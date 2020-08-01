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Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана
01 августа 10:03
автор: Юлия Григорьевская

Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана

Футболисты призывают главу Московской области Андрея Воробьева вмешаться в ситуацию и оставить Сергея Юрана по посту главного тренера команды.

Вот текст открытого письма футболистов «Химок», которые остались без главного тренера за восемь дней до старта РПЛ-2020/21.

Подписи под документом поставил 21 игрок. Это Дмитрий Хомич, Александр Филин, Дмитрий Тихий, Евгений Гапон, Артем Полярус, Илья Кухарчук, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Владимир Дядюн, Александр Трошечкин, Камран Алиев, Аршак Корян, Гела Засеев, Андрей Мурнин, Святослав Георгиевский, Максим Мартусевич, Кирилл Боженов, Михаил Тихонов, Богдан Мишуков.

Напомним, что накануне руководство «Химок» объявило о расторжеии контракта с Юраном, под руководством которого команда вышла в премьер-лигу и добралась до финала Кубка России, в котором уступила «Зениту» 0:1. Ранее подмосковный клуб покинул прилашавший Юрана зимой на место Андрея Талалаева генеральный директор Василий Иванов. Его место занял Александр Зайцев.

По словам Зайцева тренер и «Химки» не смогли договориться о новых условиях контракта. Якобы Юран запросил слишком много. Однако уволенный специалист отрицает, что просил улучшенных условий. Юран убежден, что за его увольнением стоит... руководство «Спартака». В интервью «Советскому спорту» Юран даже обещал позвонить Леониду Федуну и поинтересоваться, «почему творится такой беспредел». Также он признался, что министр спорта Роман Терюшков, сообщая ему об увольнении, аргументировал это решение тем, что «кандидатуру Юрана «Спартак» не одобрил».

Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов заявил, что не имеет никакого отношения к этому кадровому решению «Химок». При этом летом неоднократно появлялись сообщения, что красно-белые помогли подмосковному клубу найти финансирование на следующий сезон для выступления в премьер-лиге и намерены отдавать туда в аренду своих футболистов. В качестве вероятного преемника Юрана сразу всплыл Дмитрий Гунько - главный тренер спартаковской академии. Называется и Рашид Рахимов, которого видели в офисе «Спартака» 30 июля, когда туда же заезжал для подписания контракта Александр Кокорин.

Добавим, что коллективных писем в защиту тренеров в нашем футболе не писали с 1993 года, когда часть игроков сборной России потребовала вернуть в национальную команду Анатолия Бышовца вместо Павла Садырина. Подпись под тем знаменитым «письмом 14» поставил и... Юран.

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Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана
Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана
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