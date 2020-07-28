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«Локомотив» дважды сыграет с «Зенитом» в августе в Москве. Полный календарь РПЛ-2020/21
28 июля 17:32
автор: Иван Сергеев

«Локомотив» дважды сыграет с «Зенитом» в августе в Москве. Полный календарь РПЛ-2020/21

Премьер-лига опубликовала на своем официальном сайте расписание матчей следующего футбольного сезона.

Точные даты матчей пока не определены, для каждого тура приведен временной период, внутри которого пройдут соответствующие 8 игр. Но понятно, что «Зенит» и «Локомотив» свои встречи стартового тура соответственно с «Ротором» и «Рубином» проведут 11 августа. Ведь 7 августа командам Сергея Семака и Марко Николича предстоит очный поединок на «ВЭБ Арене» в Москве в рамках Суперкубка.

Кстати, чемпион сыграет с вице-чемпионом в Москве в августе дважды. Матч первого круга РПЛ-2020/21 между «Локо» и «Зенитом» включен в программу 6-го тура, после которого чемпионат уйдет на перерыв, связанный с сентябрьскими играми сборной России в Лиге наций. Заключительный тур премьер-лиги состоится 16 мая. А за четыре дня до этого пройдет финал Кубка России.

Вот расписание матчей РПЛ (выделены центральные игры)

1-й тур. 8-11 августа

  • «Спартак» – «Сочи»
  • «Тамбов» – «Ростов»
  • «Рубин» – «Локомотив»
  • «Арсенал» – «Ахмат»
  • «Ротор» – «Зенит»
  • «Уфа» – «Краснодар»
  • «Урал» – «Динамо»
  • «Химки» – ЦСКА

2-й тур. 14-17 августа

  • «Спартак» – «Ахмат»
  • «Ростов» – «Зенит»
  • ЦСКА – «Тамбов»
  • «Динамо» – «Ротор»
  • «Локомотив» – «Краснодар»
  • «Сочи» – «Химки»
  • «Рубин» – «Урал»
  • «Арсенал» – «Уфа»

3-й тур. 18-20 августа

  • «Зенит» – ЦСКА
  • «Краснодар» – «Арсенал»
  • «Ахмат» – «Ротор»
  • «Динамо» – «Ростов»
  • «Тамбов» – «Химки»
  • «Сочи» – «Рубин»
  • «Уфа» – «Спартак»
  • «Урал» – «Локомотив»

4-й тур. 21-24 августа

  • «Зенит» – «Тамбов»
  • «Спартак» – «Локомотив»
  • ЦСКА – «Рубин»
  • «Арсенал» – «Динамо»
  • «Ротор» – «Сочи»
  • «Уфа» – «Ростов»
  • «Урал» – «Краснодар»
  • «Химки» – «Ахмат»

5-й тур. 25-27 августа

  • «Ростов» – «Урал»
  • «Краснодар» – ЦСКА
  • «Динамо» – «Зенит»
  • «Локомотив» – «Ахмат»
  • «Тамбов» – «Сочи»
  • «Рубин» – «Уфа»
  • «Арсенал» – «Химки»
  • «Ротор» – «Спартак»

6-й тур. 28-30 августа

  • «Спартак» – «Арсенал»
  • «Краснодар» – «Ростов»
  • «Ахмат» – ЦСКА
  • «Локомотив» – «Зенит»
  • «Сочи» – «Урал»
  • «Рубин» – «Тамбов»
  • «Уфа» – «Динамо»
  • «Химки» – «Ротор»

7-й тур. 11-14 сентября

  • «Зенит» – «Арсенал»
  • «Ростов» – «Локомотив»
  • «Ахмат» – «Сочи»
  • ЦСКА – «Спартак»
  • «Динамо» – «Рубин»
  • «Тамбов» – «Уфа»
  • «Ротор» – «Краснодар»
  • «Урал» – «Химки»

8-й тур. 18-21 сентября

  • «Ростов» – «Ротор»
  • «Краснодар» – «Химки»
  • «Динамо» – «Ахмат»
  • «Локомотив» – «Тамбов»
  • «Рубин» – «Спартак»
  • «Арсенал» – «Сочи»
  • «Уфа» – ЦСКА
  • «Урал» – «Зенит»

