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«Зенит» вбухал в состав почти 170 млн евро. На 100 миллионов больше «Спартака» и на 10 – «Лейпцига»
28 июля 14:28
автор: Иван Сергеев

«Зенит» вбухал в состав почти 170 млн евро. На 100 миллионов больше «Спартака» и на 10 – «Лейпцига»

«Советский спорт» суммировал расходы питерского клуба на трансферы, позволившие сформировать состав на следующий сезон.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что массовых закупок этим летом клуб не планирует. Поэтому можно говорить: с приобретением Деяна Ловрена за 12 миллионов евро у «Ливерпуля» состав чемпионов России на сезон-2020/21 принял практически окончательный вид. Да, возможно, добавится Александр Кокорин. Но за него платить не надо - недавно 29-летний нападающий получил статус свободного агента. Ходят слухи о возможном переходе в «Зенит» Дениса Черышева. Вот это уже интереснее. Ведь «Валенсия» намерена выручить за россиянина 15 миллионов... Впрочем, и без этой покупки трансферные расходы сине-бело-голубых на формирование нынешнего состава впечатляют.

За вычетом покидающих команду Бранислава Ивановича (вероятная следующая команда - «Эвертон»), Олега Шатова («Рубин») и Игоря Смольникова («Краснодар») зенитовские менеджеры потратили на приобретения игроков 167 миллионов евро. Примерно во столько же оценивается текущая трансферная стоимость «Зенита». О чем это говорит? О том, что игроки «Зенита» не прибавляют в цене, в составе практически отсутствуют свои воспитанники и клуб плохо использует рынок свободных агентов. Хотя нынешний лидер чемпионов России Артем Дзюба и достался в 2015 году питерцам бесплатно.

Расходы «Зенита» на приобретение игроков нынешнего состава

Не удивляйтесь трем миллионам евро для трансфера Алексея Сутормина из «Рубина». Да, распространена версия, что питерцы заплатили за полузащитника 50 тысяч рублей, однако в авторитетных источниках (таких, как Transfermarkt) приводится сумма, указанная в таблице. И она, согласитесь, больше походит на правду. Но даже если заменить три миллиона евро на 50 тысяч рублей, суммарные трансферные расходы «Зенита» все равно впечатляют. Для сравнения: «Спартак», чтобы сформировать нынешний состав, угрохал на трансферы 72 миллиона евро. А два других, помимо «Зенита», участника Лиги чемпионов-2020/21 от России - «Локомотив» и «Краснодар» - вложили соответственно... 40 и 53 миллиона.

При этом если трансферная стоимость зенитовской заявки, как уже было сказано выше, тянет на те же самые 170 миллионов, то игроки «Спартака» суммарно оцениваются в 90 миллионов, «Локо» - в 108 млн, «Краснодара» - в 117 млн. Это означает, что в этих командах игроки дорожают и в состав активно привлекаются доморощенные футболисты и свободные агенты, за которых не надо платить (яркие примеры - братья Миранчуки).

«Зенит» же, судя по всему, к этому не стремится. А любые упреки по поводу своей чрезмерной расточительности парирует необходимостью выдержать «гонку вооружений» с Европой, где приходится сталкиваться с финансовыми монстрами. Но тут легко обнаружить противоречие. Мы все помним, как прошлой осенью главный тренер «Зенита» Сергей Семак, да и Дзюба в том числе, объясняли поражения в группе Лиги чемпионов от «Лейпцига» тем, что состав немецкого клуба в три раза дороже, чем у питерцев. И это была только половина правды.

Все игроки «Лейпцига» и сейчас, после продажи в «Челси» Тимо Вернера, стоят почти 500 миллионов евро - в три раза дороже, чем все игроки «Зенита». Однако на то, чтобы сформировать столь роскошный состав, немцы вложили в трансферы... 157 млн (с учетом Вернера). Это на 10 миллионов меньше зенитовских расходов. Того же Вернера «Лейпциг» купил у «Штутгарта» за 14 млн, практически по цене Ловрена и в три раза дешевле, чем Питеру обошелся один Малком. А трио Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг и Марсель Забитцер обошлось в 7 миллионов. Примерно столько «Зенит» заплатил «Витессу» за Вячеслава Караваева!

Поульсен, Форсберг и Забитцер втроем сегодня оцениваются в 80 миллионов евро, а Караваев - в 5,5. В этом соотношении - корень бед «Зенита» на международной арене. Средств на формирование конкурентопособного даже по лигочемпионским меркам состава (а «Лейпциг»- четвертьфиналист ЛЧ-2020) у питерцев предостаточно. Однако КПД этих вложений оставляет желать лучшего. Тем не менее, мы продолжаем слышать разговоры о неравенстве условий из уст того же Семака. Как будто его команда конкурирует в ЛЧ не с «Лейпцигом» или «Лионом», а исключительно с «Ман Сити» или «ПСЖ», где тоже плохо умеют считать деньги.

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«Зенит» вбухал в состав почти 170 млн евро. На 100 миллионов больше «Спартака» и на 10 – «Лейпцига»
«Зенит» вбухал в состав почти 170 млн евро. На 100 миллионов больше «Спартака» и на 10 – «Лейпцига»
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