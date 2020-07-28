Ловрен – в «Зените», Урунов – в «Спартаке», в Киеве – дядька и бузина

«ЗЕНИТ» ПОДПИСАЛ ЛОВРЕНА

Чемпионы и обладатели Кубка России провели замену: вместо серба Ивановича на поле в составе сине-бело-голубых выходит хорват Ловрен. Бранислав много сделал для «Зенита» за три сезона, почти всегда был надежен, уверен в себе и заражал этой уверенностью партнеров. Но время не обманешь – в 36 лет пора на заслуженный отдых. Деяну – 31, в наше время это возраст расцвета для защитника. Хорват известен тем, что перед финалом ЧМ-2018 без обиняков заявил: «Я добрался с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов, теперь мы с моей национальной командой в финале чемпионата мира. Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не говорю всякую чушь».

К сожалению для Ловрена, не все люди с этим согласились. Главное: не согласился Юрген Клопп и хорват последние два сезона перестал проходить в основной состав «Ливерпуля», играя от случая к случаю, но не больше 20 матчей за год. Трансфер защитника напрашивался, оставалось найти клуб, который выложит за него 12 миллионов евро. Таким клубом стал «Зенит», укрепляющийся перед Лигой чемпионов.

УРУНОВ СДЕЛАЛ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ «СПАРТАКА»

19-летний полузащитник «Уфы» Остон Урунов в следующем сезоне будет выступать за «Спартак», о переходе должны объявить на этой неделе. Игрока сборной Узбекистана хотел видеть в своих рядах и ЦСКА, однако после того как гендиректором красно-белых стал Шамиль Газизов, фаворитом в борьбе за перспективного футболиста стал «Спартак». В «Уфе» Урунов провел всего полгода, сыграв 10 матчей, однако за это время его стоимость успела увеличиться в 10 раз – с 200 тысяч долларов до двух миллионов.