9-й тур. 25-28 сентября

  • «Зенит» – «Уфа»
  • «Тамбов» – «Спартак»
  • «Ахмат» – «Урал»
  • ЦСКА – «Локомотив»
  • «Сочи» – «Краснодар»
  • «Арсенал» – «Ростов»
  • «Ротор» – «Рубин»
  • «Химки» – «Динамо»

10-й тур. 2-4 октября

  • «Спартак» – «Зенит»
  • «Динамо» – «Краснодар»
  • «Локомотив» – «Химки»
  • «Тамбов» – «Арсенал»
  • «Сочи» – «Ростов»
  • «Рубин» – «Ахмат»
  • «Уфа» – «Ротор»
  • «Урал» – ЦСКА

11-й тур. 17-19 октября

  • «Зенит» – «Сочи»
  • «Ростов» – «Ахмат»
  • «Краснодар» – «Рубин»
  • ЦСКА – «Динамо»
  • «Локомотив» «Уфа»
  • «Арсенал» – «Урал»
  • «Ротор» – «Тамбов»
  • «Химки» – «Спартак»

12-й тур. 23-26 октября

  • «Зенит» – «Рубин»
  • «Ростов» – «Химки»
  • «Краснодар» – «Спартак»
  • «Ахмат» – «Уфа»
  • ЦСКА – «Арсенал»
  • «Динамо» – «Сочи»
  • «Локомотив» – «Ротор»
  • «Урал» – «Тамбов»

13-й тур. 30 октября - 2 ноября

  • «Спартак» – «Ростов»
  • «Ахмат» – «Краснодар»
  • «Тамбов» – «Динамо»
  • «Сочи» – «Локомотив»
  • «Рубин» – «Арсенал»
  • «Ротор» – ЦСКА
  • «Уфа» – «Урал»
  • «Химки» – «Зенит»

14-й тур. 6-8 ноября

  • «Зенит» – «Краснодар»
  • ЦСКА – «Ростов»
  • «Динамо» – «Локомотив»
  • «Тамбов» – «Ахмат»
  • «Сочи» – «Уфа»
  • «Арсенал» – «Ротор»
  • «Урал» – «Спартак»
  • «Химки» – «Рубин»

15-й тур. 21-23 ноября

  • «Спартак» – «Динамо»
  • «Краснодар» – «Тамбов»
  • «Ахмат» – «Зенит»
  • ЦСКА – «Сочи»
  • «Локомотив» – «Арсенал»
  • «Рубин» – «Ростов»
  • «Ротор» – «Урал»
  • «Уфа» – «Химки»

16-й тур. 27-30 ноября

  • «Спартак» – «Ротор»
  • «Ростов» – «Динамо»
  • «Ахмат» – «Локомотив»
  • «Рубин» – ЦСКА
  • «Арсенал» – «Зенит»
  • «Уфа» – «Тамбов»
  • «Урал» – «Сочи»
  • «Химки» – «Краснодар»

17-й тур. 4-7 декабря

  • «Зенит» – «Урал»
  • «Ростов» – «Уфа»
  • «Краснодар» – «Ротор»
  • ЦСКА – «Химки»
  • «Динамо» – «Арсенал»
  • «Локомотив» – «Рубин»
  • «Спартак» – «Тамбов»
  • «Сочи» – «Ахмат»

18-й тур. 11-14 декабря

  • «Зенит» – «Динамо»
  • «Краснодар» – «Локомотив»
  • «Ахмат» «Ростов»
  • ЦСКА – «Урал»
  • «Тамбов» – «Рубин»
  • «Сочи» – «Спартак»
  • «Ротор» – «Уфа»
  • «Химки» – «Арсенал»

19-й тур. 15-17 декабря

  • «Зенит» – «Спартак»
  • «Краснодар» – «Уфа»
  • «Ахмат» – «Рубин»
  • «Ростов» – ЦСКА
  • «Тамбов» – «Урал»
  • «Сочи» – «Динамо»
  • «Ротор» – «Арсенал»
  • «Химки» – «Локомотив»

