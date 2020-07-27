От Это’О до Малкома, от Тошича до Ловрена. Топ-чемпионы, которых покупали российские клубы

Правда, в последние сезоны он потерял стабильное место в основной обойме – с одной стороны, из-за частых травм, с другой, в связи с появлением в «Ливерпуле» действительно, а не только на словах, сильнейшего центрального защитника мира Вирджила ван Дейка . При наличии голландца конкуренция в обороне мерсисайдцев обострилась до предела. И Ловрен не всегда ее выдерживал. Тем не менее, год назад он отказался переходить в «Милан».

Послужной список Ловрена действительно впечатляет. Два года назад он дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата в России, отыграв без замен (!) все семь матчей на турнире. За «Ливерпуль» Ловрен выступал с 2014 года (проведя 185 матчей) и поучаствовал в триумфах команды Юргена Клоппа в Лиге чемпионов-2018/19 и АПЛ-2019/20.

Станет ли Ловрен равноценной заменой Ивановичу? По крайней мере, сам он в этом убежден. Самоуверенности хорвату не занимать. В одном из интервью британским СМИ Ловрен назвал себя «как минимум одним из лучших защитников в мире».

В «Зенит» Ловрен перешел из «Ливерпуля». Сумма сделки составила 12 миллионов евро. В составе сине-бело-голубых хорват должен заменить 36-летнего Бранислава Ивановича , который, скорее всего, продолжит карьеру в «Эвертоне». Серб был одним из главных творцов двух кряду зенитовских чемпионств и по праву носил в минувшем сезоне капитанскую повязку.

А вот на вариант «Зенитом» хорват сейчас согласился, имея на руках действующее еще в течение сезона соглашение с «Ливерпулем». Почему? Скорее всего, готовность покинуть АПЛ возникла у Ловрена одновременно с оформлением долгожданного чемпионства. Все главные задачи в Англии он для себя решил. Теперь можно и сменить обстановку. Ловрен по-прежнему полон энтузиазма и сил, а роль резервиста даже в таком топ-клубе, как «Ливерпуль», его не прельщает.

С учетом пандемии, которая нанесла серьезный урон финансовому благополучию наших ведущих команд, этот трансфер – безусловно, статусный для РПЛ. Часто ли вообще в Россию приезжали футболисты, за плечами которых имелся «свежий» (давностью не более трех лет) титул победителя большого европейского чемпионата? На самом деле, не часто. Мы постарались вспомнить каждый такой случай, включив в число ведущих лиг и португальскую. А почему нет? Сейчас Португалия стоит выше нас в рейтинге УЕФА. И оттуда действительно приезжали суперзвездные чемпионы.

Речь, разумеется, о легендарном «динамовском десанте», который в 2005 году выписал из Португалии российский миллионер Алексей Федорычев. Дерлей, Манише и Коштинья успели на момент переезда в Россию выиграть не только чемпионат Португалии, но и Лигу чемпионов-2003/04. Причем в команде Жозе Моуринью все трое играли ключевые роли… Однако даже на такой фундаменте (а среди новичков, к слову, присутствовали будущие лидер сборной Бразилии Тиаго Силва и капитан «Зенита» Данни) превратить «Динамо» в суперклуб не получилось. Манише и Коштинья закапризничали сразу, Дерлей – чуть позже, а потом потерял интерес к своей затее и Федорычев.

Тот «эксперимент» на какое-то время отбил охоту ехать в Россию у представителей топ-лиг. Правда, в 2007 году в составе «Москвы» оказался двукратный чемпион Испании (2005, 2006) и победитель ЛЧ-2006 в составе «Барселоны» Макси Лопес. Впрочем, талантливый аргентинец и близко не был основным игроком сине-гранатовых и в нашей стране оказался после арендного сезона в «Мальорке». Впоследствии Лопес «прославился» тем, что именно от него к нынешнему лидеру «ПСЖ» Мауро Икарди ушла скандальная телеведущая и модель Ванда Нара. А в «Москве», кстати, он проявил себя очень даже неплохо, внеся существенную лепту (6 голов в 9 матчах) в четвертое место подопечных Леонида Слуцкого по итогам чемпионата-2007.

