Кокорин «сделает красиво». За год «Спартак» изменился до неузнаваемости и готов дать бой «Зениту»

В общем, мы получили очередной абсолютно новый «Спартак». И чтобы еще лучше осознать глобальность перемен, вспомним, какие кадровые перестановки произошли в клубе с весны прошлого года.

То, что питерский клуб легко расстался с Кокориным, сначала отправив его в аренду в «Сочи», а затем не став подписывать с ним новый контракт, добавит мотивации «голодному до игры», по его же собственному признанию, Александру. Это тоже плюс для «Спартака», если красно-белые намерены бросить вызов «Зениту». А судя по заявлениям Федуна, именно так формулируется задача команды в стартующем 8 августа сезоне, который подопечные Тедеско начнут матчем против «Сочи», где Кокорин лихо реанимировал свою карьеру после выхода из белгородской колонии.

Многие уже предвкушают суперсвязку Кокорина с Александром Соболевым (который сейчас переживает личную трагедию – у него скончалась мать). А рядом имеются Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Зелимхан Бакаев … Как всех этих футболистов расставить на поле и какими функциями снабдить – приятная головная боль Доменико Тедеско. Но факт остается фактом: такое нападение смотрится мощно даже на фоне «Зенита» с дуэтом Артем Дзюба - Сердар Азмун.

Контракт с Кокориным заключен по схеме «3+1». В промо-ролике на официальном сайте «Спартака» нападающий обещает «сделать красиво». Красоты красно-белым действительно не хватало. В минувшем сезоне их нападение сподобилось на 35 забитых мячей – это антирекорд в российской истории клуба. С Кокориным голов должно быть больше. Гораздо больше. На бумаге спартаковская группа атаки в одночасье приобрела едва ли не самый грозный в премьер-лиге вид.

РОДИОНОВ, ИЗМАЙЛОВ – ЦОРН – ГАЗИЗОВ

По завершении сезона-2018/19 Сергей Родионов и Наиль Измайлов дружно подали в отставку с постов спортивного и генерального директоров клуба. В мае Федун назначил гендиром молодого русско-немецкого агента Томаса Цорна. Тот сконцентрировался на вопросах селекции, но вчистую завалил финансовый блок – и после пандемии тоже был отправлен восвояси.

Концовку чемпионата-2019/20 «Спартаком» рулил приглашенный из «Уфы» Шамиль Газизов, который приехал в Москву с совершенно иным видением клубного развития. Многие уверены, что он обязательно перетащит в столицу обоих лидеров уфимской команды – Остона Урунова и Даниила Фомина. Пока же Газизов провернул главную трансферную сделку этого лета, подписав Кокорина. Кроме того – он установил тесную связь с вернувшимися в РПЛ «Химками», тренером которых вместо Сергея Юрана назначен Дмитрий Гунько, до этого трудившийся в академии «Спартака». Он получит в свое распоряжение целую группу арендованных красно-белых.

КОНОНОВ – ТЕДЕСКО

Отставка Родионова и Измайлова привела к уходу Олега Кононова, который продержался в «Спартаке» до конца сентября, а сейчас работает в «Риге». Очевидно, он не входил в планы Цорна, изначально желавшего пригласить прогрессивного европейского специалиста. В итоге Кононов провел летние сборы с одной командой, начал сезон с другой, а к сентябрю подошел с третьей, которую приготовили для Тедеско.

Кононов последовательно потерял Зе Луиша, Фернандо, Джано Ананидзе, Александра Ломовицкого, Луиса Адриано, Михаила Игнатова, Георгия Мелкадзе, Александра Ташаева и Софьяна Ханни (все эти футболисты, кроме Зе Луиша, присутствовали в заявке на матч стартового тура против «Сочи»). Вскоре их места заняли Андре Шюррле, Гус Тил, Джордан Ларссон, Алекс Крал, Наиль Умяров, Эсекиэль Понсе. При этом Ларссона и Тила не успели заявить на квалификацию Лиги Европы, из которой «Спартак» благополучно вылетел.

После затяжной серии поражений Кононов был ожидаемо уволен. При Тедеско «Спартак» заиграл веселее, разгромил в дерби «Локомотив» и прошел в четвертьфинале Кубка ЦСКА, но к нынешнему лету едва не оказался на грани вылета. 13 поражений и 7-е место – совсем не то, на что рассчитывали в офисе Федуна. Босс «Спартака» вроде бы выдал Тедеско карт-бланш на следующий сезон. Но не исключено, что Газизов уже подготовил «запасной вариант» на случай досрочного расставания с немецким специалистом.

ТЕКУЧКА СОСТАВА

Основные приобретения в 2019 – 2020 годах: Тил, Крал, Мирзов, Ларссон, Понсе, Шюррле, Соболев, Кокорин

Основные потери в 2019 – 2020 годах: Зе Луиш, Фернандо, Ханни, Адриано, Ананидзе, Глушаков, Д. Комбаров, Боккетти, Шюррле

Прошлым летом команду покинули восемь игроков основы, в первую очередь нападающие и полузащитники. Им на смену пришла группа молодежи. Средний возраст ушедших за последний год (не считая отправленных в аренду) составил 29,8 года, а новичков – 23,1. «Дядькой» в этой обновленной команде должен был выступить 28-летний Шюррле, но аренда немца у «Боруссии» оказалась неудачной. В Москве чемпион мира-2014 заболел всеми болезнями сразу и был возвращен в Германию еще до рестарта сезона-2019/20. А недавно Шюррле объявил о… завершении карьеры.

Если верить Газизову, впереди «Спартак» ждут новые трансферы. Но это будут точечные приобретения. В целом команда, на взгляд гендира красно-белых, сбалансирована во всех линиях. Как и бюджет клуба. По словам Газизова, тот же Кокорин согласился на понижении зарплаты в сравнении с зенитовским периодом.

Что ж, посмотрим, что из всего этого вырастет. Скучать «Спартак»-2020/21 точно не даст. И, возможно, не только своим болельщикам, но и «Зениту», от которого в РПЛ-2019/20 красно-белые отстали на 33 очка. Надо наверстывать.