Ловрен – в «Зените», Урунов – в «Спартаке», в Киеве – дядька и бузина

«ЗЕНИТ» ПОДПИСАЛ ЛОВРЕНА
Чемпионы и обладатели Кубка России провели замену: вместо серба Ивановича на поле в составе сине-бело-голубых выходит хорват Ловрен. Бранислав много сделал для «Зенита» за три сезона, почти всегда был надежен, уверен в себе и заражал этой уверенностью партнеров. Но время не обманешь – в 36 лет пора на заслуженный отдых. Деяну – 31, в наше время это возраст расцвета для защитника. Хорват известен тем, что перед финалом ЧМ-2018 без обиняков заявил: «Я добрался с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов, теперь мы с моей национальной командой в финале чемпионата мира. Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не говорю всякую чушь».
К сожалению для Ловрена, не все люди с этим согласились. Главное: не согласился Юрген Клопп и хорват последние два сезона перестал проходить в основной состав «Ливерпуля», играя от случая к случаю, но не больше 20 матчей за год. Трансфер защитника напрашивался, оставалось найти клуб, который выложит за него 12 миллионов евро. Таким клубом стал «Зенит», укрепляющийся перед Лигой чемпионов.
УРУНОВ СДЕЛАЛ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ «СПАРТАКА»
19-летний полузащитник «Уфы» Остон Урунов в следующем сезоне будет выступать за «Спартак», о переходе должны объявить на этой неделе. Игрока сборной Узбекистана хотел видеть в своих рядах и ЦСКА, однако после того как гендиректором красно-белых стал Шамиль Газизов, фаворитом в борьбе за перспективного футболиста стал «Спартак». В «Уфе» Урунов провел всего полгода, сыграв 10 матчей, однако за это время его стоимость успела увеличиться в 10 раз – с 200 тысяч долларов до двух миллионов.
«ДИНАМО» ЗАЧИСТИЛО СОСТАВ
Московское «Динамо» провело массированную кадровую чистку. Клуб не стал заключать новые контракты с защитником Владимиром Рыковым, полузащитниками Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным и нападающим Кириллом Панченко, договоры которых заканчиваются 31 июля. При этом в следующем сезоне клуб сыграет в Лиге Европы, а значит после прекращения сотрудничества с семью игроками ему требуется серьезное усиление. Так что ждем активности бело-голубых на трансферном рынке.
ЛУЧЕСКУ УШЕЛ, НО ОСТАЛСЯ
В понедельник Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». Это произошло всего через четыре дня после того, как было объявлено о назначении. Причиной такого решения 74-летнего румына стало резкое недовольство фанатов клуба его приходом. Однако вчера вечером появились новости о том, что президенту «Динамо» Игорю Суркису удалось уговорить Луческу остаться. До конца дня вопрос так и не был закрыт: Луческу отказался подтверждать, что остается в команде, а фанаты «Динамо» выступили с очередным жестким заявлением, требуя его отставки. Сегодняшний день должен расставить все точки над i.
РОДЧЕНКОВ ТРЕБУЕТ ОТСТРАНЕНИЯ РОССИИ ОТ ИГР В ТОКИО
Накануне выхода своей книги, которая и так почти наверняка станет бестселлером, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков проводит активную рекламную кампанию. Он дал интервью ведущим западным СМИ, а вчера разослал пресс-релиз, в котором призвал отстранить Россию от Олимпийских игр в Токио. Напомним, что выход книги некогда ученого, а ныне писателя, специализирующегося на научной фантастике, запланирован на четверг, 30 июля.