Валерий Овчинников: Пора переселить всех тамбовчан в Нижний Новгород, а нижегородцев – в Тамбов

«РФС НАДО ПОДУМАТЬ О ВОЗВРАЩЕНИИ СИСТЕМЫ «ВЕСНА-ОСЕНЬ»
- Последним штрихом к сезону-2019/20 стала победа «Зенита» над «Химками» в финале Кубка России. Ожидали, что питерцы столкнутся с такими трудностями и победят команду ФНЛ лишь благодаря пенальти в концовке?
- А что удивительного? Полуфинал с «Уралом» показал, что «Химки» на ходу и скорее уже команда не ФНЛ, а РПЛ. А «Зениту» в любом случае после чемпионства было сложно настроиться еще на один важный матч. 1:0 - вполне кубковый результат. Так часто бывает. Никто потом не будет вспоминать об игре - в истории останется золотой дубль Питера. И он вполне заслужен.
- Совсем скоро старт нового сезона. Особенно тяжело без полноценного отпуска иностранцам, многие из которых и пандемию провели в России, вдали от родины...
- Ничего не поделаешь. Такая сложилась ситуация. Не надо забывать: три месяца пандемии футболисты находились в оплачиваемом отпуске. Вместо того, чтобы играть и тренироваться, они получали зарплату. Пора бы уже и поработать. Ничего страшного.
Кстати, сейчас два чемпионата почти пересеклись. Советовал бы РФС подумать о возвращении системы «весна - осень». Когда переходили на «осень - весну», планировали летом играть в коммерческих турнирах, деньги зарабатывать. Вот сейчас и сыграли в таком турнире – чемпионат России называется...
- «Крылья Советов» выбыли в ФНЛ во многом из-за того, что «Тамбов» получил «технические» три очка за победу над «Сочи», который отказался выходить на поле после массового заражения коронавирусом. Спортивный принцип был нарушен. Что бы вы предприняли на месте руководителей самарского клуба?
- Принял бы все как есть. Пострадали не только «Крылья». У вылетевшего «Оренбурга» два технических поражения. «Ростов» на матч с тем же «Сочи» выставлял детский состав. Да, форс-мажор, но вылет в ФНЛ - не трагедия. Вспоминаю историю 1997 года, когда мой «Локомотив» вылетел из высшей лиги. Я ходил к Вячеславу Ивановичу Колоскову, доказывал, что это несправедливо, что нужно что-то делать... На что Колосков спокойно ответил: «Отправляйся в первую лигу, побеждай там. И с удовольствием ждем тебя через год в вышке».
- Но главный тренер «Крыльев» Андрей Талалаев работать в ФНЛ отказался...
- Я хорошо знаю Андрея. Он парень честолюбивый, если не хочет работать в первой лиге, что ж – его право. С другой стороны – Самара футбольный город. Думаю, с таким составом «Крылья» в следующем сезоне вернутся в РПЛ.
- При этом премьер-лига продолжает закрывать на глаза на отсутствие своего стадиона у «Тамбова», который и в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде. Это нормально?
- Я не владею ситуацией в Тамбове. Но думаю, дело не только в надстройке нескольких рядов на домашней арене тамбовчан.
- Летом активно обсуждалась идея обмена футбольными клубами между городами. Чтобы «Тамбов» официально получил всю инфраструктуру в Нижнем и представлял этот город в РПЛ, а «Нижний Новгород» перебрался в Тамбов и выступал в ФНЛ. Как вам такая рокировка?
- Если это правда, такое возможно только в нашей стране. Тогда уже нужно идти до конца и городами поменяться – переселить всех жителей Нижнего в Тамбов, а тамбовчан – в Нижний.
- Проблема в том, что в Нижнем живет 1 миллион 250 тысяч человек, а в Тамбове - 300 тысяч.Валерий Овчинников
- Тамбовских волков разгонят и расчистят место для нижегородцев.
«СТОИТ ПРИРАВНЯТЬ ФУТБОЛИСТОВ К СТУДЕНТАМ»
- На итоговом исполкоме РФС краснодарскому клубу «Урожай» разрешили взять название «Кубань». Таким образом, клуб, обанкротившийся в 2018 году, снова будет представлен в ПФЛ под историческим брендом. При этом долги «Кубани» до сих пор не закрыты...
- Юридически, полагаю, там все чисто, по закону. Правда, существует еще этическая сторона.
- В минувшем сезоне несколько клубов ФНЛ обанкротились. При этом лигу расширили с 20 до 22 команд. Парадокс?
- У меня есть версия, что с лигой, которая называется ПФЛ, что-то может случиться. В итоге останутся РПЛ и ФНЛ, а ПФЛ переформатируется. Вот некоторые клубы и решили застолбить себе место в ФНЛ. На будущее. Впрочем, это всего лишь мое предположение.
- Но как сейчас быть с 42 турами в ФНЛ? Это же огромная нагрузка на бюджет.
- Дальние перелеты – давняя проблема первой лиги. Еще в 90-х ее пытался решить Николай Толстых, тогдашний глава ФНЛ. Он предлагал понизить цены на билеты для футбольных клубов. Думаю, у него не хватило политического веса. А здесь может быть только политическое решение. Клубам нужно обращаться к президенту РФС Александру Дюкову. Может, приравнять футболистов по льготам к студентам, чтобы снизить расходы на перелеты?
- Что думаете о включении в ряды ФНЛ «Алании», очередной раз возродившейся?
- В Осетии два вида спорта: зимой - борьба, летом – футбол. Думаю, сейчас зрители просто попрут на стадион, футбол во Владикавказе любят. И социальный аспект не стоит забывать. Людям нужны зрелища. Так что возвращение «Алании» я приветствую.