Простор «Спартака» и тиски «Зенита». Семь российских клубов не вписались в новый лимит на легионеров

С приходом летом 2018 года Сергея Семака и Хавьера Рибальты «Зенит» зарекомендовал себя очень трезвым игроком на трансферном рынке (неудачное приглашение Клаудио Маркизио не в счет). При новых главном тренере и спортивном директоре питерцы отправили восвояси полный вагон «пассажиров» – за пять трансферных окон их набралось 25 (включая 11 легионеров).

В общем, новому главному тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву предстоит сложный выбор. Видимо, придется продать 28-летнего Аблайе Мбенга (два гола за 722 минуты), за которого можно выручить под миллион евро. А в аренду логично отправить Раванелли и Конрада Михаляка или же 23-летнего Андреса Понсе (три гола за 1215 минут). Даже с отъездом двоих нападающих у Талалаева останутся Визеу, Владимир Ильин, Заур Садаев, Идрис Умаев и Абубакар Кадыров.

АЕК Массимо Карреры выкупил у грозненцев права на поляка Дамиана Шиманьски – тем не менее, не пристроенными остаются еще трое легионеров, а «лишних» среди имеющихся найти непросто. По статистике, меньше других в прошлом сезоне провели на поле бразильцы Раванелли (241 минута) и Фелипе Визеу (328). Однако первый пропустил всю осеннюю часть сезона из-за травмы, а второй приехал только зимой и в 11 матчах семь раз вышел на поле (четырежды – в основе). К тому же Визеу в аренде до декабря.

В данный момент почти половина клубов РПЛ (7 из 16) имеют перебор иностранных футболистов на контрактах. ЦСКА уперся в максимум, что накладывает ограничения при поиске новичков. А хуже всего дела обстоят в «Ахмате» и «Зените», которым надо срочно сбрасывать «балласт», чтобы выбраться из «тисков» нового лимита.

Не успел завершиться чемпионат-2019/20, как 8 августа стартует следующий. Времени на комплектование у команд в обрез, поэтому трансферное окно и решили продлить до 19 сентября. Однако добавляется новая проблема: если раньше можно было вносить в заявку сколько угодно иностранцев (таковыми в РПЛ не считаются белорусы, казахстанцы, армяне и киргизы), но использовать не более шести из них одновременно на поле, то теперь вступает в силу новый лимит – «8+17». Иначе говоря, заявлять на сезон более восьми легионеров запрещено.

На их место пришло в два раза меньше игроков, две трети которых, правда, иностранцы. К августу 2020-го команда подошла с 10 легионерами на контрактах, и половина из них – игроки обороны: украинец Ярослав Ракицкий, аргентинец Эмануэль Маммана, венесуэлец Йордан Осорио, хорват Деян Ловрен, бразилец Дуглас Сантос. Осорио был выкуплен летом после годичной аренды, Ловрен приглашен из «Ливерпуля» специально на смену сербу Браниславу Ивановичу, так что здесь «лишним» может оказаться только Маммана, ставший в Петербурге жертвой двух тяжелых травм. Велика вероятность, что следующий сезон он проведет в «Сочи» на правах аренды.

Также под вопросом судьба Себастьяна Дриусси, Эмилиано Ригони (у обоих через год истекают контракты) и Сердара Азмуна. Но положение у всех разное. Иранец был признан лучшим бомбардиром чемпионата, он железный игрок основы, и может уехать только в случае получения очень хорошего предложения. В качестве заинтересантов называются «Наполи», «Милан», «Арсенал», «Лестер», «Атлетико», «Севилья» и многие другие.

Аргентинцы чувствуют себя иначе. Ригони при Семаке редко пролезал в старт и часто катался по арендам, поэтому его отъезд никого не удивит. Дриусси пал жертвой старого лимита на легионеров, и с возвращением Малкома стал играть редко, но в свете новых правил может застолбить себе позицию на левом краю атаки.

Таким образом, многое зависит от решения по Азмуну. Если он уедет, питерцам достаточно будет отдать Мамману или Ригони. Если останется, то обоих. А в случае продажи Дриусси (на него еще недавно претендовал «Интер Майами») даже появится возможность вернуться на зарубежный рынок в поисках нового усиления. «Зениту» приписывают заинтересованность в возвращении из Китая Халка, приглашении Хавьера Пасторе («Рома») и двоих защитников (вероятно, на смену Маммане) Виллиана Роши («Портимоненсе») и Хана Айхана («Фортуна»). Турок с немецким паспортом выглядит предпочтительнее, поскольку может сыграть и на правом фланге, где после отъезда Игоря Смольникова Вячеслав Караваев остался без подстраховки.

