеть от грамотного выбора позиции защитниками «Химок» и своевременной подстраховки. При высокой плотности около и внутри штрафной скидки на Азмуна уже не столь опасны. Поэтому чем слаженнее будет действовать оборона химчан, тем интереснее получится матч.

- Осталось дать прогноз.
- Я уже вспоминал Манчини. При нем «Зенит» встречался в Кубке России с питерским «Динамо». Тогда сине-бело-голубые уступали 0:2, сравняли счет, но в итоге проиграли в дополнительное время. Это Кубок. И похожий сценарий возможен в финале «Зенит» - «Химки». Уверен, матч будет богат интригой и нервом. И пусть победит более достойный.

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