«Локомотив» дважды сыграет с «Зенитом» в августе в Москве. Полный календарь РПЛ-2020/21

Точные даты матчей пока не определены, для каждого тура приведен временной период, внутри которого пройдут соответствующие 8 игр. Но понятно, что «Зенит» и «Локомотив» свои встречи стартового тура соответственно с «Ротором» и «Рубином» проведут 11 августа. Ведь 7 августа командам Сергея Семака и Марко Николича предстоит очный поединок на «ВЭБ Арене» в Москве в рамках Суперкубка.
Кстати, чемпион сыграет с вице-чемпионом в Москве в августе дважды. Матч первого круга РПЛ-2020/21 между «Локо» и «Зенитом» включен в программу 6-го тура, после которого чемпионат уйдет на перерыв, связанный с сентябрьскими играми сборной России в Лиге наций. Заключительный тур премьер-лиги состоится 16 мая. А за четыре дня до этого пройдет финал Кубка России.
Вот расписание матчей РПЛ (выделены центральные игры)
1-й тур. 8-11 августа
- «Спартак» – «Сочи»
- «Тамбов» – «Ростов»
- «Рубин» – «Локомотив»
- «Арсенал» – «Ахмат»
- «Ротор» – «Зенит»
- «Уфа» – «Краснодар»
- «Урал» – «Динамо»
- «Химки» – ЦСКА
2-й тур. 14-17 августа
- «Спартак» – «Ахмат»
- «Ростов» – «Зенит»
- ЦСКА – «Тамбов»
- «Динамо» – «Ротор»
- «Локомотив» – «Краснодар»
- «Сочи» – «Химки»
- «Рубин» – «Урал»
- «Арсенал» – «Уфа»
3-й тур. 18-20 августа
- «Зенит» – ЦСКА
- «Краснодар» – «Арсенал»
- «Ахмат» – «Ротор»
- «Динамо» – «Ростов»
- «Тамбов» – «Химки»
- «Сочи» – «Рубин»
- «Уфа» – «Спартак»
- «Урал» – «Локомотив»
4-й тур. 21-24 августа
- «Зенит» – «Тамбов»
- «Спартак» – «Локомотив»
- ЦСКА – «Рубин»
- «Арсенал» – «Динамо»
- «Ротор» – «Сочи»
- «Уфа» – «Ростов»
- «Урал» – «Краснодар»
- «Химки» – «Ахмат»
5-й тур. 25-27 августа
- «Ростов» – «Урал»
- «Краснодар» – ЦСКА
- «Динамо» – «Зенит»
- «Локомотив» – «Ахмат»
- «Тамбов» – «Сочи»
- «Рубин» – «Уфа»
- «Арсенал» – «Химки»
- «Ротор» – «Спартак»
6-й тур. 28-30 августа
- «Спартак» – «Арсенал»
- «Краснодар» – «Ростов»
- «Ахмат» – ЦСКА
- «Локомотив» – «Зенит»
- «Сочи» – «Урал»
- «Рубин» – «Тамбов»
- «Уфа» – «Динамо»
- «Химки» – «Ротор»
7-й тур. 11-14 сентября
- «Зенит» – «Арсенал»
- «Ростов» – «Локомотив»
- «Ахмат» – «Сочи»
- ЦСКА – «Спартак»
- «Динамо» – «Рубин»
- «Тамбов» – «Уфа»
- «Ротор» – «Краснодар»
- «Урал» – «Химки»
8-й тур. 18-21 сентября
- «Ростов» – «Ротор»
- «Краснодар» – «Химки»
- «Динамо» – «Ахмат»
- «Локомотив» – «Тамбов»
- «Рубин» – «Спартак»
- «Арсенал» – «Сочи»
- «Уфа» – ЦСКА
- «Урал» – «Зенит»
9-й тур. 25-28 сентября
- «Зенит» – «Уфа»
- «Тамбов» – «Спартак»
- «Ахмат» – «Урал»
- ЦСКА – «Локомотив»
- «Сочи» – «Краснодар»
- «Арсенал» – «Ростов»
- «Ротор» – «Рубин»
- «Химки» – «Динамо»
10-й тур. 2-4 октября
- «Спартак» – «Зенит»
- «Динамо» – «Краснодар»
- «Локомотив» – «Химки»
- «Тамбов» – «Арсенал»
- «Сочи» – «Ростов»
- «Рубин» – «Ахмат»
- «Уфа» – «Ротор»
- «Урал» – ЦСКА
11-й тур. 17-19 октября
- «Зенит» – «Сочи»
- «Ростов» – «Ахмат»
- «Краснодар» – «Рубин»
- ЦСКА – «Динамо»
- «Локомотив» «Уфа»
- «Арсенал» – «Урал»
- «Ротор» – «Тамбов»
- «Химки» – «Спартак»
12-й тур. 23-26 октября
- «Зенит» – «Рубин»
- «Ростов» – «Химки»
- «Краснодар» – «Спартак»
- «Ахмат» – «Уфа»
- ЦСКА – «Арсенал»
- «Динамо» – «Сочи»
- «Локомотив» – «Ротор»
- «Урал» – «Тамбов»
13-й тур. 30 октября - 2 ноября
- «Спартак» – «Ростов»
- «Ахмат» – «Краснодар»
- «Тамбов» – «Динамо»
- «Сочи» – «Локомотив»
