Валерий Овчинников: Пора переселить всех тамбовчан в Нижний Новгород, а нижегородцев – в Тамбов

«РФС НАДО ПОДУМАТЬ О ВОЗВРАЩЕНИИ СИСТЕМЫ «ВЕСНА-ОСЕНЬ»

- Последним штрихом к сезону-2019/20 стала победа «Зенита» над «Химками» в финале Кубка России. Ожидали, что питерцы столкнутся с такими трудностями и победят команду ФНЛ лишь благодаря пенальти в концовке?

- А что удивительного? Полуфинал с «Уралом» показал, что «Химки» на ходу и скорее уже команда не ФНЛ, а РПЛ. А «Зениту» в любом случае после чемпионства было сложно настроиться еще на один важный матч. 1:0 - вполне кубковый результат. Так часто бывает. Никто потом не будет вспоминать об игре - в истории останется золотой дубль Питера. И он вполне заслужен.

- Совсем скоро старт нового сезона. Особенно тяжело без полноценного отпуска иностранцам, многие из которых и пандемию провели в России, вдали от родины...

- Ничего не поделаешь. Такая сложилась ситуация. Не надо забывать: три месяца пандемии футболисты находились в оплачиваемом отпуске. Вместо того, чтобы играть и тренироваться, они получали зарплату. Пора бы уже и поработать. Ничего страшного.

Кстати, сейчас два чемпионата почти пересеклись. Советовал бы РФС подумать о возвращении системы «весна - осень». Когда переходили на «осень - весну», планировали летом играть в коммерческих турнирах, деньги зарабатывать. Вот сейчас и сыграли в таком турнире – чемпионат России называется...

- «Крылья Советов» выбыли в ФНЛ во многом из-за того, что «Тамбов» получил «технические» три очка за победу над «Сочи», который отказался выходить на поле после массового заражения коронавирусом. Спортивный принцип был нарушен. Что бы вы предприняли на месте руководителей самарского клуба?

- Принял бы все как есть. Пострадали не только «Крылья». У вылетевшего «Оренбурга» два технических поражения. «Ростов» на матч с тем же «Сочи» выставлял детский состав. Да, форс-мажор, но вылет в ФНЛ - не трагедия. Вспоминаю историю 1997 года, когда мой «Локомотив» вылетел из высшей лиги. Я ходил к Вячеславу Ивановичу Колоскову, доказывал, что это несправедливо, что нужно что-то делать... На что Колосков спокойно ответил: «Отправляйся в первую лигу, побеждай там. И с удовольствием ждем тебя через год в вышке».

- Но главный тренер «Крыльев» Андрей Талалаев работать в ФНЛ отказался...

- Я хорошо знаю Андрея. Он парень честолюбивый, если не хочет работать в первой лиге, что ж – его право. С другой стороны – Самара футбольный город. Думаю, с таким составом «Крылья» в следующем сезоне вернутся в РПЛ.