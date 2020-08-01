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Руководителям «Химок» еще не поздно сбросить маски и снять команду с премьер-лиги. Это же их мечта
01 августа 15:15
автор: Иван Сергеев

Руководителям «Химок» еще не поздно сбросить маски и снять команду с премьер-лиги. Это же их мечта

После скандального увольнения Сергея Юрана называть подмосковный клуб футбольным язык не поворачивается.

«Химки»-2020 - это действительно не про футбол. Много месяцев спортивные власти Подмосковья пытались убедить всех в том, что команде нечего делать в премьер-лиге, в которую ее угораздило попасть благодаря второму месту в ФНЛ. Пока клуб не прошел процедуру лицензирования, подобную позицию еще можно было понять. Нет бюджета - нет и РПЛ. Но ведь позиция тех самых властей (которую упрямо транслировал в общественное пространство министр спорта Мособласти Роман Терюшков) оставалась прежней, и когда лицензия «Химками» была получена.

Удивительный парадокс: РФС уже в середине июня признал клуб готовым (!) к РПЛ, а регион отказывался (!!) сделать это до 25 июля - дня финала Кубка России, в котором команда Юрана дала бой «Зениту» и показала, что, с футбольной точки зрения, полностью соответствует стандартам элитного дивизиона. Только тогда «Химки» выдавили из себя согласие выступить в РПЛ-2020/21.

Что было потом? Сначала из клуба попросили генерального директора Василия Иванова. А спустя еще несколько дней на дверь указали Юрану. Тем самым обоим дали понять: эта путевка в РПЛ «вам так просто с рук не сойдет».

Звучит как бред? Для любой нормальной футбольной страны - да. Но разве Россия - нормальная футбольная страна?

Все эти месяцы Иванов и Юран в противовес господину Терюшкову упрямо повторяли, что «Химки» должны играть в премьер-лиге. Какие внешние источники финансирования для реализации этой цели были в итоге найдены и какую роль в этом сыграл «Спартак», доподлинно до сих пор неизвестно. Но факт остается фактом: «Химки» получили бюджет под РПЛ, и доля Мособласти в нем оказалась несущественной.

Казалось, в региональных спортивных верхах впору было радоваться. С одной стороны, клуб прославляет Мособласть в элите российского футбола. С другой, за это еще и не нужно много платить! Но нет же - внешние спонсоры «Химок» встали областным чиновникам как кость поперек горла, равно как и Юран с его «непонятным» стремлением побеждать. Действительно, при чем тут победы? Разве они главное? Куда важнее контролировать финансовые потоки, которые вливаются в футбольный клуб. Когда такой контроль есть - все замечательно. И если этот контроль проще осуществлять в ФНЛ, значит, там команде и место.

То, что «Химки», судя по всему, превращаются в подобие спартаковского фарм-клуба, в данном случае не столь принципиально. Сам Юран еще недавно с оптимизмом смотрел на перспективу приглашения футболистов, не пробивающихся в основной состав красно-белых - тех же Александра Ломовицкого, Георгия Мелкадзе, Максима Глушенкова, которые уже отданы в аренду химчанам. Ничего плохого в этом нет. Особенно если таким игрокам не будут запрещать выходить на поле в матчах против команд, которым они принадлежат. А именно с такой весьма здравой инициативой выступил в пятницу «Краснодар» на общем собрании клубов РПЛ (хорошо бы эту инициативу утвердили до старта сезона).

Нет, не в химинско-спартаковских связях тут главная проблема. Как и не в конфликте, который, очевидно, возник между Юраном и новым руководством «Спартака», поставившим в «Химки» своего человека - Дмитрия Гунько. Главная беда - в том, что там, куда написали коллективное письмо в защиту Юрана футболисты, их самих... командой премьер-лиги не воспринимают. И уже сейчас считают дни до того момента, когда по итогам сезона-2020/21 «Химки» вернутся в ФНЛ, заняв «комфортное» место то ли «Спартака-2», то ли «чего-то еще».

Речь, разумеется, не о губернаторе Мособласти Андрее Воробьеве, которому было адресовано письмо, а о людях статусом ниже. Тех, кому Воробьев спустил документ, чтобы разобраться в ситуации. Для них «Химки» в РПЛ - как бельмо на глазу. Они бы с удовольствием хоть сегодня отказались от этой чертовой путевки.

Футбол для них - не состязание, не борьба за победы, как у Юрана.

Футбол для них - это «что-то еще». Что-то совсем нефутбольное.

Так, может, действительно сбросить маски и перестать ломать комедию? Понятно же, что впереди у «Химок» в РПЛ - сезон позора. За какую-то неделю из команды, которую после кубкового финала была готова поддерживать вся страна, красно-черные превратились в самый ненавидимый болельщиками клуб. В ФНЛ шуму точно было бы меньше.

Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана

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