«РОСТОВ» – 10 легионеров

Пришли: Тошевски («Работнички»), Хасимото («Токио»), Кьяртанссон («Малатьяспор», из аренды), Эзатолахи («Эйпен», из аренды)

Тошевски («Работнички»), Хасимото («Токио»), Кьяртанссон («Малатьяспор», из аренды), Эзатолахи («Эйпен», из аренды) Ушли: -

Формально у команды Валерия Карпина тоже 10 легионеров, но тут ситуация намного проще. Лишь Деннис Хаджикадунич, Матиас Норманн, Роман Еременко, Ивелин Попов и Элдор Шомуродов являются полновесными игроками основы. 19-летний македонец Давид Тошевски и 26-летний опорник Кенто Хасимото только пришли, а значит, также наверняка попадут в заявку. Итого семь человек.

Остаются Антон Салетрос, Саид Эзатолахи (у него, по данным Еransfermarkt, истек контракт, но официально о расставании не объявлялось) и Бьорн Сигурдарсон. Все они – сбитые летчики. Уход хотя бы двоих из них позволит команде спокойно вписаться в лимит. Если же уйдут все трое, можно приобрести нападающего Кристиана Гюткьера («Лех») или защитника Александра Радовановича («Ланс»).

«ЛОКОМОТИВ» – 9 легионеров

Пришли: Жалолиддинов («Бунедкор»)

Жалолиддинов («Бунедкор») Ушли: Хеведес (завершение карьеры), Мариу («Интер», из аренды)

У второго представителя России в Лиге чемпионов проблемы с количеством легионеров тоже скорее номинальные. У 35-летнего Джефферсона Фарфана истек контракт, а 18-летний вингер Жасур Жалолиддинов запросто годик может поиграть и за «Казанку». И вот уже из девяти легионеров остались только семеро. И это не считая того факта, что на Мацея Рыбуса есть спрос в Турции.

Проблема в другом. У Марко Николича почти отсутствует выбор в средней линии и явный недостаток квалифицированных нападающих (только Федор Смолов более или менее соответсвует амбициям команды). Для РПЛ текущего состава достаточно, но в еврокубках с таким ростером ловить нечего, особенно если сбудутся прогнозы по отъезду Алексея Миранчука в серию А. Значит, надо искать усиления на стороне и для этого расчищать кадровые завалы.

Удивительно, но среди иностранцев без сомнения крут только Гжегож Крыховяк. Соломон Кверквелия потерял уверенность, а Ведран Чорлука – скорость (еще у него огромная зарплата, что в новых реалиях большой минус), Рыбус не принципиально сильнее Брайана Идову, перспективы Луки Джорджевича после новой травмы сомнительны, а с Эдером давно все понятно. Остаются только экс-полузащитник «ПСЖ» Крыховяк и довольно толковый Мурило. Прочим можно спокойно искать замену, в том числе за границей.

Неясно только, где на эту роскошь взять денег, поскольку большинство игроков стоят в районе 1-3 млн евро (кроме Кверквелии, которого Transfermarkt почему-то оценивает в 5 млн). Поэтому единственный шанс для «Локо» выжить – продать оптом весь неликвид и Алексея Миранчука, а на вырученные средства строить новую команду. Если не хватит, можно вновь отправиться в Европу в поисках удачной аренды. С Жоау Мариу ведь получилось. Правда, времени на реализацию всех этих планов уже не остается.

«КРАСНОДАР» – 9 легионеров

Пришли: -

Ушли: Фьолусон, Фернандеш

У «быков», напротив, игроков хватило бы на два хороших состава. Просто команду замучили травмы одна другой тяжелее. Еще месяц назад у Мурада Мусаева было в распоряжении 11 легионеров (иностранцев – 13, но у Ари есть российский паспорт, а белорус Александр Мартынович под лимит не попадает). С исландцем Йоном Фьолусоном контракт расторгнут, а у португальца Ману Фернандеша он истек. Так что осталось найти последнюю «жертву». И тут нас ждет самое интересное.

Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Кайо, Тони Вилена, Кристофер Олссон, Реми Кабелля, Виктор Классон, Вандерсон и Маркус Берг в равной степени претендуют на место в основе и общей заявке. Выделить и вычеркнуть кого-то одного очень сложно. Пожалуй, в глазах большинства аутсайдером выглядит 33-летний шведский нападающий. Достойной заменой ему мог бы стать его ровесник Евгений Луценко из «Арсенала», ставший третьим бомбардиром лиги (15 голов в 28 матчах против 9 мячей Берга в 23 играх).

Это самый очевидный вариант, но есть и другие – например, отправить в аренду отлично зарекомендовавшего себя на финише сезона Кайо. Он может сыграть как в центре обороны, так и в опорной зоне, но на обеих позициях у «быков» хватает исполнителей. Или выбрать лишнего в тройке центральных полузащитников Вилена, Олссон, Кабелля, ведь у Мусаева есть еще Юрий Газинский и Даниил Уткин. Но как сделать выбор между этими равноценно сильными игроками?

