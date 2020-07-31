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«Хочу позвонить Федуну и спросить, что за беспредел?» Юран – после увольнения из «Химок»
31 июля 21:17
автор: Юрий Волохов

«Хочу позвонить Федуну и спросить, что за беспредел?» Юран – после увольнения из «Химок»

Сергей Юран эмоционально прокомментировал «Советскому спорту» решение подмосковного клуба не продлевать с ним контракт за девять дней до старта сезона-2020/21.

- Это полный беспредел, я пока не понимаю, что произошло, - заявил Юран. - Мне нужно немного обдумать ситуацию, затем, видимо, соберу пресс-конференцию...

- Вы вывели «Химки» из ФНЛ в РПЛ, дошли с командой до финала Кубка России. Но не так давно в клубе сменился гендиректор - на место Василия Иванова пришел Александр Зайцев, что уже выглядело странно после такого успешного сезона. Новый гендир говорит, что клуб не смог удовлетворить ваши финансовые запросы по итогам переговоров о контракте...
- Да это полная ерунда! Все случилось после вечерней тренировки, очень неожиданно. Мне нужно обдумать ситуацию.

- Как это было? Вам позвонили после тренировки?
- Мы приехали на базу после тренировки. Мне набрал министр спорта Московской области (Роман Терюшков. – Прим. ред.). Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со «Спартаком».

- Причем здесь «Спартак»?
- Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос... Затем мне уже позвонил Зайцев: «Сергей Николаевич, ты не уехал еще с базы? Можешь в офис зайти?» Я пришел. Он сразу спросил: «Как будем расторгать контракт?» Я ответил: «Там все написано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут». И поехал домой. Вот сейчас сижу и думаю, что это было?

- Получается, что «Спартак» назначает тренеров «Химок»?
- Получается, что так.

...Напомним, что Юран возглавил «Химки» минувшей зимой, сменив Андрея Талалаева, который впоследствии тренировал «Крылья Советов», а недавно пришел на место Игоря Шалимова в «Ахмат». При Юране химчане завершили прерванный после 27-го тура чемпионат ФНЛ на втором месте, которое позволило клубу второй раз в истории выйти в премьер-лигу. Также команда добралась до финала Кубка России, в котором в упорной борьбе уступила «Зениту» (0:1) из-за назначенного на 84-й минуте спорного пенальти.

Вопрос с участием «Химок» в РПЛ-2020/21 до последнего момента находился под вопросом - из-за непонятной ситуации с финансированием. Сам Юран участвовал в поиске новых спонсоров, которые в итоге нашлись и обеспечили необходимый для премьер-лиги бюджет. При этом сообщалось, что финансовую помощь «Химкам» мог оказать «Спартак». Не исключено, несколько игроков этого клуба будут отданы подмосковной команде в аренду на стартующий 8 августа сезон.

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после увольнения Юрана заявил, что красно-белые не имеют к этому решению никакого отношения. Однако если «Химки» в ближайшее время действительно превратятся в подобие спартаковского фарм-клуба, отрицать влияние столичного гранда на подмосковный «сателлит» будет невозможно.

Потенциальным преемником Юрана в «Химках» называют Дмитрия Гунько, который с 2018 года работает главным тренером клубной академии «Спартака».

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«Хочу позвонить Федуну и спросить, что за беспредел?» Юран – после увольнения из «Химок»
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