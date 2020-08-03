Рейтинг наездов. «Вранье» РЖД, хлюпик Семин, позор в Химках и стыдный приговор Кокорину

Видимо, очень непростого и крайне злопамятного товарища огрел стулом Кокорин во время своих печально знаменитых похождений за гранью фола вместе с другом Павлом Мамаевым и Ко. «Зенит», по слухам, не стал удерживать Александра также по отмашке серьезных граждан.

То, что железнодорожники очень хотели приобрести бывшего форварда «Зенита» и сборной России, — не секрет. О заинтересованности в игроке не раз говорил главный тренер «Локо» Марко Николич . Серб даже встречался с Кокориным ради предметного обсуждения всех деталей перехода. Однако сделку в последний момент заблокировал трансферный комитет. По мнению Лебедева, очевидно, запрет на переход игрока в клуб, которым владеет «РЖД», поступил сверху.

«Другие клубы зависят от решения людей, чьи фамилии называть не будем, а «Спартак» под руководством господина Леонида Федуна от таких решений не зависит. И спасибо ему за то, что он способен принимать независимые решения. «Локомотив» очень хотел Кокорина, но спросите господина Белозерова, что помешало его приобрести? Пусть он скажет правду хоть раз в жизни. У нас все решения принимаются по звонку сверху всегда и навсегда», – заявил Лебедев.

Лебедев постоянно комментирует события в российском футболе. Не обошел стороной он и самый громкий трансфер лета в РПЛ — подписание Александром Кокориным трехлетнего контракта со «Спартаком».

1-е место Депутат Госдумы Игорь ЛЕБЕДЕВ о главе «РЖД» Олеге БЕЛОЗЕРОВЕ: «Локо» очень хотел Кокорина, но спросите Белозерова, что помешало его купить? Пусть скажет правду раз в жизни.

2-е место

Игорь ЛЕДЯХОВ о «Химках»:

Никогда не видел такого, что происходит в последний месяц в «Химках. Это позор для нашего футбола.

Позорных страниц в истории российского футбола было пруд пруди. «Химки» вряд ли могут претендовать на лидерство в этой печальной номинации. Другое дело, что именно такого конкретного случая, как с «Химками»-2020, в нашей лиге еще не было. У нас просто очень талантливые чиновники. Они, как в фильме «Гений», стараются никогда не повторяться.

«То выходит в РПЛ, то не выходит, регламент непонятный, ждут последнего тура, чтобы решить, кто вылетает. Цирк устроили с тренерами. Один ушел, другой пришел, его убрали через две игры. Убрали генерального директора. Я даже не знаю, кто сегодня вообще управляет «Химками». Все это выглядит очень странно», - признался бывший полузащитник «Спартака».

На самом деле странно эта ситуация выглядит лишь для простого обывателя. Что до руководителей подмосковного клуба, то для них ничего странного в происходящем нет. Они видят свою личную выгоду — и принимают решения для достижения этой цели. Это мы наивно полагаем, что главная задача — создать хорошую команду, которая будет за что-то бороться в РПЛ. Еще таким наивным был главный тренер Сергей Юран, уверовавший в то, что успешное выступление клуба — выход в премьер-лигу из ФНЛ и участие в финале Кубка России — гарантия продления контракта.

3-е место

Адвокат Игорь БУШМАНОВ о решении суда по пересмотру дела Кокорина и Мамаева:

Таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия.

Осенью 2018 года Мамаев, Кокоринсо своим младшим братом Кириллом, а также Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в центре Москвы. В драках с вышеперечисленным квартетом пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболистов судили за хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. Кокорин получил 1,5 года колонии, Мамаев - 1 год и 5 месяцев. Друзья просидели 8 месяцев в СИЗО, затем еще по три месяца в колонии и вышли по УДО. Тем не менее, их адвокаты продолжают борьбу за пересмотр дела.

В итоге оно было отправлено в первую судебную инстанцию на новое рассмотрение. Наказание для Александра Кокорина суд сохранил без изменений, а всем остальным - смягчил. Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены каждый к одному году исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. То есть получается, что зря граждане отсидели. И теперь вправе настаивать на компенсации морального ущерба.

Деревянный стул, которым Кокорин бил Пака, суд постановил уничтожить, а автомобиль, помятый во время драки с Соловчуком, предстоит передать владельцу...

4-е место

Сергей ЮРАН о Шамиле ГАЗИЗОВЕ:

Из «Уфы» и «Химок» будет 12 очков. Газизов пришел, и ему надо доказать Федуну, что это правильное решение.

Юран обвинил гендиректора «Спартака» не только в своем увольнении из «Химок». Но и в том, что тот превратил подмосковный клуб, а также свой бывший — Уфу» в спартаковский фарм. По мнению экс-наставника химчан, теперь красно-белым не составит труда выиграть по две встречи у этих команд, что принесет гарантированные 12 очков.

Газизов все эти подозрения назвал бредом. А Юран собрался с иском в УЕФА, обжаловать неправомерное, с его точки зрения, увольнение.

5-е место

Игорь СУРКИС о Юрии СЕМИНЕ:

Если бы Семин не оказался таким хлюпиком, мог по сей день работать в «Динамо».

Владелец киевского «Динамо» рассуждал на тему, почему у Семина все сразу получилось в этой команде. «Потому что он в этой среде работал. Он знает эту среду очень хорошо, наш чемпионат. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в «Динамо». Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в киевском «Динамо». Второй раз вошел он в эту реку, но уже отношение к нему было другое, даже у болельщиков».

Палыч возглавлял киевлян с декабря 2007-го по лето 2009-го, а потом после небольшого перерыва вернулся в столицу Украины в конце 2010-го, проработав с «Динамо» до сентября 2012 года, когда был уволен за неудачные результаты команды. При этом Семин приводил киевлян к чемпионству в первый приход - в 2009-м, в этот же сезон вывел клуб в полуфинал Кубка УЕФА, где уступил будущему обладателю трофея - «Шахтеру».

На «хлюпика» Семин вроде бы не обиделся, сказав, что Суркис обозвал его так с определенной любовью. Но, согласитесь, не очень красиво, когда 73-летнего уважаемого тренера публично награждают подобными словечками.