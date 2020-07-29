Андрей Червиченко: Кокорина не будет в «Локо»? В «Спартаке» его тоже не вижу – фанаты не простят

«ЧЕРЫШЕВА МОЖНО ЗАМАНИТЬ ТОЛЬКО ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ»

- Планировалось, что сегодня, 29 июля, трансферный комитет «Локомотива» рассмотрит вопрос приглашения в команду Александра Кокорина. Однако, по словам председателя совета директоров «Локо» Анатолия Мещерякова, эта сделка из «виртуального мира». Равно как и подписной бонус в 4 миллиона евро, который якобы предлагался железнодорожниками Кокорину. Тем временем «Спартак», опять же - по слухам, готов платить форварду 3 миллиона в год. Что обо всем этом думаете?

- Мне кажется, у Кокорина до конца июля еще действует контракт с «Зенитом». До этого вам никто ничего официально не скажет, даже если переговоры ведутся. Но вот в вариант со «Спартаком» точно не верю. Болельщики красно-белых никогда не простят Кокорину динамовское и зенитовское прошлое. И клуб не может это не учитывать. Им что, мало скандалов?

Для «Локомотива», возможно, приглашение Кокорина – хороший вариант. Однако я не удивлюсь, если Саша подпишет контракт с «Сочи», за который выступал на правах аренды. Здесь может сработать административный ресурс...

А что касается называемых сумм, то, на мой взгляд, Кокорин не играет на такие деньги. Сегодня прочитал ремарку Василия Уткина, который сказал, «пока Кокорин лучше всего попал по чиновнику стулом». Соглашусь.

- Кокорин может оказаться и в «Зените». А как вам подписание питерцами бывшего защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена?

- Бекграунд у Ловрена хороший. Но надо посмотреть, насколько он функционально готов, не потерял ли скорость. У соперников «Зенита» быстрые нападающие, поэтому если Ловрен окажется таким же тихоходом, как Ярослав Ракицкий, будут проблемы. Один из двух центральных защитников должен быть быстрым.

- Верите в возможный переход в «Зенит» Дениса Черышева? Вот уж кто точно добавит команде скорости...

- Черышев – продукт испанского футбола. Зачем ему перебираться в Россию? Он уже и сам заявил, что не хочет покидать «Валенсию» до 2022 года, когда у него истекает срок контракта. Заманить его в РПЛ можно только очень большими деньгами. У «Зенита» такие средства есть. Так что все возможно. Но я склоняюсь к тому, что Черышев останется в «Валенсии».