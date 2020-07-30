Долгое путешествие из Петербурга в «Спартак». Кокорин переходит в клуб, отказавший ему 20 лет назад

А как же Дзюба, который этим летом «имитировал» на всю страну «половой акт» с Сердаром Азмуном ? Разве это не удар по безупречному имиджу «истинного зенитовца»? Выходит, что нет. Кому-то наверху подобные «шутки» глаз не режут. В отличие от удара стулом по голове чиновнику Минпромторга - такое Кокорину не простили…

Если бы все решали финансы, Кокорин наверняка оказался бы в Питере. Внутри РПЛ «Зенит» способен выиграть любой «тендер». К тому же, главный тренер чемпионов России Сергей Семак , зимой выступавший против сочинской аренды Кокорина, был готов принять нападающего обратно. Но тут проблемы неожиданно возникли у самого Семака – из-за вылезшего во внешнее пространство конфликта со спортивным директором Хавьером Рибальтой . Отстаивать Кокорина перед высшим начальством оказалось некому. А оно, высшее начальство, Кокорина в «Зените» давно не видит. С тех самых пор, как осенью 2018-го тот вляпался в некрасивую историю с драками в центре Москвы, после которых ему вместе с Павлом Мамаевым пришлось провести почти год в местах не столь отдаленных.

С Кокориным - сложнее. Изначально «Спартак» не был фаворитом «гонки» с участием «Зенита», «Локомотива» и «Сочи». Но в итоге остальные претенденты последовательно сошли с дистанции.

В случае с Дзюбой все понятно. Ни в какую Европу его, скорее всего, не звали. Да он туда и не стремился. Действительно, зачем менять питерскую синицу на европейского журавля, если тебе вот-вот стукнет 32 и дома с тебя сдувают пылинки?

30 июля завершились сразу две затяжные саги российского футбола: Артем Дзюба , наконец, официально подписал новый контракт с «Зенитом», а его теперь уже бывший одноклубник Александр Кокорин согласовал переход в «Спартак».

При желании нашлись бы деньги на 29-летнего форварда и у «зенитовского фарм-клуба», где он провел концовку сезона-2019/20. Борис Ротенберг – человек, мягко говоря, не бедный. Но от «Сочи», очевидно, отказался сам Кокорин. В черноморской команде у него получалось неплохо (7 голов в 10 матчах), именно там он доказал, что большой талант не только не пропьешь, но и не просидишь в белгородской колонии. Тем не менее, спортивные амбиции перевесили. Удовлетворить их гораздо проще в Москве. Будь то «Локомотив», пробившийся в Лигу чемпионов, или «Спартак», видящий себя в этом турнире в ближайшие годы.

Сообщалось, что в «Локо» Кокорину предложили подписной бонус в размере 4 миллионов евро. И пусть председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков отнес эти разговоры к «виртуальному миру», наверняка под ними имелась вполне реальная почва. Просто в соответствии со своим новым вектором развития красно-зеленые предпочли сделать ставку на молодость: трансферный комитет одобрил переход 25-летнего гвинейца Франсуа Камано из «Бордо».

И вице-чемпионов России можно понять. На бюджете «Локо» по-прежнему висит тяжелым (или мертвым?) грузом контракт вернувшегося из «Сельты» Федора Смолова. Добавлять еще одного дорогостоящего россиянина – слишком большая роскошь. Хотя, как отмечали многие эксперты, связка Кокорина и Смолова смотрелась перспективно. Эта парочка начинала когда-то вместе в «Динамо». А лично для Кокорина контракт с «Локомотивом» стал бы возвращением к истокам. Ведь в интернате железнодорожников прошло его футбольное отрочество.

Как бы то ни было, вариант с «Локо» тоже отпал, и из претендентов на Кокорина остался один «Спартак»…

В этот клуб он мог попасть еще в 2000 году. Именно на просмотр к красно-белым приехал 9-летний Саша в Москву из родных Валуек. Но когда встал вопрос о жилье, мальчику отказали – и его перехватил «Локомотив». Мог Кокорин перейти в «Спартак» в 2013-м - и снова не срослось, за 19 миллионов его у «Динамо» купил «Анжи». Ну а потом, с 2016-го, он стал игроком «Зенита» и уже не скрывал, что спартаковцы для него – едва ли не самые принципиальные соперники. Настолько принципиальные, что приходилось перекрашивать красные бутсы в другой цвет. «Если и есть команда, в которую никогда не перейду, то это, пожалуй, «Спартак», - говорил Кокорин.

Тем не менее, Александр перейдет именно в «Спартак». 30 июля он посетил офис красно-белых для подписания контракта. А в пятницу, 31-го числа, должна состояться его официальная презентация на «Открытие Арене». Дорога Кокорина из Петербурга в «Спартак» получилась долгой и непростой. Как не вспомнить, что и упомянутой выше драке предшествовал пьяный ночной рейс на «Сапсане» «Питер – Москва»…

И все же этот союз, как ни странно, обещает получиться очень крепким. Вряд ли фанаты устроят Кокорину травлю, несмотря на все его предыдущие заявления. В отличие от «Зенита» с его сумасшедшей конкуренцией в нападении, в команде Доменико Тедеско форварду-универсалу, способному сыграть и в центре, и в оттяжке, и на любом из флангов, место точно найдется. А сам игрок, хотелось бы верить, сможет, наконец, обрести самого себя.

Роли «вечно подающего надежды» (как в «Динамо»), «лидера на подхвате» (как в Питере) и «первого парня на деревне» (как в Сочи) - уже не для Кокорина. Пора превращаться в полноценную суперзвезду РПЛ.