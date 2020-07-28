«Зенит» вбухал в состав почти 170 млн евро. На 100 миллионов больше «Спартака» и на 10 – «Лейпцига»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что массовых закупок этим летом клуб не планирует. Поэтому можно говорить: с приобретением Деяна Ловрена за 12 миллионов евро у «Ливерпуля» состав чемпионов России на сезон-2020/21 принял практически окончательный вид. Да, возможно, добавится Александр Кокорин. Но за него платить не надо - недавно 29-летний нападающий получил статус свободного агента. Ходят слухи о возможном переходе в «Зенит» Дениса Черышева. Вот это уже интереснее. Ведь «Валенсия» намерена выручить за россиянина 15 миллионов... Впрочем, и без этой покупки трансферные расходы сине-бело-голубых на формирование нынешнего состава впечатляют.

За вычетом покидающих команду Бранислава Ивановича (вероятная следующая команда - «Эвертон»), Олега Шатова («Рубин») и Игоря Смольникова («Краснодар») зенитовские менеджеры потратили на приобретения игроков 167 миллионов евро. Примерно во столько же оценивается текущая трансферная стоимость «Зенита». О чем это говорит? О том, что игроки «Зенита» не прибавляют в цене, в составе практически отсутствуют свои воспитанники и клуб плохо использует рынок свободных агентов. Хотя нынешний лидер чемпионов России Артем Дзюба и достался в 2015 году питерцам бесплатно.

Расходы «Зенита» на приобретение игроков нынешнего состава

Не удивляйтесь трем миллионам евро для трансфера Алексея Сутормина из «Рубина». Да, распространена версия, что питерцы заплатили за полузащитника 50 тысяч рублей, однако в авторитетных источниках (таких, как Transfermarkt) приводится сумма, указанная в таблице. И она, согласитесь, больше походит на правду. Но даже если заменить три миллиона евро на 50 тысяч рублей, суммарные трансферные расходы «Зенита» все равно впечатляют. Для сравнения: «Спартак», чтобы сформировать нынешний состав, угрохал на трансферы 72 миллиона евро. А два других, помимо «Зенита», участника Лиги чемпионов-2020/21 от России - «Локомотив» и «Краснодар» - вложили соответственно... 40 и 53 миллиона.

При этом если трансферная стоимость зенитовской заявки, как уже было сказано выше, тянет на те же самые 170 миллионов, то игроки «Спартака» суммарно оцениваются в 90 миллионов, «Локо» - в 108 млн, «Краснодара» - в 117 млн. Это означает, что в этих командах игроки дорожают и в состав активно привлекаются доморощенные футболисты и свободные агенты, за которых не надо платить (яркие примеры - братья Миранчуки).