- «Рубин» – «Арсенал»
- «Ротор» – ЦСКА
- «Уфа» – «Урал»
- «Химки» – «Зенит»
14-й тур. 6-8 ноября
- «Зенит» – «Краснодар»
- ЦСКА – «Ростов»
- «Динамо» – «Локомотив»
- «Тамбов» – «Ахмат»
- «Сочи» – «Уфа»
- «Арсенал» – «Ротор»
- «Урал» – «Спартак»
- «Химки» – «Рубин»
15-й тур. 21-23 ноября
- «Спартак» – «Динамо»
- «Краснодар» – «Тамбов»
- «Ахмат» – «Зенит»
- ЦСКА – «Сочи»
- «Локомотив» – «Арсенал»
- «Рубин» – «Ростов»
- «Ротор» – «Урал»
- «Уфа» – «Химки»
16-й тур. 27-30 ноября
- «Спартак» – «Ротор»
- «Ростов» – «Динамо»
- «Ахмат» – «Локомотив»
- «Рубин» – ЦСКА
- «Арсенал» – «Зенит»
- «Уфа» – «Тамбов»
- «Урал» – «Сочи»
- «Химки» – «Краснодар»
17-й тур. 4-7 декабря
- «Зенит» – «Урал»
- «Ростов» – «Уфа»
- «Краснодар» – «Ротор»
- ЦСКА – «Химки»
- «Динамо» – «Арсенал»
- «Локомотив» – «Рубин»
- «Спартак» – «Тамбов»
- «Сочи» – «Ахмат»
18-й тур. 11-14 декабря
- «Зенит» – «Динамо»
- «Краснодар» – «Локомотив»
- «Ахмат» «Ростов»
- ЦСКА – «Урал»
- «Тамбов» – «Рубин»
- «Сочи» – «Спартак»
- «Ротор» – «Уфа»
- «Химки» – «Арсенал»
19-й тур. 15-17 декабря
- «Зенит» – «Спартак»
- «Краснодар» – «Уфа»
- «Ахмат» – «Рубин»
- «Ростов» – ЦСКА
- «Тамбов» – «Урал»
- «Сочи» – «Динамо»
- «Ротор» – «Арсенал»
- «Химки» – «Локомотив»
20-й тур. 26 февраля – 1 марта
- «Зенит» – «Ростов»
- «Спартак» – «Рубин»
- «Краснодар» – «Урал»
- «Ахмат» – «Динамо»
- «Локомотив» – ЦСКА
- «Тамбов» – «Ротор»
- «Сочи» – «Арсенал»
- «Химки» – «Уфа»
21-й тур. 5-8 марта
- «Спартак» – «Краснодар»
- «Ростов» – «Сочи»
- ЦСКА – «Ахмат»
- «Динамо» – «Тамбов»
- «Рубин» – «Зенит»
- «Арсенал» – «Локомотив»
- «Ротор» – «Химки»
- «Урал» – «Уфа»
22-й тур. 12-15 марта
- «Зенит» – «Ахмат»
- «Динамо» – «Спартак»
- «Локомотив» – «Сочи»
- «Тамбов» – «Краснодар»
- «Арсенал» – ЦСКА
- «Уфа» – «Рубин»
- «Урал» – «Ротор»
- «Химки» – «Ростов»
23-й тур. 19-21 марта
- «Спартак» – «Урал»
- «Краснодар» – «Динамо»
- «Ахмат» – «Арсенал»
- ЦСКА – «Зенит»
- «Сочи» – «Тамбов»
- «Рубин» – «Химки»
- «Ротор» – «Ростов»
- «Уфа» – «Локомотив»
24-й тур. 3-5 апреля
- «Зенит» – «Химки»
- «Ростов» – «Спартак»
- «Краснодар» – «Ахмат»
- «Динамо» – «Уфа»
- «Тамбов» – ЦСКА
- «Рубин» – «Сочи»
- «Ротор» – «Локомотив»
- «Урал» – «Арсенал»
25-й тур. 9-12 апреля
- «Ростов» – «Рубин»
- ЦСКА – «Ротор»
- «Динамо» – «Урал»
- «Локомотив» – «Спартак»
- «Сочи» – «Зенит»
- «Арсенал» – «Краснодар»
- «Уфа» – «Ахмат»
- «Химки» – «Тамбов»
26-й тур. 16-19 апреля
- «Спартак» – «Уфа»
- «Краснодар» – «Зенит»
- «Ахмат» – «Химки»
- «Локомотив» – «Ростов»
- «Сочи» – ЦСКА
- «Арсенал» – «Тамбов»
- «Ротор» – «Динамо»
- «Урал» – «Рубин»
27-й тур. 23-26 апреля
- «Зенит» – «Ротор»
- «Спартак» – ЦСКА
- «Ростов» – «Арсенал»
- «Динамо» – «Химки»
- «Тамбов» – «Локомотив»
- «Рубин» – «Краснодар»
- «Уфа» – «Сочи»
- «Урал» – «Ахмат»
28-й тур. 30 апреля - 3 мая
- «Зенит» – «Локомотив»
- «Ростов» – «Тамбов»
- «Краснодар» – «Сочи»
- ЦСКА – «Уфа»
- «Рубин» – «Динамо»
- «Арсенал» – «Спартак»
- «Ротор» – «Ахмат»
- «Химки» – «Урал»
29-й тур. 7-10 мая
- «Спартак» – «Химки»
- «Ахмат» – «Тамбов»
- ЦСКА – «Краснодар»
- «Локомотив» – «Динамо»
- «Сочи» – «Ротор»
- «Арсенал» – «Рубин»
- «Уфа» – «Зенит»
- «Урал» – «Ростов»
30-й тур. 16 мая
- «Ростов» – «Краснодар»
- «Ахмат» – «Спартак»
- «Динамо» – ЦСКА
- «Локомотив» – «Урал»
- «Тамбов» – «Зенит»
- «Рубин» – «Ротор»
- «Уфа» – «Арсенал»
- «Химки» – «Сочи»