«ДИНАМО» – 9 легионеров

Пришли: Кардозу («Тамбов», из аренды), Черных («Оренбург», из аренды), Игбун («Уфа», выкуп)

Кардозу («Тамбов», из аренды), Черных («Оренбург», из аренды), Игбун («Уфа», выкуп) Ушли: Хильемарк («Дженоа», из аренды)

У бело-голубых наблюдается незначительный перебор, но вызван он возвращением из аренд португальца Мигела Кардозу и литовца Федора Черных. С учетом попадания в Лигу Европы с обоими можно расставаться без зазрения совести. Тем более, что у последнего через полгода истекает контракт.

Тогда появится возможность взять одного из двух опорников – чеха Лукаша Калваша («Виктория Плзень», оценивается в 2,5 млн) или хорвата Николу Моро («Динамо» Загреб, 6 млн). После ухода Романа Нойштедтера, Артура Юсупова и Антона Соснина в этой зоне у Кирилла Новикова остался только Шарль Каборе.

Не стал бы проблемой и отъезд Клинтона Нжи, поскольку впереди остаются Николай Комличенко, Сильвестр Игбун и Евгений Марков.

«РУБИН» – 9 легионеров

Пришли: Абильгор («Ольборг», выкуп), Деспотович («Оренбург»)

Абильгор («Ольборг», выкуп), Деспотович («Оренбург») Ушли: Микелтадзе («Ротор»), Пабло Сантос («Брага», из аренды)

Казанцы летом выкупили права на датчанина Оливера Абильгора и забрали с рынка свободных агентов Джордже Деспотовича. Это говорит о том, что у Леонида Слуцкого есть конкретный план, как вписаться в новый лимит. Не пригодившийся грузин Бека Микелтадзе уже уехал в «Ротор», на очереди кто-то из его бывших партнеров. Возможно даж,е соотечественник Хвича Кварацхелия, которого хочет «Краснодар», хотя поверить в это сложно. Во-первых, весной 19-летний полузащитник был лучшим в команде, а у «Рубина» большие амбиции и достаточно денег. Во-вторых, «быкам» самим еще надо вписаться в новый лимит.

«Лишним» мог бы стать Сильвие Бегич, пропустивший из-за травмы весь прошлый сезон, но он – один из трех центральных защитников. Не найдя ему замены, рисковать нельзя.

Большой перебор исполнителей у «Рубина» наблюдается в центре поля. Помимо Абильгора, грузина Зураба Давиташвили и швейцарца Дарко Йевтича здесь могут сыграть Дмитрий Тарасов, Игорь Коновалов, Павел Могилевец и Вячеслав Подберезкин. Семь претендентов на три позиции – многовато. Вот только Абильгора только что выкупили (то есть, на него явно расчитывают), 19-летний Давиташвили выходит почти в каждом матче и очень перспективен, а Йевтич – железный игрок основы. Пожалуй, на месте Слуцкого логично было бы отправить грузина в аренду в условные «Химки», «Ротор» или «Тамбов», где тот мог бы получить достаточно игровой практики и вернуться еще сильнее.

ЦСКА – 8 легионеров

Пришли: Гайч («Сан-Лоренсо»)

Гайч («Сан-Лоренсо») Ушли: -

С приходом Адольфо Гайча армейцы исчерпали лимит, однако стоит учесть, что реальных игроков основы у команды только шестеро. Седрик Гогуа и Лассана Ндойе не в счет. Обоих без ущерба можно продать или отдать в аренду. Так что еще две позиции для потенциальных новичков – защитника Родриго Бекао («Удинезе»), полузащитника Фаусто Веры («Архентинос Хуниорс») и нападающего Тони Мартинеса («Фамаликан») – остаются. Особенно актуальна тема нового форварда станет в том случае, если сбудется хотя бы один из миллиона слухов об интересе из-за рубежа к Федору Чалову.

«СПАРТАК» – 6 легионеров

Пришли: -

Ушли: Мельгарехо, Шюррле («Боруссия» Д, из аренды)

Про красно-белых пишем, по сути, для галочки. Они освободили две позиции еще при Томасе Цорне, расставшись с Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле. Как минимум одна из вакансий зарезервирована за новым защитником. Бразилец Гуга Гомес («Атлетико Минейро», оценивается в 1,6 млн) и француз Кенни Лала («Страсбур», 9,5 млн) могут закрыть правый фланг обороны, австралиец Милош Дегенек («Црвена Звезда», 3 млн) – центр, а косовар Мергим Войвода («Стандарт», 2 млн) – обе эти позиции.

Не станет сюрпризом, если в команду приедут сразу два новых защитника, а если этого не случится, в Москву из Уфы может перебраться узбек Остон Урунов. В общем, простора для творчества у Шамиля Газизова более чем достаточно. А если уж очень потребуется еще одна позиция для легионера, можно расстаться с Эсекиэлем Понсе. После подписания контракта с Александром Кокориным острой необходимости в аргентинце нет.

ЛЕГИОНЕРЫ В КЛУБАХ РПЛ-2020/21