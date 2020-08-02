Александр Мостовой: Меня смущает зарплата Кокорина. Это перебор

- Как вам первый трансфер «Спартака» этого лета?

- Для «Спартака» это однозначно усиление. Кокорин – сильный нападающий для нашего чемпионата. Все, что произошло в судьбе Александра в последние полтора года, уже ушло. Переходом в «Сочи» и своей игрой он доказал, что способен приносить пользу команде. Мы не знаем всех нюансов, почему «Зенит» не захотел его видеть у себя. Может, из-за конкуренции или внутренних проблем. Но для «Спартака» подписать такого нападающего - это удача. Единственное, что меня смущает – слишком высокая зарплата Кокорина (сообщается, что в год новичок «Спартака» будет получать 3 миллиона евро. - прим. ред.). Это перебор. Но у нас в футболе много раздутого.

- Кокорин сильнее других форвардов «Спартака»?

- На данный момент он сильнее, потому что много лет играл в России. Он много забивал. Другим ребятам еще предстоит доказывать, а Саша уже все доказал. Мастерство и класс не пропадут. Было бы желание.

- Считаете, он без проблем выдержит конкуренция в «Спартаке»?

- Проблема любого тренера «Спартака» - это состав. Все время происходит чехарда и турбулентность. А если у тебя есть три – четыре нападающих, зачем шарахаться? Если ты видишь, что человек в хорошей форме, то будешь его ставить.

- У красно-белых вырисовывается неплохое нападение. Не считаете, что эта линия команды будет лучшей в РПЛ?

- Это громкие слова. Они не нужны. У «Спартака» вообще укомплектованный состав, много молодежи. По потенциалу команда должна быть в тройке. Думаю, Кокорин не последний трансфер, и, наверное, боссы клуба выделят еще средства на приобретения. «Спартак» вправе включиться в борьбу за первую тройку. Минимум.

- С кем из нападающих «Спартака» Александру проще взаимодействовать?

- Трудно предположить, потому что это решает тренерский штаб.