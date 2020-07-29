Сергей Сухарев: Футбол в Мордовии умер, возвращать долги не собираются, всем руководят балаболы

- Не было желания обратиться к китайской медицине? - Я проходил курс лечения у бывшего доктора московского «Спартака» Лю Хуншена. Он как раз и помог мне. Ну, насколько это было возможно. Во время тренировок спина все равно побаливала. Поэтому и решил уйти. Это был тяжелый выбор.

- Обошлись без операции? - Если хирургическим путем лечить спину, вероятность благоприятного исхода 50 на 50. Проконсультировавшись с врачами, принял решение обойтись без операции. Консервативное лечение мне помогало. Затем начал тренироваться, сыграл пару матчей - и получил травму мениска. Одно повреждение наложилось на другое…

- Это была новая травма или рецидив? - Раньше серьезных проблем не было. Иногда спина беспокоила, но не более. А в концовке сезона-2018/19 заболела задняя поверхность бедра. Вышел на тренировку - «прострелило» спину и ногу. Почувствовал сильную боль, в какой-то момент онемела стопа. Оказалось, у меня проблема в пояснице. Испробовал разные варианты консервативного лечения.

- Сезон-2019/20 «Мордовия» завершила на последнем месте в ФНЛ и не смогла заявиться даже в ПФЛ-2020/21, а вы приняли решение в 33 года завершить карьеру. Почему? - Так сложились обстоятельства. Выступая за «Мордовию», получил серьезную травму спины. Пытался восстановиться, но понял, что в полном объеме свои профессиональные обязанности выполнять уже не смогу. Поэтому решил не мучить ни себя, ни футбол.

- Финансовые трудности «Мордовии» подтолкнули к такому выбору?

- Безусловно. Это одна из причин. Смотришь на все то безобразие, которое происходит в нашем футболе в ФНЛ и ПФЛ, и желание продолжать бороться пропадает. Тут ведь во многих клубах к здоровью игрока относятся ужасно.

«НАМ ДОЛЖНЫ ЗАРПЛАТУ С ДЕКАБРЯ ПО МАЙ»

- Вы выступали за «Мордовию» с 2018 года. Что заставило задержаться больше, чем на сезон? Ведь проблемы в Саранске возникли не вчера.

- Подписал контракт на два года. В конце первого сезона как раз и получил повреждение спины. Лечился все лето, и ни о каком уходе из Саранска не думал. Сначала надо было полностью восстановиться и набрать форму, а затем начать отрабатывать контракт. Будем откровенны: больного футболиста ни один клуб к себе не возьмет. Вот если бы был здоров, конечно, искал бы другое место работы.

- Прошлой осенью часть долгов перед игроками в «Мордовии» погасили. Говорили, что дальше все может наладиться. Как виделось это изнутри?

- Это все иллюзии. Долги продолжали накапливаться. Многие говорили, что это отголоски выступления «Мордовии» в премьер-лиге… Руководство старалось что-то гасить частями, но за последний год я зарплату получал всего раз – как раз в ноябре. У нас тогда накопилось порядка шести зарплат, клуб отдал четыре. Сейчас нам должны с декабря по май.

- В Палату по разрешениям споров РФС обращались?

- Да, и даже выиграл дело, но что толку? Если клуб обанкротят, то платить по долгам никто не сможет. Подавать в обычный гражданский суд - это палка о двух концах. Я уже сталкивался с этим, когда выступал за «Тосно». Мы обращались с заявлением, нам присудили компенсацию, но непонятно, кто ее должен выплачивать. Юрлицо ликвидировано…

Такая же ситуация в Саранске. Надежд на положительное разрешение вопроса нет никаких. Платишь за футбол, в том числе своим здоровьем, а на выходе - ни здоровья, ни денег. Обидно.

«ИМЕТЬ ТАКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ОСТАТЬСЯ БЕЗ ФУТБОЛА - ЭТО ЖЕ КАТАСТРОФА»

- До пандемии сообщалось, что руководство сделает все, чтобы клуб сохранил прописку в ФНЛ. Верилось?

- Я, если честно, верил, что ситуация нормализуется. Надеялся, что «Мордовию» смогут заявить хотя бы в ПФЛ. Иметь такую инфраструктуру и остаться вообще без профессионального клуба – это же катастрофа! Глава Мордовии Владимир Волков, может, и не хотел этого, не знаю. Но при нем в регионе умер весь профессиональный спорт. Уже нет хоккейных и волейбольных команд, вот и футбол находится на последнем издыхании.

- Вам хотелось бы, чтобы футбол в регионе возродился?

- Не буду лукавить: на данный момент меня волнует, вернут ли мне мои деньги. Футбол был для меня единственным источником дохода. Других просто нет… При этом, конечно, хотелось бы, что клуб в Саранске существовал. Однако предпосылок к этому не вижу. Пока не сменится руководство, не появится человек, заинтересованный в развитии спорта, ничего, как мне кажется, не будет.

Директор «Мордовии» Николай Левин никакой информации до футболистов не доносит. Просто раздал игрокам трудовые книжки и даже спасибо никому не сказал. Куратор Станислав Лысцов приходил, обещал, что скоро будут деньги и все стабилизируется, но по факту никаких изменений не происходило. Никому спорт не интересен: ни мэру города, ни министру спорта.

- Какова вероятность, что какая-то часть долгов дойдет до футболистов?

- Думаю, можно на что-то рассчитывать, но предстоят долгие судебные процессы, затраты на адвокатов. Трудно все это. И главное – нет никаких гарантий. Даже если тебе присудят компенсацию, не факт, что ее вернут. Самое интересное, что ни в РФС, ни в республике об этом стараются не говорить.

«ТЕПЕРЬ ПОЯВИТСЯ УСЛОВНЫЙ ФК «САРАНСК», КОТОРЫЙ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН»

- За последние четыре года вам задолжали два клуба: сначала «Тосно», а сейчас «Мордовия». Что не так с нашим футболом?

- Если говорить о «Тосно», то это была веселая игрушка для одного человека. Хотя там подключался и губернатор Ленинградской области. Своих обещаний, который он давал журналистам и игрокам, выполнить тоже не смог. Получается, у нас руководящие должности занимают балаболы.

Если говорить о «Мордовии», то тут бюджетное финансирование. Я считаю, от этого профессиональный спорт должен уходить. Да, пусть какую-то часть закрывают власти города или региона, но это должна быть малая доля. Все остальное – поступления от спонсоров. Тогда не будет таких проблем, а команды не будут банкротиться.

Вот не будет в Мордовии профессионального спорта - и куда молодым мальчишкам из местных школ идти? Понятно, что после банкротства «Мордовии» через какое-то время здесь появится условный ФК «Саранск», который будет тихонько существовать. И не будет обязан платить по старым долгам. Таковы, увы, реалии российского футбола.

- Свежий пример – краснодарская «Кубань», которая после банкротства переродилась в «Урожай», а теперь снова получила прежнее название, но уже с новым юрлицом.

- Да, совершенно верно. «Алания» также поступала. Таких примеров много.

- Какие перспективы видите для себя в 33 года – без любимого дела и с подорванным здоровьем?

- Я оптимист. Может, придется уйти чуть-чуть в другую сферу, заниматься не любимым делом, а чем-то иным. Мысли по этому поводу у меня есть. Самое главное - руки, ноги и голова на месте. Все будет хорошо.