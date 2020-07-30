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Алексей Сафонов: В питерских верхах такая обида на Кокорина, что даже Медведев его не отстоял
30 июля 17:10
автор: Юрий Волохов

Алексей Сафонов: В питерских верхах такая обида на Кокорина, что даже Медведев его не отстоял

Бывший агент Артема Дзюбы, сотрудничающий со многими известными российскими футболистами, прокомментировал «Советскому спорту» самые горячие трансферные новости.

- Различные источники сообщают, что уже сегодня, 30 июля, Александр Кокорин может подписать контракт со «Спартаком». Так и будет?
- Посмотрим. Но я считал более реалистичным вариант, что Кокорин останется в «Сочи».

- «Спартак» готов предложить Кокорину 10 миллионов евро за три сезона...
- Что «Спартак» способен ему столько насыпать, я не сомневаюсь. Если уж кдуб за непонятных игроков платит баснословные суммы, то как можно экономить на Кокорине? Саша сейчас реально один из лучших нападающих в РПЛ. Но все это не отменяет вариант с «Сочи». Думаете, у Бориса Ротенберга нет 10 миллионов? Он спокойно найдет такую сумму.

- А почему «Зенит», судя по всему, выбыл из гонки за Кокориным? Ведь Сергей Семак хотел снова видеть его в команде.
- Возможно, там какая-то обида со стороны высшего руководства. Настолько большая обида, что даже Александр Медведев не смог Кокорина отстоять.

- Вам не кажется, что переходу Кокорина в «Спартак» могли бы помешать фанаты? Для них бывший игрок «Зенита» и «Динамо» - враг.
- Вагиз Хидиятуллин играл в Спартаке» и ЦСКА – и ничего. Сколько таких было… Да и потом, кому в руководстве «Спартака» горячо или холодно по поводу реакции болельщиков? Баннеры, кричалки? Это все не страшно. Судьи у нас на каждом матче все это видят, слышат - но ничего, работают, терпят.

- А Денис Черышев, который вроде бы не хочет переходить в «Зенит», мог бы пригодиться питерцам?
- Денис - игрок хорошего уровня, но слишком подвержен травмам. Наши поля и погодные условия не сравнить с испанскими. Вероятность повреждения возрастает – так что я понимаю Дениса, который не собирается покидать «Валенсию». Другое дело, что «Зенит» мог бы заманить его большими деньгами. В Испании Черышев отдаст с зарплаты 50 процентов на налоги, у нас только 13 процентов. Да и контракты в РПЛ другие. К нам едут на заработки.
Яркий пример - Андреас Шюррле. Сколько он там отыграл за «Спартак» – три месяца или чуть больше, но получил деньги за весь контракт и решил завершить карьеру. Или Клаудио Маркизио в том же «Зените». Больше твитов написал, чем минут на поле провел. Зато обеспечил себе пенсию.

- Как думаете, «Зенит» отпустит Сердара Азмуна, на которого приличный спрос в Европе?
- Если будет серьезное предложение, конечно, отпустит. Но «Зениту» нельзя затягивать. Во-первых, за Азмуна нужно выручить деньги, которых хватит на покупку равноценного форварда. А во-вторых, трансфер необходимо провернуть до старта Лиги чемпионов, чтобы новичок успел сыграться с Артемом Дзюбой.

- Под Лигу чемпионов питерцы уже приобрели Деяна Ловрена...
- 36-летний Бранислав Иванович играл лучше многих молодых. Но в очновном - внутри РПЛ. В Лиге чемпионов защита с Ивановичем, Юрием Жирковым, Ярославом Ракицким и Игорем Смольниковым действовала как в замедленной съемке. Особенно это было видно на фоне «Лейпцига». Так что Ловрен - безусловно, усиление. Человек входит в число лидеров сборной Хорватии, был долгое время на хорошем счету в АПЛ, брал серьезные титулы. Так что это очень хороший трансфер.