20-й тур. 26 февраля – 1 марта

  • «Зенит» – «Ростов»
  • «Спартак» – «Рубин»
  • «Краснодар» – «Урал»
  • «Ахмат» – «Динамо»
  • «Локомотив» – ЦСКА
  • «Тамбов» – «Ротор»
  • «Сочи» – «Арсенал»
  • «Химки» – «Уфа»

21-й тур. 5-8 марта

  • «Спартак» – «Краснодар»
  • «Ростов» – «Сочи»
  • ЦСКА – «Ахмат»
  • «Динамо» – «Тамбов»
  • «Рубин» – «Зенит»
  • «Арсенал» – «Локомотив»
  • «Ротор» – «Химки»
  • «Урал» – «Уфа»

22-й тур. 12-15 марта

  • «Зенит» – «Ахмат»
  • «Динамо» – «Спартак»
  • «Локомотив» – «Сочи»
  • «Тамбов» – «Краснодар»
  • «Арсенал» – ЦСКА
  • «Уфа» – «Рубин»
  • «Урал» – «Ротор»
  • «Химки» – «Ростов»

23-й тур. 19-21 марта

  • «Спартак» – «Урал»
  • «Краснодар» – «Динамо»
  • «Ахмат» – «Арсенал»
  • ЦСКА – «Зенит»
  • «Сочи» – «Тамбов»
  • «Рубин» – «Химки»
  • «Ротор» – «Ростов»
  • «Уфа» – «Локомотив»

24-й тур. 3-5 апреля

  • «Зенит» – «Химки»
  • «Ростов» – «Спартак»
  • «Краснодар» – «Ахмат»
  • «Динамо» – «Уфа»
  • «Тамбов» – ЦСКА
  • «Рубин» – «Сочи»
  • «Ротор» – «Локомотив»
  • «Урал» – «Арсенал»

25-й тур. 9-12 апреля

  • «Ростов» – «Рубин»
  • ЦСКА – «Ротор»
  • «Динамо» – «Урал»
  • «Локомотив» – «Спартак»
  • «Сочи» – «Зенит»
  • «Арсенал» – «Краснодар»
  • «Уфа» – «Ахмат»
  • «Химки» – «Тамбов»

26-й тур. 16-19 апреля

  • «Спартак» – «Уфа»
  • «Краснодар» – «Зенит»
  • «Ахмат» – «Химки»
  • «Локомотив» – «Ростов»
  • «Сочи» – ЦСКА
  • «Арсенал» – «Тамбов»
  • «Ротор» – «Динамо»
  • «Урал» – «Рубин»

27-й тур. 23-26 апреля

  • «Зенит» – «Ротор»
  • «Спартак» – ЦСКА
  • «Ростов» – «Арсенал»
  • «Динамо» – «Химки»
  • «Тамбов» – «Локомотив»
  • «Рубин» – «Краснодар»
  • «Уфа» – «Сочи»
  • «Урал» – «Ахмат»

28-й тур. 30 апреля - 3 мая

  • «Зенит» – «Локомотив»
  • «Ростов» – «Тамбов»
  • «Краснодар» – «Сочи»
  • ЦСКА – «Уфа»
  • «Рубин» – «Динамо»
  • «Арсенал» – «Спартак»
  • «Ротор» – «Ахмат»
  • «Химки» – «Урал»

29-й тур. 7-10 мая

  • «Спартак» – «Химки»
  • «Ахмат» – «Тамбов»
  • ЦСКА – «Краснодар»
  • «Локомотив» – «Динамо»
  • «Сочи» – «Ротор»
  • «Арсенал» – «Рубин»
  • «Уфа» – «Зенит»
  • «Урал» – «Ростов»

30-й тур. 16 мая

  • «Ростов» – «Краснодар»
  • «Ахмат» – «Спартак»
  • «Динамо» – ЦСКА
  • «Локомотив» – «Урал»
  • «Тамбов» – «Зенит»
  • «Рубин» – «Ротор»
  • «Уфа» – «Арсенал»
  • «Химки» – «Сочи»

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