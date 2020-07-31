«Хочу позвонить Федуну и спросить, что за беспредел?» Юран – после увольнения из «Химок»

- Это полный беспредел, я пока не понимаю, что произошло, - заявил Юран. - Мне нужно немного обдумать ситуацию, затем, видимо, соберу пресс-конференцию...

- Вы вывели «Химки» из ФНЛ в РПЛ, дошли с командой до финала Кубка России. Но не так давно в клубе сменился гендиректор - на место Василия Иванова пришел Александр Зайцев, что уже выглядело странно после такого успешного сезона. Новый гендир говорит, что клуб не смог удовлетворить ваши финансовые запросы по итогам переговоров о контракте...

- Да это полная ерунда! Все случилось после вечерней тренировки, очень неожиданно. Мне нужно обдумать ситуацию.

- Как это было? Вам позвонили после тренировки?

- Мы приехали на базу после тренировки. Мне набрал министр спорта Московской области (Роман Терюшков. – Прим. ред.). Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со «Спартаком».

- Причем здесь «Спартак»?

- Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос... Затем мне уже позвонил Зайцев: «Сергей Николаевич, ты не уехал еще с базы? Можешь в офис зайти?» Я пришел. Он сразу спросил: «Как будем расторгать контракт?» Я ответил: «Там все написано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут». И поехал домой. Вот сейчас сижу и думаю, что это было?

- Получается, что «Спартак» назначает тренеров «Химок»?

- Получается, что так.