Следующий экс-победитель топ-лиги оказался в России опять же в команде Слуцкого. В 2010-м в ранге чемпиона Англии-2009 в ЦСКА переходил Зоран Тошич. Правда, к «МЮ» серб имел еще меньше отношения, чем Лопес – к «Барселоне». В составе «красных дьяволов» Тошич провел всего два матча в чемпионском сезоне-2008/09. В ЦСКА Зоран переходил уже из «Кельна», однако права на него принадлежали «МЮ». И армейцам пришлось заплатить круглую сумму за выкуп контракта – 8 миллионов фунтов стерлингов! Вложение себя, в целом, оправдало. Тошич выступал за красно-синих до 2017 года, выиграв три российских золота и наколотив полсотни голов в почти 250 матчах.

Тогда же, в 2010-м, действующим чемпионом Португалии в составе «Порту» – Бруну Алвешем – обзавелся «Зенит». Питерцы заплатили за опытного защитника 22 миллиона евро. Алвеш отыграл за сине-бело-голубых три сезона, два из которых стали чемпионскими. Впрочем, безупречной его игру не назовешь. В том «Зените» Лучано Спаллетти блистали другие. А в 2012-м появилась главная экс-звезда «Порту» - сам Халк, которого до сих пор многие считают лучшим легионеров в истории РПЛ.

Конкурировать с бразильцем мог бы, наверное, Самюэль Это’О. Если за Халка «Зенит» заплатил с бонусами 60 миллионов евро, то камерунец за год до этого обошелся «Анжи» в 30 миллионов и получил от Сулеймана Керимова трехлетний контракт с зарплатой 28,8 миллиона за сезон. В Россию Это’О, выиграв за год до этого скудетто с «Интером», а за два – Лигу чемпионов с «Барсой». В 73 матчах в составе «Анжи» Самюэль забил 36 голов, обеспечив себе безбедную старость. Правда, максимум, чего добились махачкалинцы в тот период – бронза РПЛ и финал Кубка, проигранный по пенальти ЦСКА.

Сезон-2012/13 за «Анжи», среди прочих звезд, отыграл и чемпион Испании-2012 в составе «Реала» Ласс Диарра. Когда проект Керимова схлопнулся, француз на год ушел в «Локо», ограничившись в России одним забитым мячом. А в 2013-м статусный легионер появился в «Спартаке». Проведя сезон в Китае, контракт с красно-белыми заключил парагваец Лукас Барриос, за год до этого выигравший второй кряду чемпионский титул в роли лидера атак дортмундской «Боруссии». На Барриоса была сделана серьезная ставка – и он ее не оправдал…

С тех пор чемпионы европейских топ-лиг пополняли только состав «Зенита». В 2014-м это были аргентинец Эсекиэль Гарай (из золотого состава «Бенфики») и испанец Хави Гарсия (из «Ман Сити»), в 2017-м – упомянутый выше Иванович (за два года до переезда в Питер выигравший АПЛ с «Челси»), в 2018-м – Клаудио Маркизио (7-кратный обладатель скудетто с «Ювентусом»), в 2019-м – Малком, который этим летом начал, наконец, отрабатывать 40 миллионов, заплаченные за него «Барсе», ну и теперь, в 2020-м – Ловрен.

Посмотрим, что из этого получится. Хорвата пригласили не столько для третьего подряд золота РПЛ, сколько для прорыва в Лиге чемпионов. Ловрен, кстати, отыграл 90 минут в памятном матче «Ливерпуля» против «Спартака», в котором хозяева «Энфилда» победили 7:0. Добавив сюда серебро ЧМ-2018, можно сказать, что с Россией у Деяна связаны приятные воспоминания. Осталось продолжить традиции, оказавшись по эту сторону баррикад.