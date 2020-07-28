От переезда Черышева в Россию выиграют все

29-летний вингер сборной России всю карьеру провел в Испании, где играл когда-то и его именитый отец Дмитрий. Черышев-старший по ходу прошедшего сезона несколько раз опровергал информацию об интересе клубов РПЛ к своему сыну. Сделал он это и теперь, когда в прессе даже появилась предполагаемая сумма трансфера в «Зенит» — 15 млн евро.

Сходить на трансферный рынок «Зениту» просто необходимо, если клуб намерен успешно выступить в различных турнирах. Почти все игроки клуба — сборники, так что нагрузка на команду по ходу сезона выпадет нешуточная. На этом фоне все сильнее становятся слухи о скором переезде на берега Невы полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева .

На данный момент это пока все изменения в стане чемпионов. Между тем «Зениту» скоро стартовать в Лиге чемпионов, которую команда Сергея Семака в прошлом сезоне провалила, заняв четвертое место в не самой убойной четверке. Пролет мимо весенней стадии еврокубков-2019/20 вызвал много кривотолков, клуб из Питера стали все чаще называть чемпионом для внутреннего пользования. Очевидно, что для успешной еврокампании-2020/21 сине-бело-голубым необходимо усиление.

Тем не менее питерский клуб уже коснулись перемены в составе. Команду покинул ее капитан защитник Бранислав Иванович , который может оказаться в английском «Эвертоне». Стороны находятся в завершающей стадии переговоров. На замену сербу-ветерану «Зенит» взял 31-летнего хорвата Деяна Ловрена , потерявшего в прошедшем сезоне место в основе «Ливерпуля». Ушел в «Краснодар» еще один игрок обороны Игорь Смольников . Почти наверняка перейдет в «Рубин» полузащитник Олег Шатов .

Уже 8 августа стартует новый чемпионат России, и клубы РПЛ в спешном порядке пытаются точечно усилиться. Массовые закупки в коронавирусную эпоху мало кому по карману. Даже новоиспеченные творцы золотого дубля из Санкт-Петербурга заявляют о режиме экономии. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев на днях сообщил, что ждать серьезных кадровых изменений не стоит.

Подозрение в словах Дмитрия Черышева вызывает тот факт, что он отрицает не только факт перехода Дениса в РПЛ, но даже интерес со стороны клубов. Сомнительно, что на такого серьезного по российским меркам игрока не обращают внимание ведущие клубы премьер-лиги. Интерес с их стороны, безусловно, есть. Еще в зимнее трансферное окно претендентами на полузащитника «Валенсии» назывались «Зенит» и «Локомотив».

Другое дело, что сам Денис никогда не горел желанием уезжать из Испании, где вырос и живет. Однако ситуация для него в последние месяцы складывается не слишком радужная. Пусть на первом этапе чемпионата-2019/20 и могло показаться, что у россиянина все вот-вот наладится.

Пропустив четыре месяца из-за травмы, с конца сентября он начал регулярно выходить в старте во всех турнирах. В примере Денис забил в первом же матче против «Атлетика». Затем пришла очередь отличиться в Лиге чемпионов в игре с «Лиллем» (1:1). Но постепенно он начал терять доверие тренеров, все чаще оставаясь в запасе. Альберт Селадес, сменивший по ходу сезона Марселино Гарсию Тораля, делал ставку на других игроков.

Впрочем, в коронавирусную доигровку вышел из доверия клубного руководства и сам Селадес. 29 июня специалисту указали на дверь, а его место занял с приставкой и.о. Воро Гонсалес. С ним «Валенсия» и проводила концовку сезона, финишировала на девятом месте и не попала в еврокубки.

Сезон клуб однозначно провалил. Кадровые оргвыводы последовали незамедлительно. На днях новым главным тренером «Валенсии» был утвержден Хави Грасия, имевший неудачный опыт работы в казанском «Рубине»-2016/17. Команду ждет очередная перестройка и перетряска состава. Местные СМИ утверждают, что »летучие мыши» уже определились с теми, кого выставят на трансфер. В списке Франсис Коклен, Яспер Силлессен, Жоффре Кондогбья, Родриго Морено, Гонсалу Гедеш, Ферран Торрес и Даниэль Парехо. Планируется, что все они покинут клуб в ближайшее трансферное окно. Если, конечно, не внесет свои коррективы в планы Грасия.

Как видим, Черышева среди стоящих на выход нет. Однако пока не ясно, заинтересован ли в Денисе новый тренер. И решающим фактором в потенциальном переходе в «Зенит» способна стать сумма сделки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро. Это в три с лишним раза меньше 15 миллионов, о которых писалось в прессе. И меньше тех денег, за которые «Валенсия» выкупала Черышева у «Вильярреала» (6,0 млн).

Зимой, когда также активно шли разговоры о переезде Дениса в РПЛ, трансфер оценивался даже в 25 миллионов евро! Об этом писал в твиттере известный агент Алексей Сафонов. В мае он же утверждал, что не будет удивлен появлению Черышева в «Зените» или «Спартаке». Если игроку поступит щедрое предложение.

То, что на такое предложение согласен «Зенит», сомнений не возникает. Питерцам важно добавить креатива в атаке, а Денис способен не только усилить левый фланг. Он хорош в подыгрыше, умеет отдать последний пас, с которым, особенно при позиционной атаке, у чемпионов России бывают проблемы.

К тому же нельзя не учитывать, что в декабре Черышеву исполняется 30 лет. Последний шанс для хорошего заработка, тем более учитывая постоянные травмы, которые мучают игрока на протяжении всей карьеры. Повышенный травматизм может оказать влияние и на решение «Валенсии» расстаться с уже немолодым легионером. Когда есть желающие перекрыть трансферную стоимость в несколько раз, глупо не использовать возможность положить в карман лишние десять миллионов. А то и больше.

Конечно, объяснимо желание Черышева-младшего оставаться в примере, ведь Испания — его дом. Однако статистика последних лет не сулит ему нового взлета. С момента самого успешного для Дениса чемпионата миновало уже пять лет. Он провел отличный сезон в «Вильярреале»-2014/15, куда был отдан в аренду «Реалом». По итогам декабря и января был даже включен в символическую сборную примеры. А летом отправился в новую аренду — в «Валенсию», чтобы спустя год подписать пятилетний контракт с «Вильярреалом»...

Однако в новой-старой команде уже в следующем сезоне Черышев стал получать мало игрового времени, после чего снова был арендован «Валенсией», которая в скором времени выкупила его трансфер. За «летучих мышей» он выступает с 2018 года (соглашение с клубом рассчитано еще на два сезона — до лета-2022), но его по-прежнему нельзя назвать твердым игроком основы. Всплески случаются, но непродолжительные. Меняются тренеры, партнеры, а положение полузащитника сборной России все так же шатко.

Так что его переход в «Зенит», где и близко нет такой конкуренции на левом фланге, выгодно всем. И игроку, и клубу, и Станиславу Черчесову, который, конечно, не в восторге от статуса Черышева в «Валенсии» в преддверии Евро-2020 следующего года. Время для перемен в судьбе Дениса сейчас самое подходящее. В Питере он получит не только хорошую зарплату и игровое время, но и шанс по-настоящему выстрелить в еврокубках. Пока он провел в Лиге чемпионов всего 12 матчей, получая в среднем по 34 минуты за игру. А в сезоне-2020/21 «Валенсия», как уже говорилось, вообще не будет представлена в Европе...