- Федор Смолов вернулся в «Локомотив» из аренды в «Сельте», где хотел остаться. Думается, вернулся в неважном настроении. Согласны?
- Ну почему в неважном? Он хотел попробовать себя в Испании - попробовал. В «Локомотиве» у него хорошая зарплата, что ему переживать? Смолов – хороший нападающий, просто его вояж в «Сельту» еще раз показал разницу между чемпионатами России и Испании.
Вполне допускаю, что «Локо» может снова отдать его в аренду в «Краснодар», где у Смолова неплохо получалось, его там любят болельщики. Это лучше, чем, если он вдруг захандрит, держать игрока на скамейке и платить большую зарплату.

Алексей Сафонов

- Говорят, нападение «Локомотива» может усилить Евгений Луценко, забивший за «Арсенал» 15 мячей в РПЛ-2019/20.
- Луценко проявил себя в Туле добротным форвардом. Просто у него еще год контракта с «Арсеналом». Вряд ли его так просто отпустят, он и «Арсеналу» нужен.

- А насколько вероятен отъезд Алексея Миранчука в Италию? Называются такие клубы, как «Милан», «Рома», «Фиорентина»...
- Возраст у Алексея подходящий. Надо отправляться в Европу на пике, а не когда едешь с ярмарки. Пример Александра Головина перед глазами. Раздавались скептические голоса: «Что Головину в «Монако» делать? На лавке будет сидеть». А стал одним из лидеров.
Люди из КХЛ на гораздо меньшие деньги в НХЛ уезжают, чтобы попробовать себя в сильнейшей лиге мира. Надо пробовать. Не получится, всегда есть возможность вернуться в тот же «Локомотив». Не за железным занавесом живем. Зато потом Миранчук не будет себя корить, что не попробовал.

- Федору Чалову тоже пора уезжать из ЦСКА?
- Все зависит от суммы предложения. Называются 25 миллионов евро - не думаю, что Чалов стоит таких денег.

- Тем временем нападение армейцев уже вроже бы усилил аргентинец Адольфо Гайч. Заиграет ли он в РПЛ?
- У нас очень специфичный чемпионат. Но, как показывает опыт, ЦСКА очень редко ошибается с трансферами. Например, Вагнера Лава считаю сильнейшим нападающим среди легионеров премьер-лиги. А Марио Фернандеса возьмите...

- При этом ЦСКА важно удержать Николу Влашича, которого хочет видеть у себя «Наполи».
- Что значит удержать? Футбол – большой бизнес, все покупается и все продается. Предложит «Ман Сити» за Лионеля Месси 800 миллионов, его «Барселона» упакует и отправит в Англию. Дадут за Влашича 35 миллионов - и ЦСКА его отпустит. Купили же хорвата за 18 миллионов. Двойная прибыль. Это же не Гус Тил, за которого «Спартак» заплатил 18 миллионов, а теперь за пять его попробуй продай.

- Вернемся к «Спартаку». Георгий Мелкадзе и Александр Ломовицкий после аренд нужны команде?
- Там еще несколько игроков вернулись. Думаю, все опять поедут по арендам в те же клубы, либо в «Химки». Эти футболисты не соответствуют уровню «Спартака».

- А как насчет Остона Урунова и Даниила Фомина из «Уфы»?
- Их возраст меня не смущает. Футболиста делает команда, а молодой он или не молодой, роли не играет. Другое дело, что в «Спартаке» совсем другое давление, чем в «Уфе». На тебя смотрят под микроскопом. Урунов - как раз приходит на место Ломовицкого, который вернулся из аренды. А вот по Фомину не знаю. Если Романа Зобнина не продают, а такой информации нет, то где Фомину место найти?

- Сообщалось, что Денис Глушаков просился назад в «Спартак». Не взяли.
- В свои 33 года Глушаков пробежал больше всех из опорников в РПЛ. Огромный объем делает. Был неприятный период в его отношениях со «Спартаком», болельщики его гнобили. Но время лечит, думаю, нынешнему «Спартаку» такой добротный и опытный игрок пригодился бы.
Да, Доменико Тедеско говорит, что у них молодая команда. Но на одной молодежи далеко не уедешь.

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