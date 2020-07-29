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Андрей Червиченко: Кокорина не будет в «Локо»? В «Спартаке» его тоже не вижу – фанаты не простят
29 июля 17:57
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Кокорина не будет в «Локо»? В «Спартаке» его тоже не вижу – фанаты не простят

Бывший президент «Спартака» прокомментировал «Советскому спорту» самые горячие новости футбольного трансферного рынка.

«ЧЕРЫШЕВА МОЖНО ЗАМАНИТЬ ТОЛЬКО ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ»

- Планировалось, что сегодня, 29 июля, трансферный комитет «Локомотива» рассмотрит вопрос приглашения в команду Александра Кокорина. Однако, по словам председателя совета директоров «Локо» Анатолия Мещерякова, эта сделка из «виртуального мира». Равно как и подписной бонус в 4 миллиона евро, который якобы предлагался железнодорожниками Кокорину. Тем временем «Спартак», опять же - по слухам, готов платить форварду 3 миллиона в год. Что обо всем этом думаете?
- Мне кажется, у Кокорина до конца июля еще действует контракт с «Зенитом». До этого вам никто ничего официально не скажет, даже если переговоры ведутся. Но вот в вариант со «Спартаком» точно не верю. Болельщики красно-белых никогда не простят Кокорину динамовское и зенитовское прошлое. И клуб не может это не учитывать. Им что, мало скандалов?
Для «Локомотива», возможно, приглашение Кокорина – хороший вариант. Однако я не удивлюсь, если Саша подпишет контракт с «Сочи», за который выступал на правах аренды. Здесь может сработать административный ресурс...
А что касается называемых сумм, то, на мой взгляд, Кокорин не играет на такие деньги. Сегодня прочитал ремарку Василия Уткина, который сказал, «пока Кокорин лучше всего попал по чиновнику стулом». Соглашусь.

- Кокорин может оказаться и в «Зените». А как вам подписание питерцами бывшего защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена?
- Бекграунд у Ловрена хороший. Но надо посмотреть, насколько он функционально готов, не потерял ли скорость. У соперников «Зенита» быстрые нападающие, поэтому если Ловрен окажется таким же тихоходом, как Ярослав Ракицкий, будут проблемы. Один из двух центральных защитников должен быть быстрым.

- Верите в возможный переход в «Зенит» Дениса Черышева? Вот уж кто точно добавит команде скорости...
- Черышев – продукт испанского футбола. Зачем ему перебираться в Россию? Он уже и сам заявил, что не хочет покидать «Валенсию» до 2022 года, когда у него истекает срок контракта. Заманить его в РПЛ можно только очень большими деньгами. У «Зенита» такие средства есть. Так что все возможно. Но я склоняюсь к тому, что Черышев останется в «Валенсии».

Андрей Червиченко

«СМОЛОВУ НУЖНО РЕАЛЬНО ОЦЕНИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ»

- Федор Смолов оказался не нужен «Сельте» и возвращается в «Локомотив»...
- Думаю, Смолову надо реально смотреть на вещи - понять, что карьера катится к закату. Если он не будет предъявлять завышенные требования, то легко найдет себе команду. При этом в России на болельщицкую любовь ему сложно рассчитывать. Люди так и будут припоминать пенальти, не забитый в четвертьфинале чемпионата мира Хорватии.
И я думаю, что одновременно Смолова и Кокорина в «Локомотиве» не будет. Никакому тренеру не захочется, чтобы они чудили вдвоем.

- А в отъезд из «Локо» в Европу Алексея Миранчука верите?
- Миранчук играет прилично, возраст для переезда подходящий. Только вот названия команд смущают. Зачем «Роме» или «Милану» Миранчук, если за такие деньги можно купить еровпейца более высокого уровня?

- ЦСКА на рынке пока пассивен. Даже, казалось, уже оформленный трансфер Адольфо Гайча заглох...
- ЦСКА стеснен в средствах. Клуб несколько раз подумает, преже чем решится на серьезные траты. Главная задача для армейцев - удержать Николу Влашича.

«УРУНОВ И ФОМИН – МЕСТЕЧКОВЫЕ ЗВЕЗДЫ»

- Перейдем снова к «Спартаку». Георгий Мелкадзе и Александр Ломовицкий вернулись из аренд. Но нужны ли они Доменико Тедеско?
- Мелкадзе прилично играл в «Тамбове», Ломовицкий вроде неплохо выглядел в «Арсенале». Но, мне кажется, они уже не подойдут новому «Спартаку», нужно их отпустить, а не мариновать на лавке. Ребята найдут себе команды. Знаю, что в их аренде заинтерасованы «Химки».

- Много разговоров о возможном переходе в «Спартак» из «Уфы» Остона Урунова и Даниила Фомина. Как думаете, Шамиль Газизов действительно переманит их из клуба, в котором еще недавно работал?
- Урунов бегает, суетится. Пока выглядит неплохо. Но вспомните еще одного узбека – Элдора Шомуродова. Тоже ярко провел в «Ростове» первую половину чемпионата, а затем растворился. Думаю, надо еще за ними последить, торопиться не стоит. Я имею в виду как Урунова, так и Фомина. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, это пока такие местечковые звезды, которые в большом клубе потеряются. Покупать их сейчас за те деньги, которые озвучиваются в прессе, - слишком большой риск.

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