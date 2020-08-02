Евгений Кафельников: Кокорин для «Спартака» – кот в мешке

- «Спартак» заключил с Кокориным соглашение по схеме «3+1». Насколько это сильное приобретение?

- Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Ну, подписали Кокорина и подписали. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно.

- Как вы относитесь лично к Кокорину? Он ведь выступал за «Динамо» и «Зенит» - враждебно настроенные к «Спартаку» команды. И сам Кокорин ранее говорил, что в «Спартак» никогда не перейдет...

- Сейчас все выбирают то место работы, которое считают наиболее выгодным для себя. Я не вижу в этот ничего зазорного. Клубное прошлое в случае с Кокориным и его высказывания для меня не имеют никакого значения.

- Но потенциально Кокорин - это усиление?

- Если исходить из того, что «Спартак» представляет собой сейчас, то да, безусловно, усиление. Но опять же - в теориии. Только сезон покажет, усилит Кокорин команду или нет.

- По стилю игры он подходит красно-белым?

- Как он впишется в игру, зависит и от него самого, и от Доменико Тедеско. В этом и заключается мастерство главного тренера - вписать всех футболистов в командную игру.

- Некоторые считают, что с Кокориным атакующая группа «Спартака» выглядит едва ли наиболее грозно в РПЛ. Рядом есть Александр Соболев, Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон, Зелимхан Бакаев...

- Не понимаю, как можно делать заранее такие выводы. Кокорин - это кот в мешке. На данный момент мне сложно сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака». Не то что сопоставлять группу атаки нашей команды с «Зенитом» и так далее. Все эти рассуждения прямо сейчас лишены смысла. Вот пройдут хотя бы несколько туров - тогда и станет понятно.